AFP
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Michael Carrick répond à ses détracteurs « paresseux » après la défaite de Manchester United lors de la première journée
Manchester United trébuche lors du week-end d'ouverture
Manchester United a lancé sa campagne de championnat de manière désastreuse, en subissant une humiliante défaite 2-0 sur le terrain de Hull City, fraîchement promu. Cette prestation terne au MKM Stadium a immédiatement suscité un examen minutieux, des observateurs s'interrogeant sur l'envie, la motivation et l'engagement des joueurs envers le maillot.
Malgré cette mauvaise prestation, Carrick a refusé de jeter ses joueurs en pâture. L'entraîneur de United a fermement rejeté les suggestions selon lesquelles son équipe n'avait pas essayé, soulignant que les matches de football se décident sur une variété de facteurs tactiques et techniques, et pas seulement sur le pur effort.
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Carrick réplique aux critiques « paresseux »
S’adressant aux médias avant la rencontre de dimanche, Carrick a exprimé sa frustration face aux récits d’après-match entourant la défaite contre Hull. Il a insisté sur le fait que remettre en cause l’investissement d’une équipe est une manière bien trop simpliste d’analyser un résultat.
« Les équipes perdent des matches et en gagnent, et ce n’est pas seulement parce que vous essayez ou n’essayez pas, a déclaré Carrick lors de sa conférence de presse. Il y a toutes sortes de raisons différentes. Je n’ai pas à vous donner la raison complète, parce que nous savons ce que nous essayons d’améliorer. »
L’entraîneur de United s’en est ensuite directement pris à ceux qui remettent en question la mentalité de son groupe. Il a ajouté : « Je pense que c’est tellement facile et paresseux de simplement dire : “une équipe perd un match, tout va mal”. Ça ne va pas, ça ne va pas, on n’en fait pas assez, il n’y a pas assez de passion. »
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Trouver de la force dans les revers
Rebondir après l’adversité a été un thème récurrent pour le United de Carrick la saison dernière. Après avoir subi des défaites contre Leeds et Newcastle, Manchester United a immédiatement réagi avec des victoires, une qualité de résilience que l’entraîneur s’attend à voir se répéter ce week-end.
Carrick estime que ces moments difficiles forgeront finalement le caractère du groupe au cours d’une longue saison. « Je pense qu’au final, le succès dépend de la manière dont vous gérez les revers, a-t-il expliqué. Dans n’importe quel sport, et particulièrement dans celui-ci, au fil d’une saison, il y aura des revers. Je pense qu’au final, cela détermine quel type d’équipe vous allez devenir. »
Soulignant que l’équipe est prête pour son premier match à domicile, il a noté que les joueurs se sont reconcentrés à l’entraînement. « Nous avons connu un revers la semaine dernière et nous voulons recommencer à bien jouer et à gagner des matches. C’est encore un autre match difficile », a conclu Carrick.
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Des soucis de blessure avant le test d’Ipswich
Manchester United cherchera à se racheter lorsque Ipswich Town se rendra à Old Trafford dimanche, mais devra le faire sans plusieurs éléments clés. La nouvelle recrue à 70 millions de £ Carlos Baleba sera absent jusqu’à trois semaines en raison d’un problème à la cheville, tandis qu’Amad Diallo n’est pas non plus disponible pour être retenu.
Ipswich Town ne sera pas un adversaire facile, l’équipe se rendant à Manchester portée par une victoire spectaculaire 2-1 contre Sunderland. En outre, Carrick doit surmonter un inquiétant mauvais bilan personnel, lui qui n’a pris en moyenne que 0,33 point par match contre des équipes promues. Prendre les trois points est vital pour restaurer le moral avant que la prochaine trêve internationale ne perturbe le calendrier national.
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