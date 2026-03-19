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Michael Carrick et Wayne Rooney assistent à la qualification des moins de 18 ans de Manchester United pour les demi-finales de la FA Youth Cup, tandis qu'un nouveau jeune prodige éclipse JJ Gabriel
Les légendes des Red Devils reviennent à Old Trafford
Le « Théâtre des rêves » a fait honneur à son nom, alors que certaines des figures les plus titrées de Manchester United faisaient leur retour pour soutenir la nouvelle génération. Rooney et l’entraîneur par intérim Carrick figuraient en tête d’une liste d’invités prestigieuse, parmi lesquels figuraient John O’Shea et Darron Gibson, tous réunis pour voir les jeunes Red Devils disputer un quart de finale haletant.
Rooney était accompagné de sa femme, Coleen, pour soutenir leur fils Kai, qui figurait parmi les remplaçants pour la soirée. L'engagement envers le centre de formation a été encore souligné par la présence du gardien de but de l'équipe première Tom Heaton et du directeur sportif Jason Wilcox, alors que le club continue de donner la priorité à son célèbre vivier de jeunes talents.
Ajayi vole la vedette
Alors que l'attention s'était largement portée avant le match sur le prolifique JJ Gabriel, c'est Noah Ajayi qui s'est révélé être le héros de la rencontre. L'ailier de 17 ans a ouvert le score d'une superbe frappe lointaine, inscrivant ainsi son quatrième but lors de ses trois derniers matchs toutes compétitions confondues et prouvant qu'il est une force avec laquelle il faut compter.
La performance d'Ajayi ne s'est pas limitée à ses buts ; son travail défensif a offert un débouché essentiel alors que Gabriel était étouffé par un milieu de terrain de Sunderland très discipliné. Ce changement tactique a permis à Ajayi de mener l'attaque de United en toute liberté, démontrant ainsi la richesse du vivier de talents dont dispose l'entraîneur Darren Fletcher.
Chido Obi fait un retour décisif en marquant
Cette soirée a également marqué le retour réussi de Chido Obi après une récente absence due à une commotion cérébrale. L'attaquant n'a montré aucun signe de manque de rythme, faisant preuve d'un instinct de prédateur hors pair pour égaliser à 2-2, alors que Sunderland avait brièvement laissé entrevoir un renversement de situation grâce à des buts de Tom Proctor et Felix Scott. Le développement physique d'Obi et l'amélioration de ses déplacements étaient évidents, notamment lorsqu'il a combiné avec Gabriel pour préparer le but décisif de Nathaniel Junior Brown.
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En vue des demi-finales
Manchester United s'est qualifié pour une demi-finale alléchante contre Crystal Palace, prévue le 11 avril. Les deux équipes sont en train de devenir des adversaires familiers, puisqu'elles doivent également s'affronter en finale de la Coupe de la Premier League le mois prochain, dans ce qui s'annonce comme une saison décisive pour cette catégorie d'âge.
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