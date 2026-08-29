Michael Carrick exige une réaction de Manchester United contre Ipswich Town après l’humiliation subie lors du week-end d’ouverture

La préparation de United a été perturbée par des nouvelles concernant les blessures, avec la recrue estivale à 70 millions de livres Carlos Baleba indisponible pendant jusqu’à trois semaines en raison d’un problème à la cheville après son arrivée en provenance de Brighton, tandis qu’Amad Diallo est lui aussi sur la touche.

Néanmoins, Carrick a trouvé des motifs d’encouragement avec l’équipe des moins de 21 ans du club après sa démonstration face à Ipswich, balayé 5-0 à Leigh, dans un match marqué par un but sublime du phénomène de 15 ans JJ Gabriel. « Je trouve que les garçons ont vraiment très bien joué, en réalité, a déclaré l’entraîneur. C’était une très bonne équipe, une équipe vraiment solide que nous avions, et on pouvait voir la qualité. J’ai vraiment pris du plaisir devant le match.

« Je suis vraiment très satisfait des garçons, de la manière dont ils s’y sont pris, de la qualité, de l’attitude. Tout dans ce match était vraiment très bon, donc c’est très encourageant. JJ est l’un des garçons. Il a évidemment un très grand talent. Il s’est beaucoup entraîné avec nous, il engrange de l’expérience en permanence, il s’adapte physiquement à chaque étape qu’il franchit, et nous allons poursuivre son développement. »