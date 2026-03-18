S'exprimant avant le match de vendredi soir opposant Manchester United à Bournemouth, Carrick a clairement indiqué où en étaient ses joueurs. « Je n'ai pas été en contact [avec Tuchel], non », a admis Carrick. « Pour les garçons, j'aimerais beaucoup les voir sélectionnés pour ce match et, bien sûr, pour l'été. Je n’ai aucune influence là-dessus, mais vu la façon dont ils jouent, je pense qu’ils se sont mis en avant et qu’ils se sont donné une chance. »

Il a poursuivi : « Alors, on verra bien. Je n’en sais littéralement pas plus que vous à ce sujet. Mais les garçons jouent sans aucun doute assez bien pour mériter une place, c’est certain. Ce n’est tout simplement pas ma décision, donc il faudra attendre de voir. »