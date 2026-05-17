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Michael Carrick estime que Luke Shaw, qu’il qualifie de « fantastique », mérite sa place dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde après une saison où il n’a manqué aucun match avec Manchester United
Les statistiques impressionnantes de Shaw et sa forme en club
Carrick estime que Shaw mérite de figurer dans la liste des 26 joueurs que Tuchel dévoilera vendredi pour l’équipe d’Angleterre. Le défenseur n’a plus porté le maillot des Three Lions depuis la finale de l’Euro 2024, totalisant trois buts et neuf passes décisives en 34 sélections. Mais Manchester United s’est appuyé sur lui tout au long de la saison : il est le seul Red à avoir commencé les 37 rencontres de Premier League, pour un total de 3 151 minutes de jeu. Sa série d’invincibilité s’est conclue en apothéose dimanche, avec un superbe but lors de la victoire 3-2 contre Nottingham Forest. Au total, Shaw compte cinq buts et 30 passes décisives en 324 apparitions en club.
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Carrick salue un espoir « fantastique » pour la Coupe du monde
Après l’impressive victoire du week-end, Carrick a expliqué en conférence de presse pourquoi son arrière gauche méritait sa place pour le grand tournoi qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Interrogé sur une éventuelle sélection du défenseur par Tuchel, l’entraîneur a acquiescé sans réserve. « Je le pense vraiment, oui », a déclaré Carrick. « Je n'ai pas vraiment mon mot à dire là-dessus, mais je le pense vraiment. Encore une fois, sa régularité, ce dont il est capable, ses performances, son expérience, ses points forts, ses qualités. Pour moi, c'est un arrière latéral fantastique. »
Surmonter les blessures pour assurer une disponibilité optimale
Rester en forme tout au long d’une saison exigeante est un exploit rare, encore plus considérant les antécédents médicaux de Shaw. Carrick a salué cette performance, reconnaissant le tribut physique que réclame le football moderne. Interrogé sur la constance de Shaw, Carrick a ajouté : « Je pense que c’est difficile pour n’importe quel joueur, pour être honnête. Avec un calendrier aussi chargé, ce n’est pas facile, et parfois, la fatigue ou les pépins physiques ne dépendent même pas de vous. Les blessures font partie du jeu, d’autres paramètres entrent en ligne de compte. Du coup, être titulaire à chaque rencontre, c’est vraiment remarquable. »
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Le calendrier estival de l'Angleterre
Prochainement, l'Angleterre disputera des matchs amicaux contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica, en guise de préparation finale avant le coup d'envoi de sa campagne dans le groupe L de la Coupe du monde. Selon Carrick, l'expérience confirmée de Shaw pourrait s'avérer un atout précieux alors que l'équipe nationale se prépare à défier la Croatie le 17 juin, puis à croiser le fer avec le Ghana et le Panama.