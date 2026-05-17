Selon The Independent, Carrick aurait trouvé un accord de principe pour demeurer l’entraîneur principal de Manchester United, même s’il a refusé de le confirmer dimanche. Les Red Devils ont battu Forest et sécurisé la troisième place du classement. Luke Shaw a ouvert le score, avant que Morato n’égalise pour Forest. Matheus Cunha a rapidement redonné l’avantage aux locaux, puis Bryan Mbeumo a porté le score à 3-1. Bien que Morgan Gibbs-White ait réduit l’écart en fin de match, United a tenu bon. Après le coup de sifflet final, l’entraîneur de 44 ans s’est adressé au public d’Old Trafford, exprimant son espoir de vivre encore de nombreux grands moments à l’avenir. Plus tard, face aux médias, il a fait le point sur le dossier de l’entraîneur : « La situation sera clarifiée dans les jours à venir. Aujourd’hui, l’essentiel était le match et d’obtenir le bon résultat, ainsi que pour certains joueurs en particulier. Quelles que soient les nouvelles à venir, je suis sûr que vous les aurez dans quelques jours », a-t-il déclaré.