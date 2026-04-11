Victime d’une blessure persistante au mollet depuis début février, Lisandro Martínez laisse un vide de taille au cœur de la défense de Manchester United. Si le champion du monde a repris l’entraînement et pris part à un stage récent en Irlande, Michael Carrick reste prudent quant à sa reprise, d’autant que Harry Maguire purge une suspension. Il a d’ailleurs refusé de s’engager sur une titularisation du défenseur, ce qui impliquerait de lancer une charnière composée d’Ayden Heaven (19 ans) et de Leny Yoro (20 ans) pour contenir la puissance physique de Dominic Calvert-Lewin.

L’entraîneur a expliqué : « Nous devons simplement prendre une décision, nous ne allons pas le précipiter. Il est essentiel que les joueurs soient prêts ; aussi important soit le prochain match, il faut aussi envisager l’ensemble du tableau. C’est une décision que nous prendrons. Il a repris l’entraînement, il est de retour sur le terrain, mais nous devons faire le bon choix et nous assurer qu’il est prêt. »