Michael Carrick répond à Matheus Cunha alors que l’entraîneur de Manchester United balaie les affirmations sur sa condition physique malgré le pire début en 12 ans après le match nul contre Fulham

Après le coup de sifflet final, le buteur Cunha a pointé un manque d'intensité, estimant que les joueurs de Fulham avaient « mis plus d'énergie » au début de la seconde période avant de prendre l'avantage. Les données du match ont appuyé l'analyse de l'attaquant, révélant que les hôtes avaient parcouru six kilomètres de plus que United sur les 90 minutes.

Cependant, Carrick a fermement rejeté l'idée que son équipe ait été en manque de rythme. L'entraîneur a soutenu que ses joueurs avaient terminé le match en prenant l'ascendant afin d'arracher l'égalisation en fin de rencontre.

« Cela ne m'a pas donné cette impression », a déclaré Carrick, interrogé sur les remarques de Cunha. « J'étais assez satisfait de la façon dont nous avons terminé le match. Je pense même que nous avons vraiment très bien terminé et que nous avons continué à pousser. »

Relancé sur la question de savoir si la condition physique de l'effectif était un problème plus large, Carrick a ajouté : « Donc non, je ne pense pas que ce soit un problème. »



