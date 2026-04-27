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Michael Carrick révèle l’existence d’une rencontre secrète avec Sir Jim Ratcliffe, alors que la décision concernant le prochain entraîneur permanent de Manchester United se rapproche
Ratcliffe se rend à Carrington
En se rendant en personne au centre d’entraînement de Carrington, Ratcliffe a relancé les discussions sur le poste d’entraîneur encore vacant à Manchester United. Si le patron d’INEOS n’a pas fait de promesse publique quant à l’avenir du staff technique, sa présence sur place souligne l’implication personnelle qu’il affiche depuis qu’il a pris les commandes des opérations footballistiques du club.
L’entraîneur intérimaire Michael Carrick a confirmé que l’échange s’est déroulé dans une atmosphère détendue. « Nous avons discuté autour d’une tasse de thé. C’était une conversation informelle et agréable, a-t-il déclaré. C’est tout. Cela restait informel, mais c’était bon de sentir son soutien. En tant que club, nous sommes étroitement liés à tous les niveaux. C’est essentiel. Je suis pleinement conscient que c’est ainsi que cela doit être et j’essaie de faire ma part. »
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Carrick garde son calme au sujet de son poste permanent
Alors que les spéculations vont bon train quant à l’annonce d’une nomination définitive dans le mois à venir, Carrick refuse de mettre la pression sur le conseil d’administration. L’ancien international anglais a redressé la situation de Manchester United depuis qu’il a pris les rênes de l’équipe, mais il affirme que sa priorité reste le terrain.
L’intérimaire a répété qu’il ne réclamait pas de calendrier pour son avenir. « En ce qui concerne la date butoir, ce n’est pas quelque chose que je cherche vraiment à obtenir », a-t-il déclaré avant la rencontre à Old Trafford contre Brentford. « Les choses se clarifieront quand elles se clarifieront. »
La stratégie de transfert est actuellement gelée.
Selon nos informations, INEOS et le département recrutement ont déjà ciblé plusieurs joueurs, mais le club attend de régler à 100 % la question de l’entraîneur avant d’envisager un milieu de terrain central ou toute autre recrue. Cette démarche prudente doit permettre au futur coach de disposer d’un effectif aligné sur sa propre vision tactique.
La priorité reste le remplacement de Casemiro, ainsi que l’arrivée d’un latéral gauche et d’un avant-centre confirmé. Le club veut éviter de répéter les erreurs du passé en recrutant des joueurs qui ne s’inscriraient pas dans la vision à long terme du futur entraîneur. La qualification quasi assurée pour la Ligue des champions offrira par ailleurs la solidité financière nécessaire pour finaliser ces opérations dès que la direction sera officialisée.
- AFP
En quête d'une place en Ligue des champions
Dans l’attente de clarifications sur le plan administratif, Manchester United vise avant tout une place dans le top 5 pour garantir son billet pour les compétitions européennes de l’élite la saison prochaine. Une victoire face à Brentford lundi soir propulserait les Red Devils en position de force juste avant le choc contre Liverpool à Old Trafford dimanche.
« C'est certainement là où nous voulons être. Nous avons vécu de grandes soirées dans cette compétition. Nous sommes en bonne position. Il y a, espérons-le, encore de belles choses à venir et nous voulons continuer à aller de l’avant. Mais cela montre à quel point il peut être difficile de rester au sommet », a ajouté Carrick. L’équipe étant désormais bien plus en forme qu’en début de saison, le joueur de 44 ans apparaît comme le grand favori pour mener la nouvelle ère sous l’ère Ratcliffe.