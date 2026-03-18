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Michael Carrick mise sur le retour de trois stars de Manchester United en équipe d'Angleterre avant la Coupe du monde, après deux ans d'absence
Peut-on ignorer les stars de Manchester United ?
Bien que Thomas Tuchel ait lui-même évoqué la possibilité de prendre les rênes de Manchester United à la mi-2024, Maguire, qui compte trois grands tournois à son actif, n’a plus été sélectionné en équipe nationale depuis 18 mois. De même, Mainoo et Shaw ont tous deux été titulaires lors de la finale de l'Euro 2024 contre l'Espagne, mais ils restent en marge. Bien que Tuchel ait précédemment insisté sur le fait que ces absences n'étaient qu'une « décision individuelle » et « certainement pas une décision contre United », les deux joueurs espèrent désormais faire partie de la sélection qui sera annoncée ce vendredi pour les matchs amicaux de mars contre l'Uruguay et le Japon. Carrick estime que leur forme a désormais atteint un niveau qui ne peut être ignoré.
La performance prime sur la politique au sein du camp anglais
S'exprimant avant le match de vendredi soir opposant Manchester United à Bournemouth, Carrick a clairement indiqué où en étaient ses joueurs. « Je n'ai pas été en contact [avec Tuchel], non », a admis Carrick. « Pour les garçons, j'aimerais beaucoup les voir sélectionnés pour ce match et, bien sûr, pour l'été. Je n’ai aucune influence là-dessus, mais vu la façon dont ils jouent, je pense qu’ils se sont mis en avant et qu’ils se sont donné une chance. »
Il a poursuivi : « Alors, on verra bien. Je n’en sais littéralement pas plus que vous à ce sujet. Mais les garçons jouent sans aucun doute assez bien pour mériter une place, c’est certain. Ce n’est tout simplement pas ma décision, donc il faudra attendre de voir. »
L'évolution de Mainoo sous la houlette de Carrick
Mainoo, âgé de 20 ans, s'est épanoui depuis que Carrick a pris les rênes. Si l'absence initiale de Mainoo en sélection anglaise était compréhensible, puisqu'il n'avait pas été titularisé en Premier League au cours de la première moitié de la saison, il est depuis devenu un élément clé. L'entraîneur de Manchester United se montre enthousiaste quant au potentiel du milieu de terrain, déclarant : « Bien sûr, il peut toujours s'améliorer, et ce sur de nombreux plans ; son jeune âge, pour commencer. Il a encore beaucoup à apprendre et à développer, et c'est tout à fait naturel. Ce n'est en aucun cas une critique à l'égard de Kobbie. »
Préparation physique de l'équipe avant le déplacement à Bournemouth
Même si l'accent reste mis sur la reconnaissance internationale, Carrick doit encore surmonter des obstacles sur le plan national avec un effectif décimé par les blessures. Manchester United occupe actuellement la troisième place du classement, mais devra se passer de ses défenseurs clés, Lisandro Martinez et Matthijs de Ligt, lors de son déplacement sur la côte sud pour affronter Bournemouth vendredi. La nouvelle recrue Patrick Dorgu est également indisponible, ce qui met la défense à rude épreuve alors que l'équipe tente de rester dans la course à la qualification pour la Ligue des champions.
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