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Michael Carrick salue « l’attitude exemplaire » de Manchester United, qui ravive ses espoirs en Ligue des champions grâce à une victoire « méritée » face à Chelsea
Les Red Devils ont su contenir la pression à Londres
Dominé une grande partie du match, Manchester United a néanmoins fait preuve de la ténacité qui caractérise désormais l’ère Carrick. Chelsea a tenté 21 tirs, contre 4 pour les Red Devils, et a frappé les montants à trois reprises, mais la discipline des visiteurs leur a permis d’arracher un résultat précieux, qui les place 10 points devant les Blues, sixièmes au classement.
Après le coup de sifflet final, Carrick s’est présenté devant les microsde Match of the Day et a exprimé sa fierté : « Nous estimons que la victoire est méritée. Les revers des derniers jours, le duo de défenseurs centraux aligné… tout cela constituait un vrai défi, mais j’ai trouvé que notre arrière-garde a été formidable dans l’adversité.
« Nous avons été dangereux en contre-attaque. Pour venir ici et gagner, il fallait faire preuve de discipline, et l’attitude de l’équipe a été excellente ce soir. Nous avons remporté la victoire, ce dont nous sommes ravis. »
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Fernandes montre l'exemple
Si Matheus Cunha a inscrit le but décisif, c’est le capitaine Bruno Fernandes qui a été salué pour sa performance inlassable, alliant flair créatif et ténacité défensive. L’international portugais a délivré la passe décisive du but de la victoire et n’a cessé de mettre Chelsea en difficulté, ce qui lui a valu le titre de meilleur joueur du match pour ses efforts sur tout le terrain.
S’exprimant auprès de TNT Sports, le milieu de terrain a souligné l’importance de ce succès après une série de performances irrégulières : « C’est un sentiment incroyable. Nous devions rebondir ; il ne s’agissait pas seulement de Leeds, nous venions de deux matchs sans victoire. Nous savions que nous devions réaliser une grande performance face à une bonne équipe de Chelsea. C’est crucial pour nous : notre objectif est de terminer dans les quatre premiers, et prendre de l’avance est parfait pour nous. »
La pression monte pour Chelsea et Rosenior
Pour Liam Rosenior et Chelsea, cette défaite marque un creux historique, l'équipe ayant désormais perdu quatre matchs consécutifs de Premier League sans marquer le moindre but. Les Blues n'ont pas su faire preuve de l'efficacité nécessaire pour déjouer Senne Lammens, le gardien de United, laissant les supporters de Stamford Bridge frustrés au coup de sifflet final.
Malgré la pression grandissante sur son poste, Rosenior a gardé son sang-froid. « C’est tellement difficile. Aujourd’hui, ils n’ont tiré qu’une seule fois au but alors que nous étions réduits à dix. Nous avons multiplié les vagues d’attaques et touché les montants, je crois, à quatre reprises », a déclaré l’entraîneur de Chelsea. « Je ne veux pas que mon équipe ait l’impression que tout est contre nous. Nous devons continuer à nous battre. Nous devons mieux défendre dans ces moments-là. Si nous ne le faisons pas, nous sommes punis. En ce moment, la moindre petite erreur que nous commettons se solde par un but dans nos filets, et cela doit changer. »
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La révolution tactique de Carrick se poursuit
Ce succès met en évidence l’impact remarquable de Carrick depuis son arrivée à la tête de l’équipe. Manchester United totalise désormais huit victoires en douze matchs sous sa direction, soit autant que lors de ses 21 premières rencontres de la saison. L’entraîneur a savouré l’instant tout en rappelant à son groupe la nécessité de rester concentré sur l’objectif à venir.