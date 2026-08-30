S’adressant aux médias avant la rencontre de dimanche, Carrick a exprimé sa frustration face aux récits d’après-match entourant la défaite contre Hull. Il a insisté sur le fait que remettre en cause l’investissement d’une équipe est une manière bien trop simpliste d’analyser un résultat.

« Les équipes perdent des matches et en gagnent, et ce n’est pas seulement parce que vous essayez ou n’essayez pas, a déclaré Carrick lors de sa conférence de presse. Il y a toutes sortes de raisons différentes. Je n’ai pas à vous donner la raison complète, parce que nous savons ce que nous essayons d’améliorer. »

L’entraîneur de United s’en est ensuite directement pris à ceux qui remettent en question la mentalité de son groupe. Il a ajouté : « Je pense que c’est tellement facile et paresseux de simplement dire : “une équipe perd un match, tout va mal”. Ça ne va pas, ça ne va pas, on n’en fait pas assez, il n’y a pas assez de passion. »



