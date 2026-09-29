Le match amical programmé met en lumière une crise plus large à travers le réseau multi-clubs de Ratcliffe, presque toutes les équipes soutenues par INEOS étant en difficulté sur le plan des résultats. Aux côtés de United et de Lausanne, le club français de Nice végète à la 14e place de Ligue 1, juste au-dessus de la zone de relégation. Pendant ce temps, l'équipe féminine de United, dirigée par Eva Olid, est tombée à la neuvième place de la Women's Super League après un début de saison poussif.

Pour les hommes de Carrick, la campagne actuelle égale leur pire début de saison en Premier League, reflétant les difficultés du début d'exercice sous Ruben Amorim la saison dernière et sous Sir Alex Ferguson en 1992-93. Manchester United n'a décroché qu'une seule victoire en championnat jusqu'ici et occupe la 12e place du classement.

Les difficultés nationales de United se sont aggravées avec une élimination désastreuse en League Cup contre Brighton, où l'équipe a gaspillé une avance de deux buts à Old Trafford. Elle a également subi une défaite surprise contre Hull City et une frustrante défaite dans le derby de Manchester, où elle n'est pas parvenue à venir à bout d'un Manchester City réduit à 10 après un but controversé.



