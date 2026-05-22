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Michael Carrick est officiellement nommé entraîneur de Manchester United, a annoncé le club mancunien, fraîchement qualifié pour la Ligue des champions
L’entraîneur par intérim récompense la confiance du board
Nommé le 13 janvier, en pleine période de profonde transition pour le club, l’ancien coach de Middlesbrough a immédiatement imprimé sa marque. À Old Trafford, Carrick a orchestré un revirement tactique spectaculaire, menant les Red Devils à 11 victoires en 16 matches et leur assurant ainsi la troisième place du classement. La victoire palpitante décrochée ce week-end face à Nottingham Forest a mathématiquement validé leur retour parmi l’élite européenne. Sous son bref mandat, United a récolté 36 points en championnat, le meilleur total de la saison.
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Carrick dévoile ses ambitions de remporter des trophées prestigieux
Conscient de la lourde responsabilité qui accompagne la prise de fonction définitive à la tête de son ancien club, après cinq mois d’intérim couronnés de succès, le multiple vainqueur de la Premier League a exprimé une fierté immense. S’exprimant sur le site officiel du club, Carrick a déclaré : « Dès mon arrivée ici il y a 20 ans, j’ai ressenti la magie de Manchester United. Assumer la responsabilité de diriger ce club de football si particulier me remplit d’une immense fierté.
Au cours des cinq derniers mois, ce groupe de joueurs a démontré qu’il était capable d’atteindre les niveaux de résilience, de cohésion et de détermination que nous exigeons ici. Il est maintenant temps d’aller de l’avant ensemble, avec ambition et un objectif clair. Manchester United et nos incroyables supporters méritent de se battre à nouveau pour les plus grands honneurs. »
Le directeur approuve la transformation identitaire
La direction du club a décidé de confier un poste permanent à ce milieu de terrain légendaire, après qu’il a rapidement rétabli une culture de la victoire et de la cohésion à Carrington. Soulignant à quel point la stratégie tactique de l’entraîneur correspond parfaitement à l’identité historique du club, le directeur sportif Jason Wilcox a ajouté : « Michael a largement mérité l’opportunité de continuer à diriger notre équipe masculine.
Depuis qu’il occupe ce poste, nous avons constaté des résultats positifs sur le terrain, mais surtout une approche en phase avec les valeurs, les traditions et l’histoire du club. Il ne faut pas sous-estimer les exploits de Michael, qui a ramené le club en Ligue des champions. Il a tissé des liens solides avec les joueurs et peut être fier de la culture de la victoire à Carrington et dans le vestiaire, que nous continuons à développer. »
- AFP
Les priorités du mercato estival se dessinent
Avec l’ouverture imminente du mercato estival, la priorité de Carrick évolue : il doit désormais repenser en profondeur son effectif plutôt que de se contenter de assurer la survie à court terme. Finaliste du trophée de « Manager de la saison » en Premier League, il doit élaborer un programme de pré-saison rigoureux, capable de soutenir à la fois la course au titre national et une campagne européenne sur plusieurs tableaux. Sur le plan administratif, l’accent est mis sur l’identification de recrues de haut niveau pour renforcer la profondeur de l’effectif avant le début de la préparation estivale.