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Michael Carrick ou Eddie Howe : Qui serait le meilleur choix pour Manchester United ? Un ancien joueur vedette du club, champion de Premier League, explique sa préférence sur fond de rumeurs de limogeage à Old Trafford
Carrick a eu un impact immédiat en tant qu’entraîneur intérimaire
United pensait avoir trouvé le candidat idéal pour se remettre sur les rails en faisant appel à un visage familier à la mi-janvier. Après le licenciement de Ruben Amorim, l’intérim assuré par Darren Fletcher a pris fin et Carrick a pris les rênes de l’équipe.
L’ancien joueur, qui avait connu la gloire sur la scène nationale et européenne avec Manchester United, a eu un impact immédiat à son retour dans un club auquel il reste profondément attaché. Il a commencé son mandat par une victoire dans le derby face à Manchester City, avant de s’imposer sur le terrain d’Arsenal, promis au titre.
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Un contrat de deux ans a été signé, mais des questions se posent sur l’avenir
Carrick a finalement décroché la troisième place, mais il n’y a pas eu de dépenses fastueuses au « Théâtre des rêves », comme on le surnomme, lors du mercato estival. L’effectif de United est jugé un peu juste dans certains secteurs : le club n’a remporté que deux de ses neuf matches toutes compétitions confondues cette saison et Manchester United reste actuellement sur cinq matches sans victoire.
Des mesures radicales pourraient bientôt être prises, un limogeage de l’entraîneur étant de nouveau évoqué. La direction de United sait que Howe, ancien entraîneur de Bournemouth et de Newcastle, a quitté St James’ Park en juillet après près de cinq ans dans le Tyneside et qu’il pourrait ne pas rester disponible longtemps.
Carrick ou Howe : à qui Manchester United devrait-il faire confiance ?
Manchester United doit-il poursuivre dans la même voie ou changer de cap ? Interrogé à ce sujet, Parker, ancien défenseur de Manchester United qui s’exprimait en partenariat avec FreeBets, a déclaré à GOAL : « Je pense toujours qu’il faut garder Carrick. »
« Je suis novice en la matière, mais si l’on envisage Eddie Howe, après ce qu’il a dû traverser avec les personnes pour lesquelles il travaillait, a-t-il vraiment envie de se retrouver dans une situation très similaire ? »
« Il sait qu’il ne pourra pas vraiment dépenser. Je ne pense pas qu’il pourrait dépenser autant qu’il le voudrait. Sera-t-il aussi autorisé à faire venir son équipe ? Il a ses collaborateurs, qui le suivent partout. »
« Dans le contexte actuel, je ne vois pas de candidat qui convienne vraiment à Manchester United, parce que tout dépend de ce qui se passe au sommet du club. Et ce n’est pas très bon, car cela a des répercussions sur tout. On voit ce qu’on laisse traîner dans le vestiaire, ce qui s’y trouve et la façon dont les choses sont faites. Ce n’est pas un environnement fait pour quelqu’un d’ambitieux. »
« Si vous êtes ambitieux et que vous envisagez d’entraîner Manchester United, vous savez qu’en remportant le championnat avec ce club, vous entrez immédiatement dans sa légende, comme à Liverpool ou ailleurs. Mais quand on parle de Manchester United, on n’y va pas, parce qu’on sait que cela ne peut pas arriver. On sait que cela ne peut pas arriver, compte tenu de la situation et des moyens avec lesquels il faudra travailler. »
« Maintenant qu’on a vu qu’il est allé dépenser de nouveau, il sera très difficile de se séparer de joueurs, parce que le club ne se sépare tout simplement pas de ses joueurs. Manchester United ne gère pas très bien les achats et les ventes. Le club achète, mais quand il s’agit de se séparer de joueurs, il peine à le faire. On a l’impression que certains sont simplement là et se contentent de cette situation. »
« Le prochain choix d’Eddie doit être le bon pour lui. Je suis presque sûr que c’est ce qu’il voudra. Il voudra travailler pour les bonnes personnes, des personnes ambitieuses. Quand on va à Manchester United, tout le monde s’attend à ce qu’on lutte pour le titre. Mais en ce moment, il faut que tout le monde veuille remporter le championnat et vous donne les meilleures chances d’y parvenir. Ce n’est pas ce que vous aurez à Manchester United actuellement. »
« Les gens ne diront pas que vous êtes en lice pour le titre. Ce n’était pas le cas au début de cette saison. Ce n’était pas le cas non plus la saison précédente. Beaucoup se sont avancés gratuitement, sans même regarder précisément ce qu’il y avait en place ni ce qui se passait. »
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Manchester United reste sur cinq matches sans victoire avant un déplacement à Leeds
Manchester United, qui n’a pas remporté le titre de Premier League depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013, n’est pas considéré comme un club ayant mis de l’ordre dans ses affaires, sur le terrain comme en dehors. Plusieurs problèmes doivent être réglés avant que le club puisse prétendre sérieusement aux trophées les plus prestigieux.
Le club a déjà été éliminé de la Carabao Cup cette saison, tandis que ses six points en autant de matches le placent au 13e rang du championnat. Lors de son dernier match, il s’est incliné 2-0 sur le terrain de l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. Leny Yoro a été expulsé et Lisandro Martinez a poussé un coup de gueule après la rencontre, tandis que Carrick s’accroche à son poste avant un affrontement crucial avec son rival de longue date, Leeds, à Elland Road dimanche.
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