L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a fermement rejeté les accusations suggérant que son équipe avait « baissé les bras » après s’être assurée une place dans le top 4. Suite à une victoire cruciale contre Liverpool le week-end dernier, qui a scellé leur qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine, les Red Devils ont semblé bien en deçà de leur niveau habituel lors d’un match terne au Stadium of Light.

Les Red Devils ont été largement dominés par Sunderland pendant de longues périodes et ont dû compter sur les arrêts de leur gardien Senne Lammens pour arracher un point. Pourtant, Carrick a refusé d’admettre que ce manque d’engagement expliquait la performance, estimant que la capacité de son équipe à décrocher un match nul sous pression démontrait sa résilience mentale.