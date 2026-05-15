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Michael Carrick est officiellement confirmé. Manchester United a trouvé un « accord de principe » pour nommer son entraîneur par intérim au poste d’entraîneur permanent
Le club a officialisé son recrutement à temps plein.
Depuis plusieurs mois, de nombreuses voix réclament la nomination définitive de Carrick au poste d’entraîneur de United. L’ancien milieu des Red Devils, quintuple champion avec le club, a initié un véritable renouveau après le départ de Ruben Amorim en début d’année. Sous son égide, United a d’abord dominé Arsenal puis Manchester City, et a su maintenir cette dynamique depuis.
Appels à d’autres noms
D’autres noms circulaient pourtant avec insistance. Luis Enrique, Andoni Iraola et Unai Emery étaient évoqués, tout comme le sélectionneur de l’équipe nationale américaine, Mauricio Pochettino. Mais, selon The Athletic, c’est à l’issue d’une réunion en milieu de semaine entre Jim Ratcliffe, Omar Berrada et Jason Wilcox que Carrick a été désigné comme le meilleur choix pour le poste.
Un contrat de trois ans se profile
Selon plusieurs sources, Carrick devrait signer un contrat de deux ans, extensible à une troisième année. Ce dispositif est calqué sur celui proposé à Amorim, qui avait lui-même parapher un bail de deux ans et demi à son arrivée fin 2024.
- AFP
Soutien de l'équipe
Carrick semble avoir apporté un vent de fraîcheur à un effectif qui avait besoin d’un coup de fouet. Sous l’ère Amorim, Manchester United affichait une grande irrégularité, mais l’arrivée de Carrick a permis à des joueurs en difficulté, comme Kobbie Mainoo et Casemiro, de retrouver leur meilleur niveau. Ces dernières semaines, plusieurs membres du groupe ont d’ailleurs exprimé leur souhait de le voir rester.