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Michael Carrick confiant quant au renouveau de Manchester United avant le choc crucial contre Fulham malgré l’effondrement historique en Carabao Cup
Une soirée d’échec historique à Old Trafford
Malgré un début fulgurant, marqué par un but de l’adolescent Shea Lacey pour sa première titularisation, puis par une réalisation de Mason Mount, Manchester United a réussi à dilapider une avance de 2-0 pour s’incliner 3-2 face à Brighton. C’était la première fois depuis 1976 qu’une équipe de Manchester United laissait filer un avantage de deux buts pour perdre à Old Trafford, et les supporters ont fait connaître leur mécontentement.
Visiblement sous le choc, Carrick a eu du mal à expliquer la baisse de régime lors de ses obligations médiatiques d’après-match. « La manière dont nous avons commencé le match, au bout de 20 à 25 minutes nous étions dans une très bonne position, nous jouions bien, nous faisions tout ce que nous voulions faire, et maintenant on a l’impression que c’était il y a très longtemps. Le ressenti au début du match et celui à la fin du match ne pouvaient pas être plus éloignés », a reconnu l’entraîneur de Manchester United.
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Carrick garde la foi malgré une pression croissante
Malgré l’atmosphère toxique et le fait qu’il soit devenu l’un des favoris chez les bookmakers pour être le prochain entraîneur de Premier League limogé, Carrick reste inébranlable dans sa conviction qu’il peut redresser la situation. Arrivé à la tête d’une équipe en difficulté en janvier et l’ayant menée à une impressionnante troisième place la saison dernière, il estime que la qualité de base de l’effectif reste intacte.
Interrogé sur les spéculations autour de la sécurité de son poste, Carrick s’est montré défiant quant à la possibilité d’un redressement rapide. « Bien sûr que nous pouvons renverser la situation, a-t-il affirmé fermement. Nous avons de très bons joueurs et c’est une mauvaise passe en ce moment parce que nous n’avons pas passé une très bonne semaine, ni deux ou trois bonnes semaines. Mais cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas gagner un autre match de football rapidement, donc il y a aussi cet aspect-là. Je veux dire, les joueurs ont déjà montré auparavant de quoi ils étaient capables, et nous aussi en tant que groupe. »
Le défi qui se profile à Craven Cottage
Le calendrier n’offre aucun répit à l’entraîneur en chef sous pression, avec un déplacement crucial sur la pelouse de Fulham, à Craven Cottage, qui se profile avant la trêve internationale. Fulham, actuellement 18e du classement, est entraîné par Alvaro Arbeloa, lui aussi sous une immense pression après avoir échoué à décrocher une victoire en championnat depuis sa nomination l’été dernier. Cette rencontre est présentée comme un « match à gagner absolument » pour les deux entraîneurs, mais pour Carrick, l’enjeu semble encore plus important compte tenu du statut du club et du poids historique de la défaite contre Brighton.
« Tout dépend de ce que vous faites ensuite, de la manière dont vous gérez les moments, les hauts et les bas. Nous devons clairement gérer ce moment de la bonne manière », a-t-il expliqué.
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Retrouver l’habitude de gagner
L’objectif ultime de United reste un retour au premier plan du football anglais et européen, mais Carrick se concentre à court terme sur l’essentiel : enchaîner les résultats. Il a exhorté son équipe à simplifier son approche et à retrouver cette culture de la victoire qui avait marqué sa remontée au classement lors de la seconde moitié de la saison dernière. Carrick a adressé un message clair aux supporters et à son groupe sur la route à suivre.
« Nous devons retrouver une bonne dynamique, a-t-il ajouté. C’est aussi simple que ça. Nous devons gagner des matches de football, et nous en sommes capables, et je crois pleinement que nous le ferons. Mais, évidemment, nous devons le faire assez vite et dimanche est le point de départ. »
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