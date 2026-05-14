Michael Carrick figure parmi les candidats au titre de « Meilleur entraîneur de la saison » en Premier League, bien qu’il n’ait dirigé Manchester United que pendant quatre mois

Carrick fait partie des six finalistes en lice pour le titre d’entraîneur de l’année en Premier League, après avoir orchestré une ascension fulgurante à Old Trafford. Entré en fonction à la mi-janvier pour succéder à Ruben Amorim, alors que le club pointait à la sixième place, il a propulsé United sur la troisième marche du podium et lui a ouvert les portes de la Ligue des champions. Son règne a commencé en fanfare par une victoire 2-0 contre Manchester City, puis les Red Devils ont récolté 33 points sur 45 possibles sous sa direction.