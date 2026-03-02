Goal.com
Michael Carrick est le seul choix possible pour Manchester United : le manager intérimaire doit être nommé à titre permanent après avoir égalé le record et en l'absence d'alternatives chez les Red Devils

Lorsque Roy Keane a déclaré en janvier que Michael Carrick ne devrait pas obtenir le poste d'entraîneur permanent de Manchester United, même s'il remportait tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, il était facile de penser que le scénario hypothétique qu'il avait décrit ne se réaliserait jamais. Mais l'homme qui a hérité du célèbre maillot n° 16 du controversé Irlandais à Old Trafford et qui est ainsi devenu malgré lui son ennemi juré tient Keane responsable de ses paroles.

Le manager intérimaire Carrick a supervisé une incroyable série de six victoires en sept matchs tout en restant invaincu. Si l'on ajoute à cela sa victoire et son match nul lors de son passage en tant que manager intérimaire en 2021 après le licenciement d'Ole Gunnar Solskjaer, cela signifie qu'il détient le meilleur bilan de tous les managers pour leurs neuf premiers matchs en Premier League, à égalité avec Ange Postecoglou.

La spirale descendante dans laquelle Postecoglou s'est ensuite retrouvé à Tottenham après ce début incroyable est un exemple édifiant dont Manchester United tiendra compte lorsqu'il s'agira de décider s'il faut confier le poste à Carrick de manière permanente à la fin de la saison ou chercher ailleurs. Le précédent avec Solskjaer, qui a remporté 14 de ses 19 premiers matchs avec Manchester United mais a obtenu des résultats très mitigés après avoir été nommé à long terme, pèse également lourdement.

Pour l'instant, cependant, Carrick présente des arguments très convaincants pour rester à ce poste à long terme, alors que les autres candidats s'effacent.

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    De la sixième à la troisième

    Imaginez un instant que Manchester United ait nommé un entraîneur de renom, tel que Xavi Hernandez, Roberto De Zerbi, Xabi Alonso ou Zinedine Zidane, pour succéder à Ruben Amorim en janvier. Imaginez qu'ils aient remporté six de leurs sept premiers matchs, notamment en battant les deux principaux prétendants au titre et en remportant deux victoires après avoir été menés au score. Ces entraîneurs auraient été salués pour leur impact, sans que l'on se pose la question de savoir s'ils resteraient en poste. 

    Alors pourquoi y a-t-il encore des doutes concernant Carrick ? Sous Amorim, United semblait toujours sur le point d'entrer dans le top 4, mais n'a pas su profiter des points perdus par Chelsea et Liverpool en novembre et décembre, ne remportant que trois des 11 matchs malgré un calendrier très favorable comprenant huit matchs contre des équipes actuellement dans la moitié inférieure du classement. 

    Carrick a propulsé United de la sixième place du classement à la cinquième, dépassant Chelsea, Liverpool et désormais Aston Villa, avec six points d'avance sur la sixième place. Une place dans le top 5 devrait suffire pour assurer la qualification en Ligue des champions.

    • Publicité
  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    « Aux premières loges »

    L'ancien capitaine de Manchester United Gary Neville, qui la semaine dernière se montrait très cynique quant aux perspectives de Carrick tout en affirmant que Manchester United « devait immédiatement rechercher un autre entraîneur », a admis avoir été impressionné par les progrès réalisés. 

    « La série de victoires qu'ils ont enchaînée a surpris tout le monde », a-t-il déclaré dimanche. « Michael n'aurait jamais imaginé cela, même dans ses rêves les plus fous. Michael est en pole position pour le poste. Je pense que Manchester United terminera sans aucun doute à la troisième place. Je n'arrive pas à croire que je dise cela alors que l'équipe était dans une situation bien différente il y a six semaines. Mais ils ne sont pas distraits, quelque chose de positif est en train de se produire, ils ont le vent en poupe. »

  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP

    L'affaire contre

    Il subsiste toutefois une certaine prudence compréhensible parmi les supporters de Manchester United quant à la manière dont l'équipe a joué depuis ses victoires éclatantes contre Manchester City et Arsenal lors des deux premiers matchs de Carrick.

