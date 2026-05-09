Si des cadres comme Casemiro et Matheus Cunha ont déjà affiché leur soutien à sa nomination, Carrick estime que le leadership se juge avant tout sur les performances collectives. Il a déclaré : « Je pense qu'en tant qu'entraîneur ou manager, on n'est le leader d'un groupe que si les gens veulent vous suivre. Ce n'est pas quelque chose dont on peut beaucoup parler, ce sont les actes qui le prouvent.

« Quand je sens le soutien et que je vois que les garçons sont soudés – non pas tant autour de moi, mais surtout sur le terrain –, c’est ça l’essentiel. Ils l’ont déjà démontré de plusieurs façons, et c’est ce qui me réjouit le plus. C’est gratifiant de les voir former un véritable bloc en tant qu’équipe. »