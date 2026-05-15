Michael Carrick est officiellement confirmé. Manchester United a trouvé un « accord de principe » pour nommer son entraîneur par intérim au poste d’entraîneur permanent

Carrick semble avoir apporté un vent de fraîcheur à un effectif qui avait besoin d’un coup de fouet. Sous l’ère Amorim, Manchester United affichait une grande irrégularité, mais l’arrivée de Carrick a permis à des joueurs en difficulté, comme Kobbie Mainoo et Casemiro, de retrouver leur meilleur niveau. Ces dernières semaines, plusieurs membres du groupe ont d’ailleurs exprimé leur souhait de le voir rester.