    Ils ont concédé de belles occasions à Fulham avant de perdre leur avance de deux buts, ce qui signifie qu'ils ont dû compter sur un but inscrit dans le temps additionnel par le remplaçant Benjamin Sesko pour remporter les trois points. Ils n'ont ensuite pas été convaincants contre Tottenham jusqu'à l'expulsion de Cristian Romero à la 29e minute, et même là, ils n'ont pas réussi à prendre le dessus sur leurs adversaires avant les dernières minutes.

    Le match contre West Ham, menacé de relégation, a été leur pire performance sous Carrick et c'est encore Sesko qui a dû les sauver, tandis que le match suivant contre Everton n'a pas été beaucoup mieux et a encore une fois reposé sur Sesko pour faire le travail. 

    La victoire de dimanche contre une équipe de Crystal Palace fatiguée, qui avait joué en Ligue Europa Conférence moins de 72 heures auparavant, a également été favorisée par un penalty et un carton rouge, qui plus est discutables. Et si l'on veut vraiment être critique, on pourrait dire que la victoire contre Arsenal repose sur deux superbes frappes lointaines, certes peu probables, de Patrick Dorgu et Matheus Cunha.

    Manchester United dispose d'un énorme avantage sur ses rivaux pour le top 5, car il ne participe à aucune compétition européenne et est éliminé des deux coupes nationales. Les joueurs ont donc eu au moins sept jours pour se préparer aux matchs, à l'exception du match contre West Ham en milieu de semaine, et ceux qui critiquent Carrick pourraient souligner le fait qu'il a aligné un onze de départ inchangé au London Stadium malgré le peu de temps disponible. Il n'a effectué que trois changements dans son onze de départ lors des sept matchs qu'il a dirigés, dont deux motivés par des blessures. 

    On pourrait également affirmer que l'obstination d'Amorim fait bien paraître Carrick, car n'importe quel fan dans un pub pouvait voir que jouer avec quatre défenseurs, replacer Bruno Fernandes, de retour en forme, au poste de numéro 10 et mettre fin à l'exil de Kobbie Mainoo allait aider l'équipe à remonter la pente. Il a également bénéficié du retour de Lisandro Martinez et Harry Maguire, blessés, juste au moment où il a pris les rênes, ce qui a instantanément rehaussé le niveau d'expérience d'une défense qui était auparavant dirigée par l'adolescent Ayden Heaven.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MAN UTDAFP

    Décisions judicieuses

    Le contre-argument est qu'il s'agit de la saison de Premier League la plus compétitive depuis une décennie, avec l'écart de points le plus faible entre la première place et la zone de relégation à ce stade depuis que Leicester City a surpris le monde entier en devenant champion il y a dix ans. Même les Wolves, derniers du classement, s'améliorent après avoir battu Villa vendredi et fait match nul contre Arsenal il y a deux semaines. 

    La courte victoire de City à Leeds United samedi souligne encore davantage l'écart qui se réduit entre les équipes des deux extrémités du classement, et dans ce contexte, Carrick a réussi à prendre plus de points que tout autre entraîneur depuis qu'il a succédé à Amorim. Il a trouvé des moyens de gagner qui dépassaient les capacités d'Amorim, encore et encore. 

    Il a également innové et fait preuve d'une gestion avisée. Faire jouer Dorgu comme attaquant gauche était une chose qu'Amorim n'avait jamais envisagée, mais cela a brillamment fonctionné lors des deux premiers matchs, tout comme le fait de faire jouer Bryan Mbeumo au centre jusqu'à dimanche.

    Son traitement de Sesko a également été particulièrement efficace. Carrick a laissé le joueur recruté cet été en provenance du RB Leipzig sur le banc pendant toute la durée du derby remporté, mais dès le coup de sifflet final, il a réconforté Sesko comme pour lui dire qu'il ferait bientôt partie de l'équipe. Il a toujours répondu avec prudence lorsqu'on lui demandait pourquoi il ne faisait pas débuter le joueur de 74 millions de livres sterling (99 millions de dollars) et l'a brillamment utilisé depuis le banc. Sesko a marqué lors de trois de ses quatre apparitions en tant que remplaçant avant de marquer le but de la victoire lors de son premier match en tant que titulaire sous Carrick contre Palace. 

