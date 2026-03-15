Michael Carrick s'exprime sur l'avenir de Casemiro après que les supporters de Manchester United ont appelé la star brésilienne à rester

Après le match, on a demandé à Carrick si Manchester United pourrait revenir sur sa décision concernant le joueur de 34 ans, qui a été titulaire lors des neuf matchs disputés sous ses ordres. L'entraîneur est resté réaliste tout en reconnaissant les attentes émotionnelles des supporters : « Je pense que c'est difficile à dire à certains égards ; je pense que c'est quand une décision est prise, et d'une certaine manière, le fait qu'elle ait été prise rend les choses un peu plus faciles et tout le monde comprend vraiment la situation », a-t-il déclaré. « Je pense que son impact a été formidable, surtout depuis que je suis ici et que je travaille avec lui, et son influence au sein de l’équipe, dans les moments importants et sur les buts. C’était un beau moment à la fin avec les supporters, ce lien et ce respect. C’était un beau moment. Je pense que vous allez apprécier celui-là. »