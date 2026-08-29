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Michael Carrick exige une réaction de Manchester United contre Ipswich Town après l’humiliation subie lors du week-end d’ouverture
Manchester United en quête de rachat
Manchester United aborde son premier match à domicile de la saison avec la ferme intention de se racheter après une humiliante défaite 2-0 à l’extérieur face au promu Hull City au MKM Stadium le week-end dernier. Carrick est impatient de corriger un mauvais bilan personnel contre les équipes promues, lui qui n’a pris en moyenne que 0,33 point par match contre elles en tant qu’entraîneur de United. Les hôtes peuvent toutefois s’appuyer sur un historique encourageant face à l’adversaire de dimanche, puisqu’ils restent invaincus lors de leurs huit dernières réceptions d’Ipswich en championnat.
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Carrick appelle à un redressement rapide
À l’approche du choc de dimanche à Old Trafford, Carrick a souligné son désir de remettre l’équipe sur le chemin de la victoire et d’offrir une prestation séduisante aux fidèles du club à domicile. « Nous voulons une bonne performance et une victoire, évidemment », a déclaré Carrick. « Le premier match à domicile de la saison est un rendez-vous que nous attendons vraiment avec impatience, et avec le retour des supporters, nous avons vraiment hâte d’être au match.
« Nous avons connu un contretemps la semaine dernière et nous voulons retrouver notre niveau de jeu et gagner des matches. C’est encore un autre match difficile. Ils ont évidemment obtenu un gros résultat la semaine dernière eux aussi, donc ce sera un nouveau défi pour nous. Mais oui, nous avons vraiment hâte d’y être. »
Des pépins physiques frappent l’effectif
La préparation de United a été perturbée par des nouvelles concernant les blessures, avec la recrue estivale à 70 millions de livres Carlos Baleba indisponible pendant jusqu’à trois semaines en raison d’un problème à la cheville après son arrivée en provenance de Brighton, tandis qu’Amad Diallo est lui aussi sur la touche.
Néanmoins, Carrick a trouvé des motifs d’encouragement avec l’équipe des moins de 21 ans du club après sa démonstration face à Ipswich, balayé 5-0 à Leigh, dans un match marqué par un but sublime du phénomène de 15 ans JJ Gabriel. « Je trouve que les garçons ont vraiment très bien joué, en réalité, a déclaré l’entraîneur. C’était une très bonne équipe, une équipe vraiment solide que nous avions, et on pouvait voir la qualité. J’ai vraiment pris du plaisir devant le match.
« Je suis vraiment très satisfait des garçons, de la manière dont ils s’y sont pris, de la qualité, de l’attitude. Tout dans ce match était vraiment très bon, donc c’est très encourageant. JJ est l’un des garçons. Il a évidemment un très grand talent. Il s’est beaucoup entraîné avec nous, il engrange de l’expérience en permanence, il s’adapte physiquement à chaque étape qu’il franchit, et nous allons poursuivre son développement. »
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Le test des Tractor Boys se profile
Ipswich se rend à Manchester plein de confiance après une victoire dramatique 2-1 arrachée au bout du suspense contre Sunderland lors du week-end d'ouverture. Les visiteurs visent deux victoires de suite pour lancer une campagne dans l'élite pour seulement la quatrième fois de leur histoire, ainsi qu'un premier succès contre United depuis septembre 1994. Carrick doit absolument réussir son plan tactique dimanche pour éviter une nouvelle désillusion préjudiciable avant la fermeture du mercato et la trêve internationale.
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