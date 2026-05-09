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Michael Carrick répond aux critiques suggérant que Manchester United a abandonné, affirmant qu’il est « presque offensé » après le match nul contre Sunderland
Carrick dément les accusations concernant la plage
L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a fermement rejeté les accusations suggérant que son équipe avait « baissé les bras » après s’être assurée une place dans le top 4. Suite à une victoire cruciale contre Liverpool le week-end dernier, qui a scellé leur qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine, les Red Devils ont semblé bien en deçà de leur niveau habituel lors d’un match terne au Stadium of Light.
Les Red Devils ont été largement dominés par Sunderland pendant de longues périodes et ont dû compter sur les arrêts de leur gardien Senne Lammens pour arracher un point. Pourtant, Carrick a refusé d’admettre que ce manque d’engagement expliquait la performance, estimant que la capacité de son équipe à décrocher un match nul sous pression démontrait sa résilience mentale.
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Interrogé sur son appétit pour le ballon, l’attaquant a avoué être presque vexé par ces questions sur le désir.
Après ce match nul, Carrick a fermement défendu le professionnalisme de ses joueurs. L’entraîneur de Manchester United a souligné la qualité de la préparation et l’engagement défensif du groupe, preuves, selon lui, d’une motivation intacte malgré l’objectif principal déjà atteint.
« Je suis presque vexé quand on nous accuse de ne pas être prêts, a-t-il déclaré devant les médias. La façon dont les joueurs ont préparé le match, dont ils sont sortis du vestiaire, prouve le contraire. Nous avons affronté une rencontre difficile, c’est tout.
Si notre état d’esprit n’avait pas été irréprochable, nous aurions perdu ce match. Sunderland a d’ailleurs très bien joué par moments et nous a poussés dans nos retranchements. »
Fidélité au maillot de United
Carrick a affirmé avec force que l’histoire et le prestige du club interdisent à tout joueur de lever le pied, quel que soit le classement. Il a insisté sur le fait que la responsabilité de représenter United constitue une motivation naturelle qui garantira la compétitivité de l’équipe lors de ses dernières sorties de la saison.
« Notre fierté individuelle et collective, ainsi que la responsabilité qui accompagne le fait de porter les couleurs de ce grand club, assurent que la motivation et la concentration ne fléchiront pas, qu’il s’agisse d’une performance brillante ou d’une prestation plus laborieuse, aujourd’hui comme lors des deux prochaines rencontres. Cela n’aura aucune incidence », a conclu l’entraîneur.
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Les points positifs à retenir de cet après-midi difficile
Malgré une efficacité offensive limitée – United n’ayant contraint Robin Roefs qu’à une seule parade, à la 93^e minute, sur une frappe de Matheus Cunha –, Carrick a préféré souligner la ténacité de son équipe largement remaniée. Il a estimé que ce clean sheet et le point glané constituaient une base précieuse pour forger le caractère du groupe.
« Ce fut un match difficile », a admis Carrick. « Il faut rendre hommage à Sunderland, nous savions que ce serait un déplacement compliqué. Nous avons dû puiser dans nos réserves par moments ; ce n’était pas notre meilleure performance, mais réussir à prendre quelque chose dans un match où l’on n’est pas au mieux est une qualité que nous cherchons à développer. Il y a eu beaucoup de changements dans l’équipe, nous cherchons encore notre rythme, mais j’ai apprécié de nombreuses choses qui nous donneront des bases solides pour mieux jouer par la suite. Empocher ce point en gardant notre cage inviolée est, dans l’ensemble, une bonne chose. »