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Michael Carrick, l’entraîneur de Manchester United, répond à Elliot Anderson après sa déclaration sur les « rois de Manchester » avant le derby face à Manchester City
Anderson déclenche le drama du derby
Le transfert estival d'Anderson à 116 millions de livres (156 M$), de Nottingham Forest à l'Etihad Stadium, s'est accompagné de déclarations fracassantes. Le milieu de terrain a provoqué la moitié rouge de la ville en affirmant que Manchester City était le maître absolu de Manchester, un sentiment que le site officiel de City a repris avec enthousiasme en mettant le mot « king » en majuscule.
Manchester United n'a plus terminé devant son grand rival en Premier League depuis la saison 2012-2013. Durant cette période, Manchester City a accumulé les trophées sur la scène nationale et européenne, avec sept titres de champion et une Ligue des champions, ce qui tranche nettement avec le palmarès plus modeste de United.
Malgré un écart qui se creuse au niveau des trophées, les récentes confrontations directes sont restées relativement disputées. United a décroché sept victoires et trois matches nuls lors de ses 20 derniers affrontements de championnat face au club de l'Etihad.
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Les entraîneurs s’affrontent au sujet de l’affirmation sur les « rois »
Le derby très attendu du milieu de terrain a été alimenté par sa propre déclaration récente : « Cela a été l’un des plus grands derbies du monde. Et aussi loin que je me souvienne, City a été le roi de Manchester. »
L’entraîneur principal de City, Enzo Maresca, qui a remplacé Pep Guardiola cet été, a rapidement défendu sa recrue phare, en mettant en avant l’incroyable succès récent du club. « La raison pour laquelle Elliot a probablement dit cela, c’est qu’il a grandi au cours des 15 dernières années, a expliqué Maresca. Je pense que Manchester City a été incroyable dans ce qu’il a accompli. Donc c’était normal quand Elliot a dit cela... Pour moi, la raison pour laquelle Elliot a dit cela, c’est que, pendant qu’il grandissait, Manchester City dominait. »
Interrogé sur cette pique, Carrick a rejeté d’emblée cette idée avec un sourire en coin. « Je n’utilise certainement pas cette expression, pas du tout, non », a rétorqué l’entraîneur de United.
Malgré cela, Carrick a reconnu la réalité de la suprématie de City. « Je le comprends, a-t-il concédé. Nous sommes assez humbles et assez réalistes pour savoir d’où nous venons dans l’histoire récente. »
Des attentes en pleine évolution à Old Trafford
Le mandat permanent de Carrick a déjà été marqué par une mémorable victoire 2-0 contre le Manchester City de Guardiola, mais le technicien anglais vise des progrès durables plutôt que des triomphes ponctuels. Un retour dans la compétition reine en Europe est considéré comme seulement le début pour son équipe.
« C’est bien, d’une certaine manière, que les attentes aient changé, a noté Carrick. Tout à coup, on nous demande des choses différentes par rapport à ce qui nous était peut-être demandé il y a quelques mois. Nous sommes en Ligue des champions, et cela montre en soi les étapes que nous avons franchies. »
L’entraîneur de Manchester United est déterminé à faire de son équipe un candidat régulier au titre. « Maintenant, il s’agit de l’étape suivante, a-t-il ajouté. Nous devons, et nous voulons, être meilleurs, et nous voulons lutter davantage. C’est là où nous en sommes. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas et que nous n’y arriverons pas. Cela veut dire que nous espérons toujours, que nous y croyons, et que nous sommes convaincus que nous pouvons l’être et que nous devons l’être, mais je comprends la situation dans son ensemble. »
Réduire l’écart dans le derby
United aborde le choc de dimanche avec cinq points de retard sur l’équipe de Maresca au classement de Premier League. Cette rencontre offre aux hommes de Carrick une occasion en or de porter un coup à leurs rivaux de la ville et de prouver qu’ils peuvent lutter pour le titre suprême.
Tout en saluant la récente prestation européenne de City en milieu de semaine, Carrick est resté déterminé quant à la trajectoire de sa propre équipe. « J’ai trouvé qu’ils avaient fait preuve d’un grand professionnalisme contre Porto l’autre soir, a-t-il observé. C’est une très bonne équipe. Nous savons que nous devrons livrer une bonne performance et faire beaucoup de choses correctement pour obtenir un résultat. »
Carrick a ajouté : « Je pense que nous avons pris confiance au fil du temps. J’ai le sentiment que nous progressons sans cesse et cela nous aide. C’est un grand match, c’est un match important, il y a beaucoup en jeu. Nous avons hâte d’y être. Nous avons peu de temps pour récupérer et nous y préparer, mais nous allons en tirer le maximum. »
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