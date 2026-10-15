Manchester United doit-il poursuivre dans la même voie ou changer de cap ? Interrogé à ce sujet, Parker, ancien défenseur de Manchester United qui s’exprimait en partenariat avec FreeBets, a déclaré à GOAL : « Je pense toujours qu’il faut garder Carrick. »

« Je suis novice en la matière, mais si l’on envisage Eddie Howe, après ce qu’il a dû traverser avec les personnes pour lesquelles il travaillait, a-t-il vraiment envie de se retrouver dans une situation très similaire ? »

« Il sait qu’il ne pourra pas vraiment dépenser. Je ne pense pas qu’il pourrait dépenser autant qu’il le voudrait. Sera-t-il aussi autorisé à faire venir son équipe ? Il a ses collaborateurs, qui le suivent partout. »

« Dans le contexte actuel, je ne vois pas de candidat qui convienne vraiment à Manchester United, parce que tout dépend de ce qui se passe au sommet du club. Et ce n’est pas très bon, car cela a des répercussions sur tout. On voit ce qu’on laisse traîner dans le vestiaire, ce qui s’y trouve et la façon dont les choses sont faites. Ce n’est pas un environnement fait pour quelqu’un d’ambitieux. »

« Si vous êtes ambitieux et que vous envisagez d’entraîner Manchester United, vous savez qu’en remportant le championnat avec ce club, vous entrez immédiatement dans sa légende, comme à Liverpool ou ailleurs. Mais quand on parle de Manchester United, on n’y va pas, parce qu’on sait que cela ne peut pas arriver. On sait que cela ne peut pas arriver, compte tenu de la situation et des moyens avec lesquels il faudra travailler. »

« Maintenant qu’on a vu qu’il est allé dépenser de nouveau, il sera très difficile de se séparer de joueurs, parce que le club ne se sépare tout simplement pas de ses joueurs. Manchester United ne gère pas très bien les achats et les ventes. Le club achète, mais quand il s’agit de se séparer de joueurs, il peine à le faire. On a l’impression que certains sont simplement là et se contentent de cette situation. »

« Le prochain choix d’Eddie doit être le bon pour lui. Je suis presque sûr que c’est ce qu’il voudra. Il voudra travailler pour les bonnes personnes, des personnes ambitieuses. Quand on va à Manchester United, tout le monde s’attend à ce qu’on lutte pour le titre. Mais en ce moment, il faut que tout le monde veuille remporter le championnat et vous donne les meilleures chances d’y parvenir. Ce n’est pas ce que vous aurez à Manchester United actuellement. »

« Les gens ne diront pas que vous êtes en lice pour le titre. Ce n’était pas le cas au début de cette saison. Ce n’était pas le cas non plus la saison précédente. Beaucoup se sont avancés gratuitement, sans même regarder précisément ce qu’il y avait en place ni ce qui se passait. »