Carrick estime que Shaw mérite de figurer dans la liste des 26 joueurs que Tuchel dévoilera vendredi pour l’équipe d’Angleterre. Le défenseur n’a plus porté le maillot des Three Lions depuis la finale de l’Euro 2024, totalisant trois buts et neuf passes décisives en 34 sélections. Mais Manchester United s’est appuyé sur lui tout au long de la saison : il est le seul Red à avoir commencé les 37 rencontres de Premier League, pour un total de 3 151 minutes de jeu. Sa série d’invincibilité s’est conclue en apothéose dimanche, avec un superbe but lors de la victoire 3-2 contre Nottingham Forest. Au total, Shaw compte cinq buts et 30 passes décisives en 324 apparitions en club.