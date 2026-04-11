Michael Carrick confirme qu’il pilote actuellement le mercato estival de Manchester United, malgré les incertitudes qui entourent son avenir à Old Trafford

Carrick a confirmé qu’il est associé aux décisions stratégiques de Manchester United en matière de recrutement et de contrats, alors que le club poursuit ses réflexions sur le choix de l’entraîneur principal. Depuis sa prise de fonction après Amorim en janvier, l’ex-milieu des Red Devils affiche un niveau de performance remarquable, conduisant l’équipe à sept victoires en dix matchs et à la troisième place de la Premier League.

Malgré l’incertitude concernant son avenir personnel au-delà de l’exercice en cours, le technicien participe activement à la gestion administrative du projet de reconstruction du club. Interrogé sur son rôle dans la récente prolongation du contrat de Harry Maguire, il a affirmé qu’il n’était pas simplement là pour assurer l’intérim jusqu’en mai.



