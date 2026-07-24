Michael Carrick parviendra-t-il à accomplir un exploit que personne n’a réalisé à Manchester United depuis Sir Alex Ferguson ? Une ancienne gloire des « Red Devils », titrée en Premier League et en Ligue des champions, livre son pronostic sur la longévité de l’actuel technicien mancunien

Ferguson, fort de 13 titres de champion à son palmarès, a pris ses adieux en 2013. Il avait bâti une dynastie au « Théâtre des Rêves », mais les fondations qui semblaient autrefois inébranlables ont rapidement commencé à se fissurer, faisant naître des craintes d’effondrement.

David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Erik ten Hag et Ruben Amorim figurent parmi ceux qui ont tenté, en vain, de succéder à l’un des entraîneurs les plus illustres de l’histoire du club. Quelques trophées ont certes été remportés, mais la régularité est restée hors de portée.

La saison 2025-2026 illustre parfaitement ce constat : le stratège portugais Amorim est limogé dès le début de l’année. Un SOS est alors lancé, et des visages familiers répondent présents : l’intérimaire Darren Fletcher transmet finalement le témoin à Carrick, lui aussi en mission temporaire.

Solide sur le banc lors de ses 17 matchs (12 victoires), il a convaincu les dirigeants de lui offrir un contrat de deux ans. Manchester United retrouvera la Ligue des champions cette saison, tout en visant un retour dans la course au titre en Premier League.