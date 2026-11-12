Interrogé sur ce qui n’a pas fonctionné pour Carrick, ancien adjoint devenu entraîneur, et sur la nécessité pour tout entraîneur de Manchester United de se montrer plus dur, Parker, double champion qui s’exprimait en partenariat avec casinoslike.org, a déclaré à GOAL : « Je suppose que c’est nécessaire quand on est entraîneur.

« Il faut avoir au moins deux facettes et il donne l’impression, peut-être simplement par manque d’expérience, de penser encore comme un joueur, alors qu’il faut tourner la page. Il le faut, on ne peut plus être l’un d’entre eux, sinon les gens en profitent.

« Peut-être était-il un peu trop proche des joueurs, car il faut se rappeler qu’il était d’abord entraîneur adjoint là-bas. Quand je pense aux adjoints, ils sont très proches des joueurs, ils font le lien avec eux, parce que les entraîneurs sous lesquels j’ai joué gardaient leurs distances. L’adjoint devient donc votre interlocuteur privilégié : si vous voulez glisser quelque chose au sujet de l’entraîneur, vous lancez une remarque pour voir comment celui-ci réagira.

« Parmi les meilleurs adjoints avec lesquels j’ai travaillé, il y en avait trois, car l’un d’eux était complètement différent. Il y avait Brian Kidd, qui était incroyable. S’il existait une sorte de manuel expliquant comment être entraîneur adjoint, travailler avec les joueurs tout en gardant à l’esprit le point de vue de l’entraîneur, Kiddo aurait été le modèle à suivre.

« Peter Shreeves était aussi quelqu’un de formidable, et celui qui, selon moi, avait la tâche la plus difficile était Don Howe, l’adjoint de Sir Bobby Robson. Il est arrivé à QPR comme adjoint, puis est devenu entraîneur pendant quelque temps. Lorsqu’il a pris ce poste, Don avait déjà un certain statut et le respect de tous. La plupart des joueurs l’appelaient alors « boss », mais les joueurs restent attachés à certaines choses. Certains joueurs de QPR n’arrivaient pas à accepter que Trevor Francis soit devenu entraîneur. Ils le voyaient toujours comme un joueur et ne lui accordaient donc pas vraiment la reconnaissance qu’il méritait, en tant que nom reconnu et en tant qu’entraîneur.

« Mais pour Michael Carrick, personnellement, je ne dirais pas que c’est à cause de cela. Je regarde toujours les joueurs, et ceux d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes que ceux de mon époque. On m’a appris à respecter toute personne occupant un poste important. On ne m’a pas appris que je devais l’apprécier, mais on m’a appris à la respecter, à l’écouter et à tenir compte de ce qu’elle disait, parce qu’il y a une raison pour laquelle elle occupe ce poste. Je pense simplement que les choses sont un peu différentes aujourd’hui, parce que les agents ont plus de pouvoir et que les directeurs sportifs se mettent en position de dire : « Je vais vous décharger de tout ça, contentez-vous de les entraîner. »

« Je pense que les joueurs et l’entraîneur doivent être proches. L’entraîneur doit tout savoir d’un joueur : les problèmes qu’il rencontre, comment il se sent aujourd’hui, s’il a des soucis, notamment familiaux. Or, les agents, les directeurs sportifs et ce petit cercle de personnes disent apporter leur aide, mais ils privent l’entraîneur de quelque chose dont il a besoin. »