Michael Carrick était-il trop gentil ? Un ancien joueur de Manchester United sacré en Premier League explique les raisons des difficultés du club
Carrick limogé après 32 matches à la tête de Manchester United
L’ancien international anglais de 45 ans, qui a remporté cinq titres de champion de première division et la Ligue des champions lorsqu’il jouait à Old Trafford, bénéficiait d’un large soutien dans les tribunes du stade surnommé « Théâtre des rêves ».
Il n’a toutefois pas réussi à apporter la régularité tant recherchée sur le terrain. Une troisième place en 2025-2026, obtenue alors qu’il assurait l’intérim au poste d’entraîneur, était de bon augure, mais ce niveau de performance n’a pas pu être maintenu.
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Manchester United a dégringolé dans la zone de relégation
Avant d'être remercié, Carrick avait vu United chuter de manière humiliante dans la zone de relégation de la Premier League. L'équipe n'a pris que huit points en dix journées cette saison.
Les failles défensives et les erreurs individuelles n'ont guère aidé le collectif mancunien cette saison, Manchester United semblant constamment courir après les événements. L'équipe a parfois fait preuve de combativité, mais son niveau a trop souvent baissé.
Carrick a gardé sa dignité et son sang-froid tout du long. Originaire du Nord-Est, il a rarement perdu son calme sur la ligne de touche ou face à des questions incisives lors de conférences de presse parfois inconfortables.
A-t-il finalement été trop gentil ? La vie sous les projecteurs à Old Trafford exige une forte personnalité, capable de prendre les choses en main et d'occuper le devant de la scène. Cette personne doit faire preuve d'une autorité absolue et être prête à ressortir le célèbre sèche-cheveux que Sir Alex Ferguson a peut-être laissé traîner dans le vestiaire de l'équipe à domicile.
Carrick avait-il le caractère qu’il fallait pour Old Trafford ?
Interrogé sur ce qui n’a pas fonctionné pour Carrick, ancien adjoint devenu entraîneur, et sur la nécessité pour tout entraîneur de Manchester United de se montrer plus dur, Parker, double champion qui s’exprimait en partenariat avec casinoslike.org, a déclaré à GOAL : « Je suppose que c’est nécessaire quand on est entraîneur.
« Il faut avoir au moins deux facettes et il donne l’impression, peut-être simplement par manque d’expérience, de penser encore comme un joueur, alors qu’il faut tourner la page. Il le faut, on ne peut plus être l’un d’entre eux, sinon les gens en profitent.
« Peut-être était-il un peu trop proche des joueurs, car il faut se rappeler qu’il était d’abord entraîneur adjoint là-bas. Quand je pense aux adjoints, ils sont très proches des joueurs, ils font le lien avec eux, parce que les entraîneurs sous lesquels j’ai joué gardaient leurs distances. L’adjoint devient donc votre interlocuteur privilégié : si vous voulez glisser quelque chose au sujet de l’entraîneur, vous lancez une remarque pour voir comment celui-ci réagira.
« Parmi les meilleurs adjoints avec lesquels j’ai travaillé, il y en avait trois, car l’un d’eux était complètement différent. Il y avait Brian Kidd, qui était incroyable. S’il existait une sorte de manuel expliquant comment être entraîneur adjoint, travailler avec les joueurs tout en gardant à l’esprit le point de vue de l’entraîneur, Kiddo aurait été le modèle à suivre.
« Peter Shreeves était aussi quelqu’un de formidable, et celui qui, selon moi, avait la tâche la plus difficile était Don Howe, l’adjoint de Sir Bobby Robson. Il est arrivé à QPR comme adjoint, puis est devenu entraîneur pendant quelque temps. Lorsqu’il a pris ce poste, Don avait déjà un certain statut et le respect de tous. La plupart des joueurs l’appelaient alors « boss », mais les joueurs restent attachés à certaines choses. Certains joueurs de QPR n’arrivaient pas à accepter que Trevor Francis soit devenu entraîneur. Ils le voyaient toujours comme un joueur et ne lui accordaient donc pas vraiment la reconnaissance qu’il méritait, en tant que nom reconnu et en tant qu’entraîneur.
« Mais pour Michael Carrick, personnellement, je ne dirais pas que c’est à cause de cela. Je regarde toujours les joueurs, et ceux d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes que ceux de mon époque. On m’a appris à respecter toute personne occupant un poste important. On ne m’a pas appris que je devais l’apprécier, mais on m’a appris à la respecter, à l’écouter et à tenir compte de ce qu’elle disait, parce qu’il y a une raison pour laquelle elle occupe ce poste. Je pense simplement que les choses sont un peu différentes aujourd’hui, parce que les agents ont plus de pouvoir et que les directeurs sportifs se mettent en position de dire : « Je vais vous décharger de tout ça, contentez-vous de les entraîner. »
« Je pense que les joueurs et l’entraîneur doivent être proches. L’entraîneur doit tout savoir d’un joueur : les problèmes qu’il rencontre, comment il se sent aujourd’hui, s’il a des soucis, notamment familiaux. Or, les agents, les directeurs sportifs et ce petit cercle de personnes disent apporter leur aide, mais ils privent l’entraîneur de quelque chose dont il a besoin. »
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Pochettino quitte la sélection masculine des États-Unis pour prendre les rênes à Manchester
Carrick, revenu en terrain connu en janvier après le limogeage de Ruben Amorim, n’est resté aux commandes que 32 matches. Il en a remporté 15 et en a perdu neuf.
Sa place sur le banc d’Old Trafford devrait revenir à l’ancien entraîneur de Tottenham, de Chelsea et du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, le technicien argentin se préparant à quitter l’USMNT et à retrouver la Premier League.
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