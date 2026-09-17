Michael Carrick confiant quant au renouveau de Manchester United avant le choc crucial contre Fulham malgré l’effondrement historique en Carabao Cup

Malgré un début fulgurant, marqué par un but de l’adolescent Shea Lacey pour sa première titularisation, puis par une réalisation de Mason Mount, Manchester United a réussi à dilapider une avance de 2-0 pour s’incliner 3-2 face à Brighton. C’était la première fois depuis 1976 qu’une équipe de Manchester United laissait filer un avantage de deux buts pour perdre à Old Trafford, et les supporters ont fait connaître leur mécontentement.

Visiblement sous le choc, Carrick a eu du mal à expliquer la baisse de régime lors de ses obligations médiatiques d’après-match. « La manière dont nous avons commencé le match, au bout de 20 à 25 minutes nous étions dans une très bonne position, nous jouions bien, nous faisions tout ce que nous voulions faire, et maintenant on a l’impression que c’était il y a très longtemps. Le ressenti au début du match et celui à la fin du match ne pouvaient pas être plus éloignés », a reconnu l’entraîneur de Manchester United.