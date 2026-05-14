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Michael Carrick figure parmi les candidats au titre de « Meilleur entraîneur de la saison » en Premier League, bien qu’il n’ait dirigé Manchester United que pendant quatre mois
La fulgurante remontée des Red Devils
Carrick fait partie des six finalistes en lice pour le titre d’entraîneur de l’année en Premier League, après avoir orchestré une ascension fulgurante à Old Trafford. Entré en fonction à la mi-janvier pour succéder à Ruben Amorim, alors que le club pointait à la sixième place, il a propulsé United sur la troisième marche du podium et lui a ouvert les portes de la Ligue des champions. Son règne a commencé en fanfare par une victoire 2-0 contre Manchester City, puis les Red Devils ont récolté 33 points sur 45 possibles sous sa direction.
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Carrick rejoint un cercle très fermé.
Cette nomination place Carrick en lice face à Keith Andrews, Arteta, Guardiola, Andoni Iraola et Régis Le Bris pour cette prestigieuse distinction. Depuis qu’il a pris les rênes, Manchester United occupe la tête du classement de la Premier League, avec dix victoires, trois nuls et seulement deux défaites en 15 matches sous sa direction. La Premier League précise que les supporters ont jusqu’au lundi 18 mai à minuit (heure britannique) pour voter ; leur choix sera ensuite combiné à celui d’un jury d’experts afin de désigner le lauréat.
À la hauteur des grands noms du management
Si Carrick est le nouveau venu, il affronte Guardiola, qui vise un sixième titre de « Manager de la saison » pour se rapprocher du record de dix titres détenu par Sir Alex Ferguson. De son côté, Arteta figure parmi les finalistes après avoir mené Arsenal vers son premier titre en Premier League depuis 2004. La short-list accueille également les débuts remarqués d’Andrews à Brentford, la campagne européenne d’Iraola avec Bournemouth et la lutte acharnée pour le maintien dans la première moitié du classement menée par Le Bris avec Sunderland.
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Vérification finale des titres de compétence
Carrick doit maintenir cette dynamique alors que Manchester United termine la saison par un match à domicile contre Nottingham Forest dimanche, suivi d’un déplacement à Brighton une semaine plus tard. Les récentes victoires face à City, Arsenal, Liverpool et Chelsea ont placé la barre haut pour la saison prochaine à Old Trafford, et Carrick est désormais pressenti pour devenir l’entraîneur titulaire de United. Reste à savoir si ses exploits ponctuels suffiront à surpasser les performances sur l’ensemble de la saison de ses rivaux lors de la cérémonie de remise des prix estivale.