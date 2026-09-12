Michael Carrick, l’entraîneur de Manchester United, répond à Elliot Anderson après sa déclaration sur les « rois de Manchester » avant le derby face à Manchester City

Le transfert estival d'Anderson à 116 millions de livres (156 M$), de Nottingham Forest à l'Etihad Stadium, s'est accompagné de déclarations fracassantes. Le milieu de terrain a provoqué la moitié rouge de la ville en affirmant que Manchester City était le maître absolu de Manchester, un sentiment que le site officiel de City a repris avec enthousiasme en mettant le mot « king » en majuscule.

Manchester United n'a plus terminé devant son grand rival en Premier League depuis la saison 2012-2013. Durant cette période, Manchester City a accumulé les trophées sur la scène nationale et européenne, avec sept titres de champion et une Ligue des champions, ce qui tranche nettement avec le palmarès plus modeste de United.

Malgré un écart qui se creuse au niveau des trophées, les récentes confrontations directes sont restées relativement disputées. United a décroché sept victoires et trois matches nuls lors de ses 20 derniers affrontements de championnat face au club de l'Etihad.



