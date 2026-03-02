Michael Carrick est le seul choix possible pour Manchester United : le manager intérimaire doit être nommé à titre permanent après avoir égalé le record et en l'absence d'alternatives chez les Red Devils

Il subsiste toutefois une certaine prudence compréhensible parmi les supporters de Manchester United quant à la manière dont l'équipe a joué depuis ses victoires éclatantes contre Manchester City et Arsenal lors des deux premiers matchs de Carrick.

Ils ont concédé de belles occasions à Fulham avant de perdre leur avance de deux buts, ce qui signifie qu'ils ont dû compter sur un but inscrit dans le temps additionnel par le remplaçant Benjamin Sesko pour remporter les trois points. Ils n'ont ensuite pas été convaincants contre Tottenham jusqu'à l'expulsion de Cristian Romero à la 29e minute, et même là, ils n'ont pas réussi à prendre le dessus sur leurs adversaires avant les dernières minutes.

Le match contre West Ham, menacé de relégation, a été leur pire performance sous Carrick et c'est encore Sesko qui a dû les sauver, tandis que le match suivant contre Everton n'a pas été beaucoup mieux et a encore une fois reposé sur Sesko pour faire le travail.

La victoire de dimanche contre une équipe de Crystal Palace fatiguée, qui avait joué en Ligue Europa Conférence moins de 72 heures auparavant, a également été favorisée par un penalty et un carton rouge, qui plus est discutables. Et si l'on veut vraiment être critique, on pourrait dire que la victoire contre Arsenal repose sur deux superbes frappes lointaines, certes peu probables, de Patrick Dorgu et Matheus Cunha.

Manchester United dispose d'un énorme avantage sur ses rivaux pour le top 5, car il ne participe à aucune compétition européenne et est éliminé des deux coupes nationales. Les joueurs ont donc eu au moins sept jours pour se préparer aux matchs, à l'exception du match contre West Ham en milieu de semaine, et ceux qui critiquent Carrick pourraient souligner le fait qu'il a aligné un onze de départ inchangé au London Stadium malgré le peu de temps disponible. Il n'a effectué que trois changements dans son onze de départ lors des sept matchs qu'il a dirigés, dont deux motivés par des blessures.

On pourrait également affirmer que l'obstination d'Amorim fait bien paraître Carrick, car n'importe quel fan dans un pub pouvait voir que jouer avec quatre défenseurs, replacer Bruno Fernandes, de retour en forme, au poste de numéro 10 et mettre fin à l'exil de Kobbie Mainoo allait aider l'équipe à remonter la pente. Il a également bénéficié du retour de Lisandro Martinez et Harry Maguire, blessés, juste au moment où il a pris les rênes, ce qui a instantanément rehaussé le niveau d'expérience d'une défense qui était auparavant dirigée par l'adolescent Ayden Heaven.