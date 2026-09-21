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Michael Carrick hué ! Le patron de Manchester United répond à la colère des supporters après le choix controversé concernant Kobbie Mainoo contre Fulham
Une prestation hésitante à Craven Cottage
Manchester United a arraché un match nul 1-1 en fin de rencontre contre Fulham, mais l’après-midi a été assombri par une réaction hostile des supporters en déplacement. La frustration a éclaté à dix minutes de la fin lorsque Carrick a choisi de sortir Kobbie Mainoo pour le remplacer par Mason Mount.
Mainoo avait sans doute été le joueur le plus en vue d’un Manchester United par ailleurs peu inspiré. En conséquence, le parcage visiteurs a bruyamment hué ce changement, affichant immédiatement son mécontentement face à l’ajustement tactique du manager.
Le match lui-même a été décousu, disputé sur un rythme globalement lent malgré de nombreuses occasions pour les deux équipes. Fulham a failli décrocher sa première victoire de la saison après un but contre son camp rocambolesque de Lisandro Martinez à la 63e minute. Cependant, Matheus Cunha a marqué à la 89e minute d’une frappe contrée pour arracher un point aux visiteurs.
- Getty Images Sport
Carrick explique ce changement controversé
Malgré la vive contestation, Carrick n’a pas été perturbé par la réaction du public. Le manager de United a insisté sur le fait que ce remplacement était purement une nécessité tactique et a confirmé que Mainoo n’avait aucun problème avec cette décision.
« Il y aura toujours certaines réactions quand vous effectuez des changements, a expliqué Carrick. Je pense que Kobbie a bien joué, pour être honnête, donc c’était davantage lié au fait qu’à ce stade du match, nous essayions de provoquer quelque chose, et Kobbie le comprend. Il va bien, je lui ai parlé après le match. »
Le manager a aussi défendu le droit des supporters à exprimer leurs émotions lors d’une fin de match tendue. « Je comprends que, parfois, quand on court après le score, tout le monde soit un peu dans l’émotion, les supporters aussi, et c’est normal, a-t-il ajouté. Ils veulent désespérément que nous fassions ce qu’il faut. Mais je n’y vois rien de négatif et je ne le prends pas mal. »
Un début de campagne poussif
Ce match nul dans l'ouest de Londres vient aggraver un début de saison misérable pour Manchester United. United n'a récolté que cinq petits points lors de ses cinq premières sorties en championnat, en trébuchant face à Hull City, Ipswich Town, Everton, Manchester City et Fulham.
Néanmoins, Carrick refuse de céder à la panique. Il a salué la réaction positive de son groupe après avoir été mené au score et a affiché une confiance inébranlable dans ses perspectives à long terme.
« Je suis convaincu que nous ferons une bonne saison, a déclaré le manager. Nous traversons une période qui semble plus importante qu'elle ne l'est réellement de l'extérieur. Nous recommencerons à gagner des matches et tout ira bien. »
- Getty Images Sport
Test crucial après la pause
Après une longue trêve internationale, Manchester United cherchera désespérément à relancer sa campagne nationale. Le club fera son retour à la compétition le 10 octobre contre un Tottenham actuellement lanterne rouge du classement.
Cette rencontre à venir représente une occasion cruciale pour les hommes de Carrick d’inverser la tendance. Décrocher une victoire convaincante contre une équipe de Tottenham en difficulté est indispensable pour calmer la pression grandissante et construire l’élan si nécessaire pour la suite de la saison.
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