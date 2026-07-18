Ben Jacobs, correspondant senior football de GIVEMESPORT, fait le point sur l’intérêt de ce géant de la Premier League et sur la probabilité d’un accord rapide sur les conditions personnelles.

S’adressant à United Stand, il a déclaré : « S’ils sont prêts à payer le prix demandé, ils pourraient conclure l’affaire assez rapidement, car le joueur se trouve dans une situation similaire à celle de Youri Tielemans, qui avait déclaré l’été dernier ne vouloir rejoindre que Manchester United, et son point de vue n’a pas changé. Ainsi, s’ils se manifestent, les conditions personnelles ne poseront aucun problème.

Ils pourraient donc obtenir l’accord du joueur et mener une négociation exclusive avec Brighton, plutôt que de se lancer dans une guerre d’enchères. Cependant, nous n’en sommes pas encore là : Manchester United a pour l’instant mis le dossier en pause, le temps de clarifier l’identité de ce troisième milieu de terrain. »