Michael Carrick explique pourquoi Matheus Cunha a manqué la victoire de Manchester United contre Brentford, un coup dur avant le match contre Liverpool

Carrick a révélé que Cunha souffre d’une douleur à la hanche, survenue lors de la récente victoire de Manchester United contre Chelsea. Bien qu’il ait affiché des signes d’amélioration à Carrington tout au long de la semaine, l’ancien joueur des Wolves n’a pas passé le test de condition physique de dernière minute et manquera donc la rencontre face aux Bees, privant ainsi les Red Devils d’un de leurs attaquants les plus efficaces.

Interrogé par Sky Sports sur l’absence de l’attaquant, Carrick a expliqué : « [Cunha] avait juste un petit problème au fléchisseur de la hanche après le match contre Chelsea l’autre jour. Il semblait en forme cette semaine, nous pensions donc qu’il serait prêt, mais il ne s’est pas remis assez vite. Ce n’est rien de grave, mais malheureusement, il ne pourra pas jouer ce soir. »