Les supporters de Manchester United ont retenu leur souffle samedi lorsque Mount a été contraint de sortir prématurément lors du match nul 1-1 contre le Paris Saint-Germain à Göteborg. Le joueur de 27 ans, dont le passage à Old Trafford a été fortement perturbé par des problèmes de forme physique, a tenu moins de 20 minutes avant de quitter le terrain en boitant, remplacé par le jeune Tyler Fletcher.

Depuis son transfert très médiatisé en provenance de Chelsea en 2023, Mount a été freiné par une série de blessures malheureuses qui l'ont empêché de retrouver son meilleur niveau à Manchester. Il n'a été titularisé qu'à 25 reprises en Premier League sur 114 matches possibles depuis son arrivée au club.