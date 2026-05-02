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Michael Carrick Man Utd GFXGetty/GOAL
Richard Martin

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Michael Carrick pourrait décrocher le poste d’entraîneur de Manchester United en battant Liverpool, mais ce chouchou des supporters a encore beaucoup à apprendre s’il veut s’imposer durablement à Old Trafford

Opinion
Manchester United
M. Carrick
Premier League
Manchester United vs Liverpool
FEATURES

Cela fait trois ans que Manchester United ne s’est pas imposé contre l’ensemble de ses rivaux du « Big Six » au cours d’une même saison, mais l’entraîneur par intérim Michael Carrick a l’occasion de cocher la dernière case en battant Liverpool dimanche. Si son équipe réussit cet exploit et assure la troisième place de la Premier League, personne ne pourra contester sa légitimité à rester aux commandes la saison prochaine.

Pour ses débuts sur le banc d’Old Trafford, Carrick a dirigé une victoire écrasante contre Manchester City, avant que son équipe ne devienne la première en Europe cette saison à s’imposer à l’extérieur face à Arsenal. Le succès contre Tottenham, toujours membre des « Big Six » malgré sa lutte pour le maintien, a porté à quatre le nombre de victoires consécutives, même si l’euphorie des débuts a été tempérée par des matchs nuls à West Ham et à Bournemouth, ainsi que par des défaites décourageantes contre Newcastle et Leeds.

Le projet de Carrick est ensuite reparti sur des bases plus solides grâce à un succès historique à Chelsea, attendu depuis six ans, puis la victoire de lundi contre Brentford a placé United à un cheveu du top 5 et d’un retour en Ligue des champions. Liverpool, comme Chelsea, a certes connu une saison difficile, marquée par dix défaites, mais le tenant du titre reste le grand rival des Red Devils : le match de dimanche conserve donc un enjeu majeur pour Carrick.

L’entraîneur par intérim devrait se voir proposer un nouveau contrat quoi qu’il arrive dimanche, mais une victoire viendrait sans aucun doute valider définitivement son avenir sur le banc mancunien.

  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Il totalise plus de points que tout autre entraîneur de Premier League.

    Les chiffres sont éloquents. Sous la direction de Carrick, United a récolté huit victoires, deux nuls et deux défaites en douze matchs, soit 26 points qui, convertis en classement, auraient placé le club en tête de la Premier League si la saison avait commencé à son arrivée, mi-janvier.

    Pour rappel, Ruben Amorim avait récolté 31 points en 20 journées avant son départ. Les Red Devils ont inscrit 24 buts et en ont concédé 14, soit une différence de +10, tandis que l’ancien technicien portugais affichait 34 buts marqués pour 30 encaissés (+4). Il convient aussi de rappeler que, sous la direction du technicien portugais, les Rouge et Noir avaient conclu l’exercice précédent à la 15e place, avec une différence de buts de −10.

    Les joueurs affichent une entente manifeste avec Carrick, même si, a priori, ils ne reconnaîtraient pas l’inverse. Nul doute toutefois que la relation entre l’entraîneur et le groupe s’est nettement améliorée par rapport à l’époque du technicien portugais.

    « Il sait comment nous parler », déclarait Bryan Mbeumo le mois dernier. Amad Diallo ajoutait : « Il a tellement apporté à l’équipe, il a beaucoup d’expérience, il connaît le club et il en partage l’ADN. Nous pensons qu’il est l’homme de la situation et nous sommes vraiment satisfaits de ce qu’il accomplit actuellement. »

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    Il en veut plus

    Contrairement à Amorim, qui avait qualifié son équipe de « pire de l’histoire du club », Carrick se distingue par son exigence. Loin de se satisfaire des progrès réalisés, il pourrait se prévaloir des améliorations évoquées plus haut ; pourtant, après avoir quasiment assuré la qualification pour la Ligue des champions en battant Brentford, il a refusé de considérer cela comme un véritable exploit. En tant que joueur, United visait chaque année la victoire en Premier League et en C1, et cet héritage nourrit toujours ses ambitions.

    « La Ligue des champions, c’est une chose, mais ce n’est pas non plus quelque chose qu’il faut célébrer à outrance », a-t-il déclaré. « Nous voulons nous battre pour les premières places du championnat et accumuler plus de points. Je pense que si l’on se projette sur la saison prochaine, nous devons nous situer dans une fourchette où, si nous réussissons nos recrutements et que tout se passe bien d’ici la fin de cette saison, il n’y a pas de limite à ce que nous pouvons atteindre.

