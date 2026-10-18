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Michael Carrick laisse entrevoir une vague de recrutements à Manchester United en janvier après le coup de colère de Lisandro Martinez
La frustration déborde à Madrid
Les tensions sont montées après la défaite 2-0 de Manchester United face à l’Atlético de Madrid. Les buts de Pablo Barrios et d’Ademola Lookman ont infligé au club mancunien sa troisième défaite en cinq matches, accentuant fortement la pression sur Carrick.
Dans la foulée, Martinez a ouvertement critiqué la direction du club. Le défenseur argentin a exprimé sa profonde frustration face à ce qu’il considère comme un manque de renforts dans l’effectif, estimant que le niveau actuel des investissements limite fortement la capacité de l’équipe à être compétitive dans toutes les compétitions.
La situation s’est rapidement envenimée et a donné lieu à une sanction disciplinaire en interne. Martinez a écopé d’une amende et a dû participer jeudi à une réunion avec Carrick et des dirigeants du club pour régler le différend, après avoir présenté des excuses publiques officielles 48 heures après ses premières critiques.
- AFP
Carrick confirme ses plans pour le mercato hivernal
Malgré les tensions internes, Carrick a reconnu le bien-fondé des préoccupations du défenseur en laissant entendre que Manchester United adopterait une stratégie active lors du mercato de janvier. Interrogé par Sky Sports, l’entraîneur de United a évoqué la nécessité d’évaluer les options du club à la mi-saison.
Il a expliqué : « Quand le prochain mercato arrivera, nous voudrons nous préparer et en tirer le meilleur parti. À ce stade, nous ne savons pas encore exactement quelle forme cela prendra. Mais il y aura sans aucun doute des possibilités, puisque le mercato sera ouvert. Nous allons donc certainement étudier la question et essayer d’en ressortir plus forts, d’une manière ou d’une autre. »
United tourne la page des tensions internes
L’entraîneur de Manchester United a ensuite voulu couper court aux rumeurs de tensions dans le vestiaire. Il a déclaré : « Beaucoup de gens disent beaucoup de choses. Des professionnels et d’anciens professionnels, mais cela ne veut pas dire qu’ils savent ce qui se passe ici. Les joueurs me font totalement confiance. Ce n’est pas parce que des gens parlent à l’extérieur que ce qu’ils disent est vrai. Moi, je vous dis la vérité.
« Le groupe [vendredi] était dans un excellent état d’esprit, meilleur que ce que j’avais vu depuis un moment, en réalité. C’est aussi simple que ça. Cela n’a pas affecté [l’état d’esprit], je vous le dis. Nous sommes dans de bonnes dispositions. En tant que groupe, nous sommes passés à autre chose. Ce n’est vraiment pas un drame pour le groupe. Les joueurs se sont très bien entraînés et ils ont le moral. »
Interrogé plus précisément sur la situation de Martinez, il a conclu : « C’était assez simple. Nous avons compris la situation. Licha a compris qu’il avait fait une erreur. Nous avons un très bon ressenti de la part du club. On voit au sein du groupe que nous voulons faire quelque chose de cette situation. Nous sommes passés à autre chose. Vraiment. Le groupe affiche une certaine fraîcheur. »
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L’attention se tourne vers le test face à Leeds United
La priorité immédiate de Carrick est d’enrayer la chute de forme inquiétante de son équipe. Le match crucial de dimanche contre Leeds United lui offre une occasion de faire taire les critiques et de retrouver l’élan du début de saison.
Malgré les récentes mesures disciplinaires, Martinez reste en lice pour une place de titulaire ce week-end. Une prestation convaincante du joueur comme de l’équipe sera essentielle pour stabiliser l’effectif avant l’ouverture du mercato hivernal.
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