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Michael Carrick organise un match amical secret pour Manchester United, en difficulté, contre un autre club détenu par INEOS dans le but de sauver une saison qui déraille
Manchester United organise un match amical à huis clos
Manchester United affrontera le FC Lausanne-Sport lors d’un match amical secret pendant l’actuelle trêve internationale, selon le Telegraph. Cette rencontre permettra à l’entraîneur Carrick de tester de nouvelles stratégies à l’abri des regards alors que son groupe tente de se remobiliser après un début de saison 2026-2027 calamiteux. Les détails exacts concernant la date et le lieu du match n’ont pas été dévoilés.
Lausanne, un autre club évoluant sous la bannière INEOS de Ratcliffe, traverse une saison tout aussi difficile. Le club suisse occupe actuellement la dernière place de son championnat après avoir subi cinq défaites lors de ses neuf premiers matches.
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Le réseau INEOS peine à obtenir des résultats
Le match amical programmé met en lumière une crise plus large à travers le réseau multi-clubs de Ratcliffe, presque toutes les équipes soutenues par INEOS étant en difficulté sur le plan des résultats. Aux côtés de United et de Lausanne, le club français de Nice végète à la 14e place de Ligue 1, juste au-dessus de la zone de relégation. Pendant ce temps, l'équipe féminine de United, dirigée par Eva Olid, est tombée à la neuvième place de la Women's Super League après un début de saison poussif.
Pour les hommes de Carrick, la campagne actuelle égale leur pire début de saison en Premier League, reflétant les difficultés du début d'exercice sous Ruben Amorim la saison dernière et sous Sir Alex Ferguson en 1992-93. Manchester United n'a décroché qu'une seule victoire en championnat jusqu'ici et occupe la 12e place du classement.
Les difficultés nationales de United se sont aggravées avec une élimination désastreuse en League Cup contre Brighton, où l'équipe a gaspillé une avance de deux buts à Old Trafford. Elle a également subi une défaite surprise contre Hull City et une frustrante défaite dans le derby de Manchester, où elle n'est pas parvenue à venir à bout d'un Manchester City réduit à 10 après un but controversé.
Carrick balaie les inquiétudes sur sa condition physique
La décision d’ajouter des minutes supplémentaires fait suite au récent match nul de United à Fulham, un résultat qui l’a laissé coincé dans la moitié basse du classement. Après ce nul à Craven Cottage, le buteur Matheus Cunha a suggéré que Fulham avait montré plus d’énergie après la pause.
Cependant, Carrick a fermement rejeté toute suggestion selon laquelle son groupe souffrirait d’un manque de condition physique. Le patron de United a insisté sur le fait qu’il était satisfait du rendement physique de son équipe dans les dernières minutes.
« Cela ne m’a pas donné cette impression, a déclaré Carrick aux journalistes lorsqu’il a été interrogé sur l’analyse de Cunha. J’étais assez satisfait de la façon dont nous avons terminé le match. J’ai même trouvé que nous l’avons vraiment très bien terminé et nous avons continué à pousser. Donc non, je ne pense pas que ce soit un problème. »
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Un calendrier d’octobre infernal attend l’équipe
Carrick doit vite trouver des solutions, alors que la pression monte pour obtenir des résultats dès la reprise du football national. Manchester United accueille un autre club en difficulté de Premier League, Tottenham, à Old Trafford le 10 octobre, pour lancer une série de matches exigeante et potentiellement décisive pour la saison.
Manchester United fait face à un programme d’octobre éprouvant dans plusieurs compétitions. Après le choc face à Tottenham, United devra négocier des rencontres cruciales contre l’Atletico Madrid, Leeds United, Côme, Bournemouth et Chelsea avant la fin du mois.
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