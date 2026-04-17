Getty Images Sport
Traduit par
Michael Carrick, décrit comme un « homme de classe », se serait vu conseiller d’adopter les méthodes de « règne par la peur » de Sir Alex Ferguson à Manchester United
On exhorte Carrick à retrouver son côté combatif
On demande à Carrick de faire appel à son « Ferguson intérieur » pour tirer le meilleur d’un effectif de Manchester United trop irrégulier. Malgré un départ prometteur comme entraîneur par intérim, la récente défaite 2-1 à domicile contre Leeds United a soulevé des questions sur la mentalité du groupe.
L’ancien ailier de United, Sharpe, estime que si le calme affiché par Carrick a d’abord été une bouffée d’air frais après le départ de Ruben Amorim, les joueurs ont désormais besoin d’une approche plus ferme. Les Red Devils occupent actuellement la troisième place du classement de la Premier League, mais ont connu des difficultés lors des matchs où leur concentration a baissé.
- Getty Images Sport
Selon Sharpe, il faut « secouer les joueurs » pour qu’ils retrouvent leur niveau.
Les standards légendaires de l’ère Ferguson reposaient sur une autorité absolue, une qualité que Sharpe estime absente chez l’équipe actuelle d’Old Trafford. Il suggère qu’un « joueur de grande classe » comme Carrick doit parfois intimider ses joueurs lorsque le niveau de performance baisse.
« Michael Carrick et Sir Alex Ferguson ont des personnalités diamétralement opposées », a déclaré Sharpe au site de paris sur le football BetWright. « Carrick semble assez calme ; les joueurs ont déjà évoqué son approche lorsqu’il est arrivé. Depuis qu’il a rejoint le club, il les a pris sous son aile et a identifié les points forts de chacun. C’était un joueur de grande classe et c’est un homme de grande classe, et cela continuera tout au long de sa carrière d’entraîneur.
Sir Alex Ferguson, à l’inverse, régnait par la peur. Il est arrivé, a terrifié tout le monde et a façonné un groupe agressif. Sa colonne vertébrale était inégalée, mais c’est sa domination sur chacun qui a propulsé l’équipe vers le succès. Impossible de contester le palmarès de Sir Alex en tant qu’entraîneur. Idéalement, Carrick devrait s’inspirer un peu de l’agressivité de Sir Alex pour secouer les joueurs de temps en temps – ce dont ils avaient besoin pendant et après le match contre Leeds. »
La priorité reste le recrutement estival.
Au-delà du style de gestion, Sharpe souligne que le service de recrutement de Manchester United est sous une pression énorme pour réussir lors du prochain mercato. Il note que les performances du club en matière de recrutement ont été « largement critiquées » ces dernières saisons et qu’il faut recruter trois ou quatre joueurs de très haut niveau.
« Le recrutement de Manchester United cet été est primordial », a-t-il ajouté. « Il n’a pas été brillant ces dernières années – c’est bien connu. S’ils parviennent à faire les bons choix, ils ne seront pas loin des prétendants au titre la saison prochaine. »
- Getty Images Sport
Un match décisif à Stamford Bridge
Dès ce samedi, Manchester United se rend à Londres pour défier Chelsea, sixième au classement, et Michael Carrick devra immédiatement faire ses preuves. Ce match revêt une importance cruciale dans la course à la qualification pour la Ligue des champions, d’autant plus qu’une cinquième place est désormais garantie pour les clubs anglais.
Privés de leurs défenseurs clés Harry Maguire et Lisandro Martínez, tous deux suspendus, les Red Devils se présenteront avec une arrière-garde décimée. Après la déception contre Leeds, l’entraîneur par intérim a affirmé que ce revers « n’entamerait pas la confiance », tout en attendant une réaction bien plus offensive de ses joueurs à Stamford Bridge.