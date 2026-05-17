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Michael Carrick estime que l’annonce du futur entraîneur permanent de Manchester United interviendra « d’ici quelques jours », tout en rendant hommage à Bruno Fernandes, qui vient d’égaler un record
Carrick fait le point sur son avenir à Manchester United
Selon The Independent, Carrick aurait trouvé un accord de principe pour demeurer l’entraîneur principal de Manchester United, même s’il a refusé de le confirmer dimanche. Les Red Devils ont battu Forest et sécurisé la troisième place du classement. Luke Shaw a ouvert le score, avant que Morato n’égalise pour Forest. Matheus Cunha a rapidement redonné l’avantage aux locaux, puis Bryan Mbeumo a porté le score à 3-1. Bien que Morgan Gibbs-White ait réduit l’écart en fin de match, United a tenu bon. Après le coup de sifflet final, l’entraîneur de 44 ans s’est adressé au public d’Old Trafford, exprimant son espoir de vivre encore de nombreux grands moments à l’avenir. Plus tard, face aux médias, il a fait le point sur le dossier de l’entraîneur : « La situation sera clarifiée dans les jours à venir. Aujourd’hui, l’essentiel était le match et d’obtenir le bon résultat, ainsi que pour certains joueurs en particulier. Quelles que soient les nouvelles à venir, je suis sûr que vous les aurez dans quelques jours », a-t-il déclaré.
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Fernandes rejoint le gotha de la Premier League
Malgré un contexte d’incertitude concernant l’encadrement, Bruno Fernandes a renforcé son héritage en délivrant sa 20e passe décisive en championnat cette saison, trouvant Mbeumo à la 75e minute pour le troisième but crucial de United. Ce total exceptionnel égale le record en une seule saison détenu par Thierry Henry et Kevin De Bruyne. Michael Carrick s’est dit « extrêmement fier » de la façon dont son capitaine a géré la pression croissante tout au long de la rencontre. « Je pense qu’il a très bien géré la situation », a déclaré le manager. « Depuis la touche, on se demande : “À quoi pense-t-il ? Cherche-t-il la passe ? Vise-t-il le cadre ? Doute-t-il ?” Il s’en est sorti de manière fantastique. C’était un grand moment pour tout le monde et tout le mérite lui revient. »
Carrick redonne un nouveau souffle à Manchester United après l'ère Amorim
L’impact impressionnant de Carrick à Old Trafford a permis au club de sortir d’une période difficile sous la houlette de l’ancien entraîneur Ruben Amorim. Avant de quitter ses fonctions en janvier, Amorim avait dirigé 20 matches de Premier League lors de la saison 2025-2026, récoltant huit victoires, sept nuls et cinq défaites. En revanche, Carrick a complètement transformé la situation de United depuis qu’il a pris les rênes. En 16 journées de championnat, l’intérimaire a récolté 11 victoires, 3 nuls et seulement 2 défaites, sauvant ainsi la saison des Red Devils et préparant le terrain pour un retour en Ligue des champions.
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En prévision de la prochaine campagne
La troisième place désormais assurée, Manchester United va pouvoir entamer sa planification des recrutements estivaux sous l’ère attendue de Carrick, bientôt installé durablement à la tête du club. Tous les regards se tourneront rapidement vers le prochain mercato, le club visant clairement un nouveau titre face à Arsenal et Manchester City, ainsi qu’une profonde incursion en Ligue des champions la saison prochaine.