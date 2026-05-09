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Michael Carrick réagit aux rumeurs selon lesquelles Manchester United chercherait d’autres entraîneurs, Andoni Iraola, Oliver Glasner et Julian Nagelsmann étant cités comme candidats potentiels
Le processus de recrutement est en cours.
Les dirigeants de Manchester United mènent actuellement une recherche approfondie pour trouver un entraîneur principal permanent, et des noms prestigieux tels qu'Iraola, Glasner et Nagelsmann sont étudiés. Bien que Carrick reste le grand favori après avoir récolté 32 points en seulement 14 matches, le club évalue toutes les options afin d'assurer une stabilité à long terme à Old Trafford. Cette démarche rigoureuse doit permettre au club de finaliser sereinement le choix de l’entraîneur en vue de la saison 2026-2027.
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Imperturbable face au bruit extérieur
Interrogé sur les spéculations concernant ses successeurs potentiels, Carrick a affirmé que cette situation n’affectait ni son leadership ni la préparation de l’équipe. Il a déclaré : « Non, absolument pas. Que l’on en parle ou non, cela ne m’a pas dérangé. Cela n’a rien changé dans ma façon de travailler. J’ai toujours eu confiance dans le travail accompli avec les joueurs et dans ma gestion du club, donc cela ne m’affecte absolument pas. Il est évident que cela fait partie d’un processus, lancé dès le départ, pour trouver la personne qui occupera finalement ce poste. »
Vestiaire connecté
Si des cadres comme Casemiro et Matheus Cunha ont déjà affiché leur soutien à sa nomination, Carrick estime que le leadership se juge avant tout sur les performances collectives. Il a déclaré : « Je pense qu'en tant qu'entraîneur ou manager, on n'est le leader d'un groupe que si les gens veulent vous suivre. Ce n'est pas quelque chose dont on peut beaucoup parler, ce sont les actes qui le prouvent.
« Quand je sens le soutien et que je vois que les garçons sont soudés – non pas tant autour de moi, mais surtout sur le terrain –, c’est ça l’essentiel. Ils l’ont déjà démontré de plusieurs façons, et c’est ce qui me réjouit le plus. C’est gratifiant de les voir former un véritable bloc en tant qu’équipe. »
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Faire évoluer le projet
Manchester United se rendra à Sunderland ce week-end avec un palmarès impressionnant : en 15 déplacements au Stadium of Light en Premier League, les Red Devils n’ont concédé qu’une seule défaite. Si l’objectif immédiat reste de conserver cette domination, Carrick pense déjà à l’avenir du club et a déclaré : « J’y ai bien sûr réfléchi : laisser le club dans une position telle qu’en fin de saison, que ce soit moi ou un autre, il soit prêt à passer à la vitesse supérieure. Nous pouvons toujours faire mieux, évoluer, voire changer de cap. C’est le prix de l’évolution. »