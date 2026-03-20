Michael Carrick dévoile son côté « combatif » : le manager par intérim de Manchester United confirme sa colère après la défaite contre Newcastle et fait le point sur Matthijs de Ligt

Il y a deux semaines, United a subi sa seule défaite depuis l'arrivée de Carrick, s'inclinant 2-1 à St James' Park dans le temps additionnel, lorsque le remplaçant William Osula a inscrit un superbe but décisif d'une frappe enroulée, alors même que Newcastle jouait à dix depuis le début de la seconde mi-temps. Ce résultat a été une rare ombre au tableau d'une période de forme extraordinaire qui a vu United récolter 22 points sur 27 possibles depuis que Carrick a pris les rênes en janvier, transformant une équipe qui avait terminé 15e sous Ruben Amorim la saison dernière en véritable prétendant à la Ligue des champions. Suite à cela, Carrick a tenu à réfuter l'idée selon laquelle son style de management serait d'un calme absolu. Lors de sa conférence de presse d'avant-match mercredi, avant le déplacement sur la côte sud, l'entraîneur par intérim a remis les pendules à l'heure.

« Oui, il y a un temps et un lieu pour tout », a déclaré Carrick. « Évidemment, nous sommes parfois déçus, et nous l’avons été par le résultat à Newcastle, donc il y a des émotions. C’est un sport, une performance de haut niveau. Il faut jouer avec émotion et sentiment, et parfois cela peut être un peu plus agressif, un peu plus intense, donc il faut gérer cela. Si je ne gère pas cela, on ne peut pas s’attendre à ce que les joueurs génèrent la bonne émotion. Cela fait donc certainement partie de notre rôle.

« Il y a une motivation, peut-être parfois une certaine obstination à vouloir se prouver à soi-même autant qu’à quiconque. Pour jouer à un certain niveau, il faut avoir cette confiance en soi et cette conviction pour finalement y arriver.

« Mais l’émotion fait partie du jeu. Je ne dirais pas que je fais une mise en scène. Je me laisse guider par ce que je ressens sur le moment. Parfois, c’est peut-être un peu plus fort, parfois un peu plus intense, d’autres fois c’est calme. Ça dépend de ce que le groupe veut et de ce dont il a besoin à certains moments. Je suppose que c’est vraiment l’essence même du coaching et du management : mettre les gars dans le bon état d’esprit. »

S'exprimant juste après la défaite à St James' Park il y a quelques semaines, Carrick n'avait pas cherché à cacher sa frustration. « Vu la façon dont le match se déroulait, vous savez, les émotions font partie du jeu et il y a certaines choses que nous voulions faire, que nous essayons de faire, et que nous ne faisons pas. Les garçons ont été fantastiques, vous savez. Donc, nous avons perdu un match de football et, écoutez, ça me fait beaucoup de peine. Je suis vraiment, vraiment déçu de ce soir, pour différentes raisons. Mais nous ne devons pas perdre de vue la position dans laquelle nous nous sommes placés. Donc, même si je suis déçu, nous devons en tirer les leçons, car c'est en quelque sorte une leçon pour nous ce soir. Nous ne devons pas perdre de vue la situation dans son ensemble non plus. Nous devons nous améliorer grâce à cela. »