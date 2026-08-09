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Michael Carrick donne des nouvelles de la blessure de Mason Mount après la sortie boitillante du milieu de terrain lors d’un match amical contre le PSG
Les pépins physiques de Mount continuent
Les supporters de Manchester United ont retenu leur souffle samedi lorsque Mount a été contraint de sortir prématurément lors du match nul 1-1 contre le Paris Saint-Germain à Göteborg. Le joueur de 27 ans, dont le passage à Old Trafford a été fortement perturbé par des problèmes de forme physique, a tenu moins de 20 minutes avant de quitter le terrain en boitant, remplacé par le jeune Tyler Fletcher.
Depuis son transfert très médiatisé en provenance de Chelsea en 2023, Mount a été freiné par une série de blessures malheureuses qui l'ont empêché de retrouver son meilleur niveau à Manchester. Il n'a été titularisé qu'à 25 reprises en Premier League sur 114 matches possibles depuis son arrivée au club.
- Getty Images Sport
Carrick minimise les craintes autour de la blessure de Mount
Interrogé par les médias au sujet de l’état du milieu de terrain, Carrick a expliqué : « Il a reçu un coup. Nous voulions simplement être prudents et prendre soin de lui. Nous avons été épargnés par les blessures jusqu’à présent, donc nous voulions être prudents. »
Dans une vidéo partagée par le journaliste Samuel Luckhurst, l’ancien joueur de Chelsea a ensuite été vu marchant librement en se dirigeant vers le car de l’équipe, ce qui laisse penser que le problème n’est pas aussi grave qu’on le craignait au départ.
Émotions contrastées après le match nul à Göteborg
Si l’attention restait focalisée sur l’état de santé de Mount, le match en lui-même a représenté un vrai test pour l’équipe de Carrick face aux doubles champions d’Europe en titre. Le PSG a pris l’avantage rapidement grâce à Ibrahim Mbaye, suivi par Liverpool, mais United a bien réagi et a finalement arraché le nul grâce à un but de Bryan Mbeumo.
Revenant sur la performance, Carrick a déclaré à MUTV : « J’ai aimé. C’était un bon défi. C’est légèrement différent avec leur façon de jouer. Nous aurions dû marquer plus de buts. C’est bien, parfois, pour les garçons, d’avoir à résoudre des problèmes et à trouver leur propre solution, et j’ai trouvé que nous l’avons fait. Cela les prépare aussi pour la saison. »
- Getty
En vue du match d'ouverture de la Premier League
Alors qu’il ne reste plus que deux rencontres, la préparation de pré-saison de Manchester United entre dans sa phase finale cruciale avant l’ouverture de la Premier League face au promu Hull City, le 22 août. Après le départ de l’expérimenté Casemiro, libre de tout contrat, l’été est déjà très animé du côté de Carrington.
Le club a agi de manière proactive pour renforcer l’entrejeu avec les signatures de Youri Tielemans et Andrey Santos, et alors que Michael Carrick s’efforce d’intégrer ces nouveaux visages, disposer d’un Mount à 100 % sera central dans son plan tactique au moment du début des compétitions officielles.
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