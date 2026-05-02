Michael Carrick pourrait décrocher le poste d’entraîneur de Manchester United en battant Liverpool, mais ce chouchou des supporters a encore beaucoup à apprendre s’il veut s’imposer durablement à Old Trafford

Pour ses débuts sur le banc d’Old Trafford, Carrick a dirigé une victoire écrasante contre Manchester City, avant que son équipe ne devienne la première en Europe cette saison à s’imposer à l’extérieur face à Arsenal. Le succès contre Tottenham, toujours membre des « Big Six » malgré sa lutte pour le maintien, a porté à quatre le nombre de victoires consécutives, même si l’euphorie des débuts a été tempérée par des matchs nuls à West Ham et à Bournemouth, ainsi que par des défaites décourageantes contre Newcastle et Leeds.

Le projet de Carrick est ensuite reparti sur des bases plus solides grâce à un succès historique à Chelsea, attendu depuis six ans, puis la victoire de lundi contre Brentford a placé United à un cheveu du top 5 et d’un retour en Ligue des champions. Liverpool, comme Chelsea, a certes connu une saison difficile, marquée par dix défaites, mais le tenant du titre reste le grand rival des Red Devils : le match de dimanche conserve donc un enjeu majeur pour Carrick.

L’entraîneur par intérim devrait se voir proposer un nouveau contrat quoi qu’il arrive dimanche, mais une victoire viendrait sans aucun doute valider définitivement son avenir sur le banc mancunien.