    L'ancien milieu de terrain de Manchester United, Owen Hargreaves, a félicité Carrick pour son travail avec Sesko, déclarant à GOAL : « Je pense que la meilleure chose à faire pour un jeune joueur comme lui, même si vous avez payé beaucoup d'argent pour l'avoir, c'est de le laisser observer et apprendre. Et ça marche. »

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le bon profil

    Les joueurs actuels sont également impressionnés.

    « Il sait ce qu'il faut faire pour gagner ici », a déclaré Cunha, qui a été particulièrement impressionné par la réaction de Carrick lors du match contre Arsenal. « Au-delà des questions tactiques, Carrick apporte beaucoup en tant que personne qui connaît bien le club. Il s'agit d'avoir une mentalité de gagnant, de croire en ce que l'entraîneur a préparé pendant la semaine. C'était l'un de ces matchs qui marquent une carrière. Je ne l'oublierai jamais. »

    Carrick a également été félicité en coulisses pour ses séances d'entraînement intensives, tandis que les joueurs seniors apprécient la liberté qu'il leur a donnée plutôt que de les surcharger d'instructions tactiques. 

    L'absence d'ego de Carrick a été son arme secrète. Il a passé 12 ans à faire face à la scrutiny qui accompagne le statut de joueur de Manchester United, et son franc-parler lors de ses conférences de presse et interviews souvent fades a désarmé ses détracteurs potentiels. Amorim a dû faire face à des critiques constantes de l'extérieur tout au long de son mandat, allant jusqu'à se plaindre de Neville lors de sa toute dernière conférence de presse. Carrick, en revanche, a su gérer avec brio les attaques de Keane et les évaluations pessimistes de Neville et de ses semblables.

    Alors que Manchester United s'oriente résolument vers une structure moderne de transferts gérée par des experts en recrutement et des directeurs sportifs, la discrétion de Carrick lui est très utile. Et ces derniers temps, Manchester United prend les bonnes décisions sur le marché des transferts, ses quatre recrues estivales s'étant toutes révélées fructueuses, à commencer par Senne Lammens.

  • Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Liste de concurrents de plus en plus courte

    Ses principaux concurrents pour son poste sont également en train de perdre du terrain. Thomas Tuchel a renouvelé son engagement envers l'Angleterre jusqu'à l'Euro 2028, tandis que Julian Nagelsmann a signé un contrat de même durée avec l'Allemagne. Luis Enrique, quant à lui, a encore un an de contrat avec le Paris Saint-Germain, mais semble désormais enclin à rester dans la capitale française. 

    La star montante Thomas Frank a échoué à Tottenham, tandis que la réputation d'Oliver Glasner est en déclin après la fin conflictuelle de son mandat à la tête de Palace. Alonso serait probablement opposé à rejoindre United en raison de son attachement à Liverpool, et bien qu'Andoni Iraola reste une option intéressante, ses compétences au plus haut niveau n'ont pas encore été mises à l'épreuve.

    Carrick, en revanche, a tout vu en tant que joueur de United et depuis le banc en tant qu'assistant de José Mourinho et Solskjaer. Il n'a peut-être qu'une petite expérience en tant qu'entraîneur principal, mais il aurait difficilement pu obtenir de meilleurs résultats.

    Il devra relever trois grands défis avant la trêve internationale : United se rendra à Newcastle, le club que Carrick soutenait lorsqu'il était enfant, recevra Villa, puis se rendra à Bournemouth, l'équipe d'Iraola. S'il remporte ces trois matchs, cela mettra une pression énorme sur la hiérarchie de United avant le mois d'avril, période où les clubs prennent généralement les décisions clés pour la saison suivante.

    Après avoir limogé Amorim, United a clairement indiqué qu'il mènerait une recherche exhaustive pour trouver son prochain entraîneur. Mais pour l'instant, le meilleur candidat se trouve juste devant eux, remportant match après match.

