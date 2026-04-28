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Michael Carrick met en garde les joueurs de Manchester United contre toute « célébration excessive » de leur qualification en Ligue des champions et réagit aux chants « encore un an » adressés à Casemiro
Carrick exige des normes plus élevées
Malgré l'euphorie qui régnait à Old Trafford après la victoire 2-1 contre Brentford, Carrick a rapidement calmé les ardeurs. Les buts de Casemiro et de Benjamin Sesko ont offert le succès aux Red Devils, qui n'ont désormais besoin que de deux points en quatre journées pour valider mathématiquement leur retour en Ligue des champions.
Tout en reconnaissant cet exploit, il a refusé de présenter la qualification parmi les quatre premiers comme un aboutissement. Il a rappelé que l’histoire du club impose de viser des titres, et non de simplement assurer une place parmi l’élite européenne.
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Avertissement clair à l’équipe
Carrick refuse tout relâchement malgré la qualification européenne en poche. Actuellement troisièmes, les Red Devils doivent maintenir leur intensité au-delà de l’objectif mathématique, rappelle-t-il.
« Nous nous sommes donné une belle chance, nous nous sommes placés en bonne position », a noté Carrick. « C'est un championnat difficile, il est difficile de remporter des victoires. On le voit partout dans le championnat. Pour avoir remporté autant de victoires, je pense que les gars méritent d'en tirer un peu de mérite.
« La Ligue des champions, c’est une chose, mais ce n’est pas non plus quelque chose qu’il faut célébrer à outrance. Nous voulons vraiment terminer en haut du classement et nous voulons nous battre pour les premières places et essayer de gagner plus de points pour que notre saison ne s’arrête pas là. »
L’ère Casemiro touche à sa fin
La soirée a été marquée par un accueil émouvant réservé à Casemiro, auteur de son neuvième but de la saison pour ouvrir le score. La tribune Stretford End a aussitôt entonné : « Encore un an ! », en hommage au joueur de 34 ans dont le départ en fin de saison a déjà été acté par le club. Malgré cette chaleureuse manifestation d’affection et la forme retrouvée du milieu de terrain, Carrick a toutefois rappelé qu’il n’y avait pas de place pour les sentiments.
« C’est assez clair », a-t-il déclaré. « C’est assez clair pour les deux parties. La situation et sa clarté ont probablement facilité les choses. Cela compte beaucoup pour lui et il faut lui rendre hommage, car malgré la situation, il a tout donné et a connu de grands moments avec nous. »
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Le choc de dimanche contre Liverpool
Manchester United pourrait valider son billet pour la Ligue des champions dès samedi, à condition que les autres rencontres jouent en sa faveur. Toutefois, la priorité immédiate de Carrick est le choc au sommet de dimanche contre Liverpool à Old Trafford.
Avec trois points d’avance sur ses rivaux, une victoire face aux Merseysiders leur assurerait non seulement un billet pour la Coupe d’Europe, mais renforcerait aussi leur statut de prétendant sérieux à la troisième marche du podium.