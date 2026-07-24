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Michael Carrick parviendra-t-il à accomplir un exploit que personne n’a réalisé à Manchester United depuis Sir Alex Ferguson ? Une ancienne gloire des « Red Devils », titrée en Premier League et en Ligue des champions, livre son pronostic sur la longévité de l’actuel technicien mancunien
Quand Manchester United a-t-il remporté son dernier titre de champion de Premier League ?
Ferguson, fort de 13 titres de champion à son palmarès, a pris ses adieux en 2013. Il avait bâti une dynastie au « Théâtre des Rêves », mais les fondations qui semblaient autrefois inébranlables ont rapidement commencé à se fissurer, faisant naître des craintes d’effondrement.
David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Erik ten Hag et Ruben Amorim figurent parmi ceux qui ont tenté, en vain, de succéder à l’un des entraîneurs les plus illustres de l’histoire du club. Quelques trophées ont certes été remportés, mais la régularité est restée hors de portée.
La saison 2025-2026 illustre parfaitement ce constat : le stratège portugais Amorim est limogé dès le début de l’année. Un SOS est alors lancé, et des visages familiers répondent présents : l’intérimaire Darren Fletcher transmet finalement le témoin à Carrick, lui aussi en mission temporaire.
Solide sur le banc lors de ses 17 matchs (12 victoires), il a convaincu les dirigeants de lui offrir un contrat de deux ans. Manchester United retrouvera la Ligue des champions cette saison, tout en visant un retour dans la course au titre en Premier League.
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Carrick restera-t-il aux commandes pour plus de deux saisons pleines ?
Si Carrick répond aux attentes, il pourrait devenir le premier entraîneur de Manchester United depuis Ferguson à rester plus de deux saisons sur le banc. Mais avant d’en arriver là, il doit encore franchir plusieurs obstacles.
Interrogé sur la capacité de Carrick à réaliser cet exploit, Silvestre, quadruple vainqueur de la Premier League, s’est confié àGOAL en partenariat avec Betinia : « Comme il l’a dit lors de sa prise de fonction, il doit prouver aux joueurs et à la direction qu’il est capable de rester plus longtemps.
Il ne pourra y parvenir que s’il se qualifie systématiquement pour la Ligue des champions, s’il pratique un beau football et s’il s’efforce d’améliorer l’équipe pour remporter le championnat. Je pense qu’il aura le temps nécessaire et qu’il en est capable.
Il n’a jamais dirigé un grand club, mais il connaît parfaitement l’ADN de Manchester United et le football moderne. Son expérience de coach, associée à son âge proche de la cinquantaine, lui confère une bonne connaissance de lui-même.
« J’espère que son staff sera à la hauteur, car ce n’est plus le travail d’un seul homme. Il faut gérer 25 joueurs au ego surdimensionné et aux salaires mirobolants. Le directeur sportif a un rôle majeur à jouer, tout comme le PDG ; ce n’est plus comme avant, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer Alex Ferguson, Arsène Wenger et David Dein. Aujourd’hui, c’est une toute autre histoire, totalement différente. »
Manchester United figurera-t-il parmi les prétendants au titre de champion de Premier League lors de la saison 2026-2027 ?
Un autre proche de Ferguson, l’ex-adjoint des Red Devils René Meulensteen, avait confié à GOAL que Manchester United pouvait, sous la houlette d’un spécialiste des titres, mettre fin à quatorze ans de disette : « À mon avis, ils y parviendront s’ils recrutent les bons joueurs, conservent leurs meilleurs éléments et ajoutent les renforts nécessaires.
« Si l’on se base uniquement sur les 14 ou 15 derniers matchs sous la houlette de Michael Carrick, si l’on regarde la forme de l’équipe et ses performances en Premier League, ils sont capables de battre n’importe qui. Ils l’ont prouvé. Ils ont démontré qu’ils pouvaient battre ceux qui sont actuellement en lice pour le titre.
Avec un effectif plus solide l’année prochaine, pourquoi ne pourraient-ils pas y parvenir ? À mon avis, c’est un peu une excuse quand j’entends les gens dire : “L’année prochaine, c’est trop tôt”. Je ne pense pas. »
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Dates clés : coup d’envoi de la Premier League et tirage au sort de la Ligue des champions
Manchester United a repris l’entraînement estival et enchaîne actuellement une série de matchs amicaux. Des tests de haut niveau l’attendent face à l’Atlético de Madrid, le Paris Saint-Germain, Leeds et l’AC Milan.
Les Red Devils entameront la saison 2026-2027 de Premier League le 22 août par un déplacement chez le promu Hull City. Les supporters, toujours fidèles, attendent déjà avec impatience le tirage au sort de la Ligue des champions, programmé le 27 août.
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