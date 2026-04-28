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Michael Carrick explique pourquoi Matheus Cunha a manqué la victoire de Manchester United contre Brentford, un coup dur avant le match contre Liverpool
Des moments cruciaux à Old Trafford
Malgré l'absence de Cunha, Manchester United a pu compter sur les buts de Casemiro et Benjamin Sesko pour dominer Brentford. Grâce à ce succès, l'équipe de Carrick n'a plus besoin que de deux points lors de ses quatre dernières journées pour valider son billet pour la Ligue des champions. Cunha, l'un des joueurs les plus en vue des Red Devils cette saison, n'a pas pu se remettre à temps d'une blessure pour affronter Brentford.
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Carrick confirme une lésion au fléchisseur de la hanche
Carrick a révélé que Cunha souffre d’une douleur à la hanche, survenue lors de la récente victoire de Manchester United contre Chelsea. Bien qu’il ait affiché des signes d’amélioration à Carrington tout au long de la semaine, l’ancien joueur des Wolves n’a pas passé le test de condition physique de dernière minute et manquera donc la rencontre face aux Bees, privant ainsi les Red Devils d’un de leurs attaquants les plus efficaces.
Interrogé par Sky Sports sur l’absence de l’attaquant, Carrick a expliqué : « [Cunha] avait juste un petit problème au fléchisseur de la hanche après le match contre Chelsea l’autre jour. Il semblait en forme cette semaine, nous pensions donc qu’il serait prêt, mais il ne s’est pas remis assez vite. Ce n’est rien de grave, mais malheureusement, il ne pourra pas jouer ce soir. »
Liverpool est engagé dans une véritable course contre la montre.
Cette blessure arrive au pire moment pour les Red Devils, qui s’apprêtent à recevoir leur grand rival Liverpool dimanche. Le staff médical du club travaille sans relâche pour que Cunha soit opérationnel lors de ce rendez-vous majeur à Old Trafford.
Bien que Manchester United soit bien placé pour terminer dans le top 5, l’entraîneur Carrick a toutefois mis en garde ses joueurs contre toute « célébration excessive » s’ils atteignent cet objectif. La participation de Cunha, auteur de huit buts et quatre passes décisives en 30 matchs de Premier League cette saison, constituerait un précieux atout pour les Red Devils.
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Blessures : des nouvelles mitigées
Le match contre Brentford a été un véritable ascenseur émotionnel pour le staff technique de Manchester United en matière de disponibilité des joueurs. Si l’équipe a bien décroché les trois points, une nouvelle source d’inquiétude est survenue lorsque Luke Shaw a dû céder sa place en seconde période après un choc, risquant d’aggraver la crise défensive.
Toutefois, Carrick a pu se réjouir du retour de Patrick Dorgu et Leny Yoro, de nouveau disponibles après leurs absences respectives. Harry Maguire a quant à lui purgé sa suspension et offert un peu de profondeur à la défense en cette fin de saison. Tous les regards se tourneront désormais vers les rapports d’entraînement de cette semaine afin de savoir si Cunha sera en mesure de mener l’attaque face à l’équipe de Liverpool dirigée par Arne Slot, dans un match qui pourrait s’avérer décisif dans la course à la troisième place.