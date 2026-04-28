Michael Carrick met en garde les joueurs de Manchester United contre toute « célébration excessive » de leur qualification en Ligue des champions et réagit aux chants « encore un an » adressés à Casemiro

Malgré l'euphorie qui régnait à Old Trafford après la victoire 2-1 contre Brentford, Carrick a rapidement calmé les ardeurs. Les buts de Casemiro et de Benjamin Sesko ont offert le succès aux Red Devils, qui n'ont désormais besoin que de deux points en quatre journées pour valider mathématiquement leur retour en Ligue des champions.

Tout en reconnaissant cet exploit, il a refusé de présenter la qualification parmi les quatre premiers comme un aboutissement. Il a rappelé que l’histoire du club impose de viser des titres, et non de simplement assurer une place parmi l’élite européenne.