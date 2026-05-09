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Michael Carrick cite une star de Manchester United avec laquelle c’est « un vrai bonheur » de travailler, malgré une erreur catastrophique contre Liverpool
Carrick apporte son soutien public
Sous la houlette de Carrick, Manchester United a connu un renouveau remarquable, récoltant 32 points depuis sa nomination en janvier et assurant officiellement son retour en Ligue des champions. Diallo a toutefois traversé une période difficile, marquée notamment par son remplacement à la mi-temps contre Brentford et par une grave erreur défensive qui a conduit à un but encaissé contre Liverpool. Malgré les critiques qui ont suivi cette erreur, Carrick a profité de son briefing d'avant-match avant la rencontre contre Sunderland pour réaffirmer sa confiance inébranlable dans l'attitude et l'immense potentiel de l'attaquant.
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Pas de souci persistant
Après avoir réconforté l'attaquant à l'issue du match contre Liverpool, Carrick a rappelé que les erreurs ne sauraient définir la saison du joueur de 23 ans. « Amad va bien, a-t-il déclaré. Il est parfaitement bien. Il n'y a aucun souci. Il souriait à la fin du match. Les erreurs font partie du football. J'en ai commis moi-même. J'en ai commis beaucoup en tant que joueur, je comprends, et parfois on en fait et ça mène à un but. Parfois on en fait et on s'en sort sans que personne n'en parle vraiment. »
« Un pur régal »
Au-delà de cette erreur, Carrick a souligné l’impact global que l’attaquant a eu depuis l’arrivée de l’entraîneur à Old Trafford. Il a salué la contribution globale du joueur et a déclaré : « Il a fait tellement de bonnes choses depuis mon retour, et l’impact qu’il a eu sur l’équipe, ses performances et ce qu’il apporte à l’équipe, avec le ballon, sans le ballon, son énergie, son attitude.
Ces derniers jours, comme après la rencontre, il a été impeccable. Aucune raison pour lui d’être abattu ou frustré : son talent est immense, son avenir prometteur, et c’est un plaisir de travailler avec lui. Il est en pleine forme et j’ai la certitude qu’il attend avec impatience le match de samedi. »
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À la poursuite des records à Sunderland
Manchester United se rendra à Sunderland samedi, fort d’un bilan historique impressionnant : sur ses 15 déplacements au Stadium of Light en Premier League, le club n’a essuyé qu’une seule défaite. Les Black Cats ont connu d’énormes difficultés lors de ces rencontres, essuyant 24 défaites face aux Red Devils, leur plus mauvais bilan face à un adversaire dans l’histoire de la compétition. Si Sunderland reste invaincu lorsqu’il ouvre le score cette saison, l’équipe de Carrick, très efficace, cherchera à exploiter le mauvais bilan de son hôte face aux équipes du top 4 pour consolider davantage sa place au classement.