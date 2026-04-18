Dominé une grande partie du match, Manchester United a néanmoins fait preuve de la ténacité qui caractérise désormais l’ère Carrick. Chelsea a tenté 21 tirs, contre 4 pour les Red Devils, et a frappé les montants à trois reprises, mais la discipline des visiteurs leur a permis d’arracher un résultat précieux, qui les place 10 points devant les Blues, sixièmes au classement.

Après le coup de sifflet final, Carrick s’est présenté devant les microsde Match of the Day et a exprimé sa fierté : « Nous estimons que la victoire est méritée. Les revers des derniers jours, le duo de défenseurs centraux aligné… tout cela constituait un vrai défi, mais j’ai trouvé que notre arrière-garde a été formidable dans l’adversité.

« Nous avons été dangereux en contre-attaque. Pour venir ici et gagner, il fallait faire preuve de discipline, et l’attitude de l’équipe a été excellente ce soir. Nous avons remporté la victoire, ce dont nous sommes ravis. »