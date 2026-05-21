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Michael Carrick confirme que Casemiro ne prendra pas part au dernier match de la saison de Manchester United, alors que des rumeurs l’envoient à l’Inter Miami
Les adieux de Casemiro à Old Trafford sont actés
C’est officiel : l’aventure de Casemiro à Manchester United est terminée. Le milieu de terrain de 34 ans, dont le départ a été confirmé par Carrick, ne prendra pas part à la dernière journée de Premier League. Arrivé du Real Madrid lors d’un transfert très médiatisé, estimé jusqu’à 70 millions de livres sterling en 2022, le milieu de terrain vétéran s’apprête désormais à tourner la page, son dernier match ayant été la victoire 3-2 à domicile contre Nottingham Forest le week-end dernier.
Interrogé sur l’absence du quintuple vainqueur de la Ligue des champions à Brighton, Carrick a expliqué : « Il avait en quelque sorte été convenu que la semaine dernière serait son dernier match. Je pense que ça s’est bien passé, aussi bien que nous aurions pu l’espérer, pour être honnête, et il a été fantastique. J’ai déjà suffisamment évoqué Casemiro et tout ce qu’il a apporté à mon équipe depuis mon arrivée, ainsi qu’au club dans son ensemble. Oui, il a été convenu que c’était le moment idéal pour lui de mettre un terme à sa carrière. »
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La MLS se profile comme sa prochaine destination.
Les rumeurs de transfert vers la Major League Soccer se multiplient : l’Inter Miami serait en pole position pour recruter l’international brésilien en tant que joueur libre cet été. Casemiro semble prêt à troquer la Premier League pour le soleil de Floride après quatre saisons à Old Trafford. Carrick a expliqué que le milieu de terrain avait lui-même participé à la décision de ne pas le retenir pour ce match.
« Je pense que c’était simplement le bon moment pour Case. Il a également joué un rôle dans cette décision. Il y a une question d’équilibre concernant le dernier match. Nous n’en avons pas fini. La saison n’est pas terminée pour nous. Nous en sommes pleinement conscients », a ajouté Carrick. Le départ de Casemiro met fin à un passage où il a apporté une expérience cruciale au milieu de terrain de United, contribuant à la troisième place finale du club cette saison.
L'avenir de Carrick sur le banc reste la priorité.
Le départ de Casemiro étant désormais acté, l’avenir de Carrick suscite toutes les spéculations. Après avoir brillé comme entraîneur par intérim, la légende de Manchester United devrait, à en croire les observateurs, signer prochainement un contrat définitif pour rester sur le banc. Si aucune annonce officielle n’a encore été faite, Carrick a confié avec un sourire que les fans n’auraient pas à patienter longtemps pour obtenir la confirmation de son statut.
Interrogé sur les discussions en cours, l’intéressé a répondu avec un sourire : « Oui, on avait dit que ce serait à la fin de la saison, n’est-ce pas ? Nous n’en sommes donc pas loin, plus que quelques jours. Je vous ai annoncé l’autre jour que la situation allait bientôt se clarifier, et ce sera le cas. Mais pour l’instant, je ne peux pas vous en dire plus. »
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Condition physique du groupe et derniers réglages avant la rencontre
À la veille de son ultime sortie face à Brighton, Manchester United peut se targuer d’un effectif presque au complet, même si un cadre défensif demeure à l’infirmerie. Carrick a confirmé que Matthijs de Ligt, opéré du dos, manquera à l’appel, mais il a aussi annoncé le retour probable de l’attaquant Benjamin Sesko dans le groupe. Les Reds défieront un adversaire local déterminé à décrocher une qualification européenne, tandis que les hommes de Carrick sont déjà assurés de la troisième place et d’un billet pour la Ligue des champions la saison prochaine.