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Michael Carrick confirme qu’il pilote actuellement le mercato estival de Manchester United, malgré les incertitudes qui entourent son avenir à Old Trafford
L’entraîneur par intérim prend les commandes
Carrick a confirmé qu’il est associé aux décisions stratégiques de Manchester United en matière de recrutement et de contrats, alors que le club poursuit ses réflexions sur le choix de l’entraîneur principal. Depuis sa prise de fonction après Amorim en janvier, l’ex-milieu des Red Devils affiche un niveau de performance remarquable, conduisant l’équipe à sept victoires en dix matchs et à la troisième place de la Premier League.
Malgré l’incertitude concernant son avenir personnel au-delà de l’exercice en cours, le technicien participe activement à la gestion administrative du projet de reconstruction du club. Interrogé sur son rôle dans la récente prolongation du contrat de Harry Maguire, il a affirmé qu’il n’était pas simplement là pour assurer l’intérim jusqu’en mai.
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Le rôle de Carrick dans la composition de l'équipe
« Dans mes fonctions, certaines décisions doivent être prises », a expliqué Carrick lorsqu’on l’a interrogé sur son influence concernant les récentes décisions du club. « Je l’ai dit dès mon arrivée : je suis impliqué, et je le resterai, quelle que soit l’évolution des événements. Je cherche constamment à améliorer les choses. Il y a évidemment des discussions dans plusieurs directions, et j’y prends part. C’est logique : il y a du travail, et je suis là pour le faire. »
Ses propos traduisent la confiance que lui accorde la direction d’Old Trafford. Si une qualification pour la Ligue des champions renforcerait ses chances d’obtenir le poste de manière permanente, le club s’appuie déjà sur son expertise pour ne pas se laisser distancer par ses rivaux durant cette période de transition cruciale.
Maguire réclame des renforts pour le mercato estival.
Maguire, revigoré depuis la prise de fonction de Carrick, a fait écho aux déclarations de son entraîneur sur l’importance cruciale des prochains mois. Après avoir prolongé son contrat, l’international anglais a insisté sur la nécessité pour les Red Devils de se montrer agressifs sur le marché des transferts s’ils veulent rattraper leur retard sur l’élite de la Premier League.
« Nous avons passé d’excellents mois sous la houlette de l’entraîneur », a déclaré Maguire. « J’ai l’impression que l’équipe commence à ressembler à une équipe solide. Mais cet été va être crucial, vraiment, vraiment crucial. Nous avons besoin de recrues supplémentaires, de plus de qualité et de joueurs capables d’intégrer directement le onze de départ. Ces dernières années, Manchester City a été intouchable, et dès le coup d’envoi de la saison, on savait qu’il faudrait accumuler un maximum de points pour espérer les rattraper. »
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À la poursuite de l’élite
À l’aube d’un mercato crucial pour le club, Manchester United privilégierait l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain central et d’un attaquant gauche. Harry Maguire est convaincu qu’avec les renforts adéquats et une dynamique positive jusqu’en fin de saison, les Red Devils pourront prétendre à nouveau au titre et briguer les plus grands trophées.
« En regardant vers la saison prochaine, nous devons nous placer dans une position où, si notre recrutement est réussi, que tout se passe bien d’ici la fin de la saison et que nous maintenons cette dynamique, il n’y aura pas de limite à ce que nous pouvons accomplir. Nous devons être en lice pour remporter les plus grands trophées », a ajouté le défenseur. Pour l’instant, Carrick reste l’homme chargé de veiller à ce que cette courbe continue de monter.