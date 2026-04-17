Michael Carrick, décrit comme un « homme de classe », se serait vu conseiller d’adopter les méthodes de « règne par la peur » de Sir Alex Ferguson à Manchester United

Les standards légendaires de l’ère Ferguson reposaient sur une autorité absolue, une qualité que Sharpe estime absente chez l’équipe actuelle d’Old Trafford. Il suggère qu’un « joueur de grande classe » comme Carrick doit parfois intimider ses joueurs lorsque le niveau de performance baisse.

« Michael Carrick et Sir Alex Ferguson ont des personnalités diamétralement opposées », a déclaré Sharpe au site de paris sur le football BetWright. « Carrick semble assez calme ; les joueurs ont déjà évoqué son approche lorsqu’il est arrivé. Depuis qu’il a rejoint le club, il les a pris sous son aile et a identifié les points forts de chacun. C’était un joueur de grande classe et c’est un homme de grande classe, et cela continuera tout au long de sa carrière d’entraîneur.

Sir Alex Ferguson, à l’inverse, régnait par la peur. Il est arrivé, a terrifié tout le monde et a façonné un groupe agressif. Sa colonne vertébrale était inégalée, mais c’est sa domination sur chacun qui a propulsé l’équipe vers le succès. Impossible de contester le palmarès de Sir Alex en tant qu’entraîneur. Idéalement, Carrick devrait s’inspirer un peu de l’agressivité de Sir Alex pour secouer les joueurs de temps en temps – ce dont ils avaient besoin pendant et après le match contre Leeds. »