    Nous sommes bien placés aujourd’hui, mais en février et mars il est hors de question de pointer à la traîne comme cette année. Nous devons jouer la gagne sur les grands trophées. »


  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Des résultats convaincants, malgré des prestations peu convaincantes

    Malgré un bilan solide au cours des quatre derniers mois et la qualification de Manchester United en Ligue des champions pour la première fois depuis trois ans, un scepticisme persiste chez nombre de supporters des Red Devils quant à la capacité de Carrick à franchir l’étape suivante.

    Même si Sir Jim Ratcliffe lui accorde officiellement sa confiance pour poursuivre le travail entrepris, le technicien doit encore franchir plusieurs étapes pour éviter de connaître le même sort qu’Ole Gunnar Solskjaer.

    Si les résultats ont été convaincants, le niveau de jeu n’a pas toujours suivi. Un observateur sceptique pourrait même arguer que seules les deux premières sorties, face à City et Arsenal, ont véritablement frôlé l’excellence, la victoire contre les Gunners étant notamment adoubée par deux frappes lointaines somptueuses de Patrick Dorgu et Matheus Cunha.

    La victoire contre Tottenham a été facilitée par l’exclusion de Cristian Romero, tout comme le renversement de situation face à Crystal Palace après le penalty concédé et l’expulsion de Maxence Lacroix suite à une décision controversée de la VAR.

  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lammens les fait sortir de prison

    Le gardien Senne Lammens a été désigné meilleur joueur du match lors de la victoire à Everton, et bien que Casemiro ait obtenu ce titre contre Brentford, le Belge a pleinement mérité cette distinction.

    Contre Leeds, les Red Devils ne se sont mis en marche qu’en seconde période, alors qu’ils étaient réduits à dix. Face à Newcastle, ils n’ont pas su profiter de l’expulsion d’un Magpie et ont finalement perdu d’une manière rappelant la défaite à domicile contre Everton sous Amorim.

    Carrick a par ailleurs été critiqué pour sa lenteur à réagir aux évolutions du match, comme lors de la rencontre face à West Ham. Il a certes adopté une approche plus proactive contre Brentford en faisant entrer Noussair Mazraoui à la place d’Amad à la mi-temps, même si ce type de changement, destiné à « verrouiller » la rencontre, n’est pas celui que les supporters mancuniens apprécient le plus.

    L’intérimaire a pourtant profité d’un calendrier très allégé, et nombre de supporters estiment qu’il n’a pas su forger une véritable identité d’équipe malgré le temps supplémentaire passé à l’entraînement.

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pénurie de joueurs de haut niveau

    La pénurie de candidats de haut niveau, Luis Enrique et Thomas Tuchel étant indisponibles, conduit de nombreux observateurs à admettre que Carrick apparaît aujourd’hui comme le choix le plus logique. Seuls deux autres noms sont évoqués avec sérieux : Julian Nagelsmann, sous contrat avec l’Allemagne jusqu’en 2028, et Andoni Iraola.

    L’entraîneur basque représente une piste séduisante : il sera bientôt libre de tout contrat, et selon The Telegraph, il s’est imposé ces derniers jours comme un concurrent direct de Carrick. À Bournemouth, Iraola a réalisé des prouesses malgré la nécessité de vendre ses meilleurs éléments chaque été, tout en proposant un football attrayant.

    Reste un risque : submergé par la pression médiatique d’Old Trafford, il pourrait voir un vestiaire d’égos affirmés rejeter ses idées tactiques, moins bien que ne l’ont fait Bournemouth ou son ancien club, le Rayo Vallecano. Un échec à la Amorim, et les dirigeants seraient pointés du doigt pour n’avoir pas maintenu Carrick en poste.


  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BRENTFORDAFP

    Ce dont le club a maintenant besoin

    Jamie Carragher a parfaitement résumé la situation. « Aucun rival de Premier League ou de Ligue des champions ne tremblera si Michael Carrick prend les rênes de Manchester United la saison prochaine », a-t-il écrit dans sa dernière chronique du Telegraph. « Mais alors que la direction de United examine ses options, Carrick est le choix idéal pour prendre les rênes cet été, compte tenu des besoins immédiats du club. »

    Son atout majeur réside dans son humilité : il sait ne pas être encore un entraîneur de premier plan et accepterait sans doute un contrat de deux ans sans réclamer un salaire mirobolant, ce qui cadre parfaitement avec la volonté de Ratcliffe de réduire les coûts du club. Son immense popularité auprès des supporters, forgée lors de son passage comme joueur clé d’une des plus grandes équipes de l’histoire mancunienne, agit en outre comme un lubrifiant social, tout comme Solskjaer avant lui, adoucissant un régime que beaucoup détestent.

    Sa gestion sereine a temporairement éloigné les projecteurs de Ratcliffe – du moins jusqu’à sa prochaine déclaration controversée. Même si Carrick ne fait pas de vagues, il a remis le club sur les rails, et changer de cap serait aujourd’hui trop risqué.

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