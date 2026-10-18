Les tensions sont montées après la défaite 2-0 de Manchester United face à l’Atlético de Madrid. Les buts de Pablo Barrios et d’Ademola Lookman ont infligé au club mancunien sa troisième défaite en cinq matches, accentuant fortement la pression sur Carrick.

Dans la foulée, Martinez a ouvertement critiqué la direction du club. Le défenseur argentin a exprimé sa profonde frustration face à ce qu’il considère comme un manque de renforts dans l’effectif, estimant que le niveau actuel des investissements limite fortement la capacité de l’équipe à être compétitive dans toutes les compétitions.

La situation s’est rapidement envenimée et a donné lieu à une sanction disciplinaire en interne. Martinez a écopé d’une amende et a dû participer jeudi à une réunion avec Carrick et des dirigeants du club pour régler le différend, après avoir présenté des excuses publiques officielles 48 heures après ses premières critiques.



