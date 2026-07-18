AFP
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Michael Carrick reçoit un coup de pouce majeur sur le marché des transferts : la star de Brighton, estimée à 100 millions de livres sterling, ne voudrait « rien d'autre » qu'un transfert à Manchester United
Les Red Devils lorgnent Baleba
Selon les dernières informations, les Red Devils auraient temporairement suspendu leur campagne de recrutement après les arrivées d’Andrey Santos et de Youri Tielemans, venus pallier le départ de Casemiro. Toutefois, d’après GIVEMESPORT, la direction mancunienne entend encore recruter un dernier milieu de terrain de premier plan pour assurer une profondeur d’effectif optimale en vue de la saison prochaine. La priorité se nommerait désormais Carlos Baleba, la pépite de Brighton, qui aurait exprimé son souhait de rejoindre exclusivement Old Trafford.
- Getty Images Sport
Selon un journaliste, le dossier de transfert connaît un nouvel épisode.
Ben Jacobs, correspondant senior football de GIVEMESPORT, fait le point sur l’intérêt de ce géant de la Premier League et sur la probabilité d’un accord rapide sur les conditions personnelles.
S’adressant à United Stand, il a déclaré : « S’ils sont prêts à payer le prix demandé, ils pourraient conclure l’affaire assez rapidement, car le joueur se trouve dans une situation similaire à celle de Youri Tielemans, qui avait déclaré l’été dernier ne vouloir rejoindre que Manchester United, et son point de vue n’a pas changé. Ainsi, s’ils se manifestent, les conditions personnelles ne poseront aucun problème.
Ils pourraient donc obtenir l’accord du joueur et mener une négociation exclusive avec Brighton, plutôt que de se lancer dans une guerre d’enchères. Cependant, nous n’en sommes pas encore là : Manchester United a pour l’instant mis le dossier en pause, le temps de clarifier l’identité de ce troisième milieu de terrain. »
Les Seagulls réclament une indemnité astronomique.
L'international camerounais a traversé une saison 2022-2023 tumultueuse, constamment alimentée par des rumeurs de départ de l'Amex Stadium. Un passage à Old Trafford avait été évoqué, mais le dossier avait capoté faute d'offre officielle, bien que Manchester United fût prêt à débourser 75 millions de livres pour le milieu de terrain. Aujourd'hui, Brighton durcit le jeu et réclamerait une indemnité proche de 100 millions de livres pour lâcher sa star, sous contrat jusqu'en 2028.
- (C)Getty Images
La reconstruction du milieu de terrain atteint son apogée
Le département recrutement dispose encore de quelques jours pour analyser sereinement les sommes astronomiques réclamées par les cadors du championnat avant la clôture du mercato. Carrick doit toutefois rapidement fixer son schéma tactique définitif au milieu de terrain pour s'assurer que son effectif sera prêt à affronter les rigueurs de la Premier League et de la Ligue des champions. Les prochaines rencontres de pré-saison seront un indicateur clé pour décider si le club doit lancer cette unique négociation ou si il doit plutôt consolider ses options actuelles.
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