En se rendant en personne au centre d’entraînement de Carrington, Ratcliffe a relancé les discussions sur le poste d’entraîneur encore vacant à Manchester United. Si le patron d’INEOS n’a pas fait de promesse publique quant à l’avenir du staff technique, sa présence sur place souligne l’implication personnelle qu’il affiche depuis qu’il a pris les commandes des opérations footballistiques du club.

L’entraîneur intérimaire Michael Carrick a confirmé que l’échange s’est déroulé dans une atmosphère détendue. « Nous avons discuté autour d’une tasse de thé. C’était une conversation informelle et agréable, a-t-il déclaré. C’est tout. Cela restait informel, mais c’était bon de sentir son soutien. En tant que club, nous sommes étroitement liés à tous les niveaux. C’est essentiel. Je suis pleinement conscient que c’est ainsi que cela doit être et j’essaie de faire ma part. »