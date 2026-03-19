Michael Carrick et Wayne Rooney assistent à la qualification des moins de 18 ans de Manchester United pour les demi-finales de la FA Youth Cup, tandis qu'un nouveau jeune prodige éclipse JJ Gabriel

Le « Théâtre des rêves » a fait honneur à son nom, alors que certaines des figures les plus titrées de Manchester United faisaient leur retour pour soutenir la nouvelle génération. Rooney et l’entraîneur par intérim Carrick figuraient en tête d’une liste d’invités prestigieuse, parmi lesquels figuraient John O’Shea et Darron Gibson, tous réunis pour voir les jeunes Red Devils disputer un quart de finale haletant.

Rooney était accompagné de sa femme, Coleen, pour soutenir leur fils Kai, qui figurait parmi les remplaçants pour la soirée. L'engagement envers le centre de formation a été encore souligné par la présence du gardien de but de l'équipe première Tom Heaton et du directeur sportif Jason Wilcox, alors que le club continue de donner la priorité à son célèbre vivier de jeunes talents.