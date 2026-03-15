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Michael Carrick s'exprime sur l'avenir de Casemiro après que les supporters de Manchester United ont appelé la star brésilienne à rester
Les supporters réclament le maintien de Casemiro
L'ambiance à Old Trafford lors de la victoire 3-1 de Manchester United contre Aston Villa a été marquée par un message clair venu des tribunes. Tout au long du match, on a entendu la tribune Stretford End scander « encore un an, encore un an Casemiro », alors que le Brésilien livrait une prestation magistrale pour aider son équipe à décrocher trois points cruciaux dans la course à la qualification pour la Ligue des champions. Il a ouvert le score d'une tête bien placée et a joué un rôle déterminant dans la construction des buts de Matheus Cunha et Benjamin Sesko. Bien que le club et le joueur aient précédemment convenu de se séparer à l'expiration de son contrat à la fin de la saison, sa forme exceptionnelle ces derniers temps semble donner aux supporters l'espoir qu'il prolonge son séjour au club.
- Getty Images Sport
Carrick réagit aux rumeurs de revirement
Après le match, on a demandé à Carrick si Manchester United pourrait revenir sur sa décision concernant le joueur de 34 ans, qui a été titulaire lors des neuf matchs disputés sous ses ordres. L'entraîneur est resté réaliste tout en reconnaissant les attentes émotionnelles des supporters : « Je pense que c'est difficile à dire à certains égards ; je pense que c'est quand une décision est prise, et d'une certaine manière, le fait qu'elle ait été prise rend les choses un peu plus faciles et tout le monde comprend vraiment la situation », a-t-il déclaré. « Je pense que son impact a été formidable, surtout depuis que je suis ici et que je travaille avec lui, et son influence au sein de l’équipe, dans les moments importants et sur les buts. C’était un beau moment à la fin avec les supporters, ce lien et ce respect. C’était un beau moment. Je pense que vous allez apprécier celui-là. »
Le défi que représente le remplacement d'un champion
Si son départ permet à Manchester United d’économiser 18 millions de livres sterling sur sa masse salariale, remplacer ce milieu de terrain en grande forme – auteur de sept buts en championnat cette saison – n’est pas une mince affaire. Pourtant, Carrick insiste sur le fait que le club doit se tourner vers l’avenir : « Je pense que cela ne manque absolument pas de respect à Case ; il a été fantastique, c’était un joueur clé pour nous, il a joué un rôle important dans le vestiaire et c’est quelqu’un avec qui j’ai beaucoup discuté et avec qui j’ai eu une très bonne entente », a-t-il expliqué. « Mais je pense qu’en tant que club et en tant qu’équipe, les joueurs vont et viennent ; certains peuvent être plus grands, d’autres plus importants que d’autres à différents moments. »
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Un exercice d'équilibre délicat pour Manchester United
Carrick a souligné que le remplacement du Brésilien ne se ferait pas nécessairement par un recrutement à l'identique, laissant entendre qu'un changement d'orientation tactique pourrait se profiler à l'horizon. « Je ne pense pas qu’il s’agisse jamais vraiment de les remplacer à l’identique ; je pense qu’on peut prendre des directions différentes. Il faut comprendre ce dont l’équilibre de l’équipe aura besoin, que ce soit sur le terrain, en matière de leadership en dehors du terrain ou au niveau des postes : il y a toutes sortes de facteurs à prendre en compte », a-t-il conclu. « Case a fait de très, très bonnes choses et, depuis que je suis ici, c'est un véritable plaisir de travailler avec lui. »
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