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Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduit par

Michael Carrick répond à Matheus Cunha alors que l’entraîneur de Manchester United balaie les affirmations sur sa condition physique malgré le pire début en 12 ans après le match nul contre Fulham

M. Carrick
Manchester United
M. Cunha
Fulham
Fulham vs Manchester United
Premier League

L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a tenu à éteindre la polémique après les propos de Matheus Cunha, qui a laissé entendre que son effectif connaissait des difficultés sur le plan physique à la suite d’un décevant match nul 1-1 contre Fulham. Manchester United a eu besoin d’une intervention tardive pour éviter une nouvelle défaite dans ce qui est devenu son début de saison en Premier League le plus difficile depuis plus d’une décennie.

  • United arrache un point à Craven Cottage

    La série noire de Manchester United s’est poursuivie dimanche, avec un but contre son camp de Lisandro Martinez face à Fulham qui a permis aux Cottagers d’ouvrir le score. Les visiteurs semblaient se diriger vers une nouvelle défaite préjudiciable avant que Matheus Cunha ne frappe à la 89e minute pour arracher un match nul 1-1.

    Ce résultat laisse United végéter à la 12e place avec seulement cinq points pris lors de ses cinq premiers matches de Premier League. Il s’agit de son pire début de saison dans l’élite depuis 2014, ce qui accentue encore la pression sur l’équipe de Carrick après son élimination en Carabao Cup en milieu de semaine face à Brighton.


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  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Carrick rejette l’évaluation de l’« énergie » de Cunha

    Après le coup de sifflet final, le buteur Cunha a pointé un manque d'intensité, estimant que les joueurs de Fulham avaient « mis plus d'énergie » au début de la seconde période avant de prendre l'avantage. Les données du match ont appuyé l'analyse de l'attaquant, révélant que les hôtes avaient parcouru six kilomètres de plus que United sur les 90 minutes.

    Cependant, Carrick a fermement rejeté l'idée que son équipe ait été en manque de rythme. L'entraîneur a soutenu que ses joueurs avaient terminé le match en prenant l'ascendant afin d'arracher l'égalisation en fin de rencontre.

    « Cela ne m'a pas donné cette impression », a déclaré Carrick, interrogé sur les remarques de Cunha. « J'étais assez satisfait de la façon dont nous avons terminé le match. Je pense même que nous avons vraiment très bien terminé et que nous avons continué à pousser. »

    Relancé sur la question de savoir si la condition physique de l'effectif était un problème plus large, Carrick a ajouté : « Donc non, je ne pense pas que ce soit un problème. »


  • Trouver du positif au milieu de la crise

    Bien qu’il ait reconnu que le début de saison de United n’avait « pas été idéal », Carrick tenait à souligner la résilience de son groupe. Ce but tardif a évité une troisième défaite préjudiciable en l’espace d’une seule semaine, offrant un léger motif d’espoir à l’entraîneur en difficulté.

    « C’est important, sans pour autant s’emballer, parce qu’on a pris un point et on voulait gagner, mais cela fait partie de l’apprentissage du groupe, a expliqué Carrick. La façon dont on réagit, ce que cela donnera pour la suite, quelle sera notre réaction, tout cela. Cela fait partie de notre progression en tant que groupe. »

    Le coach de United a salué ses joueurs pour ne pas avoir sombré après avoir été menés. « Aujourd’hui, cela aurait clairement pu prendre une autre tournure, à 100 %, a-t-il souligné. J’ai été vraiment satisfait de la réaction et je pense que cela nous aidera beaucoup pour la suite. »


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    La trêve internationale offre une remise à zéro vitale

    United entre désormais dans cette trêve internationale prolongée, offrant à Carrick un temps précieux pour corriger les lacunes de son équipe à l’entraînement. Manchester United ne retrouvera pas la compétition avant le 10 octobre, avec la réception de Tottenham Hotspur.

    Cette rencontre s’annonce comme un test crucial. Obtenir un résultat positif contre Tottenham est impératif pour inverser la dynamique négative, faire taire les questions persistantes sur le rendement physique de l’effectif, et commencer à faire remonter United au classement de la Premier League.

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