Michael Carrick hué ! Le patron de Manchester United répond à la colère des supporters après le choix controversé concernant Kobbie Mainoo contre Fulham

Manchester United a arraché un match nul 1-1 en fin de rencontre contre Fulham, mais l’après-midi a été assombri par une réaction hostile des supporters en déplacement. La frustration a éclaté à dix minutes de la fin lorsque Carrick a choisi de sortir Kobbie Mainoo pour le remplacer par Mason Mount.

Mainoo avait sans doute été le joueur le plus en vue d’un Manchester United par ailleurs peu inspiré. En conséquence, le parcage visiteurs a bruyamment hué ce changement, affichant immédiatement son mécontentement face à l’ajustement tactique du manager.

Le match lui-même a été décousu, disputé sur un rythme globalement lent malgré de nombreuses occasions pour les deux équipes. Fulham a failli décrocher sa première victoire de la saison après un but contre son camp rocambolesque de Lisandro Martinez à la 63e minute. Cependant, Matheus Cunha a marqué à la 89e minute d’une frappe contrée pour arracher un point aux visiteurs.



