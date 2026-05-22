Michael Carrick est officiellement nommé entraîneur de Manchester United, a annoncé le club mancunien, fraîchement qualifié pour la Ligue des champions

Conscient de la lourde responsabilité qui accompagne la prise de fonction définitive à la tête de son ancien club, après cinq mois d’intérim couronnés de succès, le multiple vainqueur de la Premier League a exprimé une fierté immense. S’exprimant sur le site officiel du club, Carrick a déclaré : « Dès mon arrivée ici il y a 20 ans, j’ai ressenti la magie de Manchester United. Assumer la responsabilité de diriger ce club de football si particulier me remplit d’une immense fierté.

Au cours des cinq derniers mois, ce groupe de joueurs a démontré qu’il était capable d’atteindre les niveaux de résilience, de cohésion et de détermination que nous exigeons ici. Il est maintenant temps d’aller de l’avant ensemble, avec ambition et un objectif clair. Manchester United et nos incroyables supporters méritent de se battre à nouveau pour les plus grands honneurs. »