Michael Carrick confirme que Casemiro ne prendra pas part au dernier match de la saison de Manchester United, alors que des rumeurs l’envoient à l’Inter Miami

C’est officiel : l’aventure de Casemiro à Manchester United est terminée. Le milieu de terrain de 34 ans, dont le départ a été confirmé par Carrick, ne prendra pas part à la dernière journée de Premier League. Arrivé du Real Madrid lors d’un transfert très médiatisé, estimé jusqu’à 70 millions de livres sterling en 2022, le milieu de terrain vétéran s’apprête désormais à tourner la page, son dernier match ayant été la victoire 3-2 à domicile contre Nottingham Forest le week-end dernier.

Interrogé sur l’absence du quintuple vainqueur de la Ligue des champions à Brighton, Carrick a expliqué : « Il avait en quelque sorte été convenu que la semaine dernière serait son dernier match. Je pense que ça s’est bien passé, aussi bien que nous aurions pu l’espérer, pour être honnête, et il a été fantastique. J’ai déjà suffisamment évoqué Casemiro et tout ce qu’il a apporté à mon équipe depuis mon arrivée, ainsi qu’au club dans son ensemble. Oui, il a été convenu que c’était le moment idéal pour lui de mettre un terme à sa carrière. »