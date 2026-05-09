Michael Carrick cite une star de Manchester United avec laquelle c’est « un vrai bonheur » de travailler, malgré une erreur catastrophique contre Liverpool

Au-delà de cette erreur, Carrick a souligné l’impact global que l’attaquant a eu depuis l’arrivée de l’entraîneur à Old Trafford. Il a salué la contribution globale du joueur et a déclaré : « Il a fait tellement de bonnes choses depuis mon retour, et l’impact qu’il a eu sur l’équipe, ses performances et ce qu’il apporte à l’équipe, avec le ballon, sans le ballon, son énergie, son attitude.

Ces derniers jours, comme après la rencontre, il a été impeccable. Aucune raison pour lui d’être abattu ou frustré : son talent est immense, son avenir prometteur, et c’est un plaisir de travailler avec lui. Il est en pleine forme et j’ai la certitude qu’il attend avec impatience le match de samedi. »