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Michael Carrick dévoile son côté « combatif » : le manager par intérim de Manchester United confirme sa colère après la défaite contre Newcastle et fait le point sur Matthijs de Ligt
Le côté « agressif » de Carrick
Il y a deux semaines, United a subi sa seule défaite depuis l'arrivée de Carrick, s'inclinant 2-1 à St James' Park dans le temps additionnel, lorsque le remplaçant William Osula a inscrit un superbe but décisif d'une frappe enroulée, alors même que Newcastle jouait à dix depuis le début de la seconde mi-temps. Ce résultat a été une rare ombre au tableau d'une période de forme extraordinaire qui a vu United récolter 22 points sur 27 possibles depuis que Carrick a pris les rênes en janvier, transformant une équipe qui avait terminé 15e sous Ruben Amorim la saison dernière en véritable prétendant à la Ligue des champions. Suite à cela, Carrick a tenu à réfuter l'idée selon laquelle son style de management serait d'un calme absolu. Lors de sa conférence de presse d'avant-match mercredi, avant le déplacement sur la côte sud, l'entraîneur par intérim a remis les pendules à l'heure.
« Oui, il y a un temps et un lieu pour tout », a déclaré Carrick. « Évidemment, nous sommes parfois déçus, et nous l’avons été par le résultat à Newcastle, donc il y a des émotions. C’est un sport, une performance de haut niveau. Il faut jouer avec émotion et sentiment, et parfois cela peut être un peu plus agressif, un peu plus intense, donc il faut gérer cela. Si je ne gère pas cela, on ne peut pas s’attendre à ce que les joueurs génèrent la bonne émotion. Cela fait donc certainement partie de notre rôle.
« Il y a une motivation, peut-être parfois une certaine obstination à vouloir se prouver à soi-même autant qu’à quiconque. Pour jouer à un certain niveau, il faut avoir cette confiance en soi et cette conviction pour finalement y arriver.
« Mais l’émotion fait partie du jeu. Je ne dirais pas que je fais une mise en scène. Je me laisse guider par ce que je ressens sur le moment. Parfois, c’est peut-être un peu plus fort, parfois un peu plus intense, d’autres fois c’est calme. Ça dépend de ce que le groupe veut et de ce dont il a besoin à certains moments. Je suppose que c’est vraiment l’essence même du coaching et du management : mettre les gars dans le bon état d’esprit. »
S'exprimant juste après la défaite à St James' Park il y a quelques semaines, Carrick n'avait pas cherché à cacher sa frustration. « Vu la façon dont le match se déroulait, vous savez, les émotions font partie du jeu et il y a certaines choses que nous voulions faire, que nous essayons de faire, et que nous ne faisons pas. Les garçons ont été fantastiques, vous savez. Donc, nous avons perdu un match de football et, écoutez, ça me fait beaucoup de peine. Je suis vraiment, vraiment déçu de ce soir, pour différentes raisons. Mais nous ne devons pas perdre de vue la position dans laquelle nous nous sommes placés. Donc, même si je suis déçu, nous devons en tirer les leçons, car c'est en quelque sorte une leçon pour nous ce soir. Nous ne devons pas perdre de vue la situation dans son ensemble non plus. Nous devons nous améliorer grâce à cela. »
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Le calendrier concernant De Ligt reste incertain
Côté blessures, Carrick a fait part d’un nouveau bilan qui donne à réfléchir concernant Matthijs de Ligt, absent depuis novembre en raison d’un problème de dos persistant qui s’est avéré plus complexe à gérer que prévu initialement. L’absence du joueur de 25 ans se fait sentir au cœur de la défense de United, et Carrick n’a donné que peu d’indications quant à une date précise de retour.
« C'est toujours la même chose, en fait. C'est frustrant pour Matta, il essaie évidemment de travailler pour revenir, mais c'est justement ce problème de dos qui s'avère difficile. Nous continuerons à travailler aussi dur que possible pour le faire revenir le plus vite possible », a-t-il déclaré. Lisandro Martinez offre au moins une raison d’être optimiste, Carrick confirmant que l’Argentin est « bien plus proche » et s’attendant à ce qu’il soit disponible après la trêve internationale. Patrick Dorgu reste plus loin d’un retour, tandis que Noussair Mazraoui a manqué l’entraînement mercredi pour cause de maladie.
Manchester United relève le défi dans la course européenne
À huit journées de la fin, alors que Manchester United occupe la troisième place avec 54 points après sa victoire 3-1 dimanche contre Aston Villa, une qualification pour la Ligue des champions, qui semblait autrefois un objectif lointain, paraît désormais bien plus accessible. Manchester United comptait 11 points de retard sur Villa lorsque Carrick a été nommé, et la transformation opérée depuis est remarquable. Carrick, cependant, ne se laisse pas trop griser par ces espoirs. « Nous avons obtenu de bons résultats à domicile, mais cela ne signifie pas que tout est réglé et que nous pouvons passer à autre chose. C'est agréable de gagner à domicile et de jouer à Old Trafford avec un réel sentiment de confiance, et que les supporters le ressentent. Mais il n'y a pas de changement majeur dans notre préparation ou notre état d'esprit. »
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Le match contre Bournemouth est le prochain rendez-vous des Red Devils
Le déplacement au Vitality Stadium vendredi soir ne s'annonce pas du tout facile pour United. Bournemouth arrive fort d’une série de dix matchs sans défaite en championnat, et Carrick s’est gardé de sous-estimer l’équipe bien rodée d’Andoni Iraola, dont le contre-pressing et l’intensité en ont fait l’un des adversaires les plus coriaces de la deuxième moitié du classement cette saison. Il a déclaré : « C’est un match difficile. C'est un déplacement difficile. Ils sont vraiment en grande forme. Nous savons bien sûr que nous nous y rendons après un bon résultat et que les garçons sont en forme, mais c'est toujours un match difficile. Ça l'a toujours été et ça le restera probablement. C'est une très bonne équipe, bien entraînée, vraiment bien entraînée, et pleine d'énergie. Nous savons que nous allons avoir un match difficile là-bas. »
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