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Michael Carrick assure qu’il ne précipitera pas le retour de Lisandro Martinez pour le choc contre Leeds, et l’entraîneur de Manchester United livre également un point sur la situation de Matthijs de Ligt
Carrick privilégie la forme physique à long terme pour Martinez
Victime d’une blessure persistante au mollet depuis début février, Lisandro Martínez laisse un vide de taille au cœur de la défense de Manchester United. Si le champion du monde a repris l’entraînement et pris part à un stage récent en Irlande, Michael Carrick reste prudent quant à sa reprise, d’autant que Harry Maguire purge une suspension. Il a d’ailleurs refusé de s’engager sur une titularisation du défenseur, ce qui impliquerait de lancer une charnière composée d’Ayden Heaven (19 ans) et de Leny Yoro (20 ans) pour contenir la puissance physique de Dominic Calvert-Lewin.
L’entraîneur a expliqué : « Nous devons simplement prendre une décision, nous ne allons pas le précipiter. Il est essentiel que les joueurs soient prêts ; aussi important soit le prochain match, il faut aussi envisager l’ensemble du tableau. C’est une décision que nous prendrons. Il a repris l’entraînement, il est de retour sur le terrain, mais nous devons faire le bon choix et nous assurer qu’il est prêt. »
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La récupération de De Ligt se poursuit.
La situation défensive de Manchester United demeure délicate, Matthijs de Ligt poursuivant sa rééducation après sa blessure au dos. L’international néerlandais est absent des terrains depuis fin novembre, et son retour n’est pas encore à l’ordre du jour : il n’a pas pris part au récent déplacement en Irlande, n’ayant pas encore repris l’entraînement en extérieur.
« Il n’est pas encore tout à fait prêt à fouler la pelouse », a expliqué Carrick au sujet de l’absence de De Ligt. « Patrick [Dorgu] nous a accompagnés car il est un peu plus avancé dans sa rééducation. Mattha n’en est pas encore tout à fait là. Il était donc important pour lui de poursuivre sa rééducation et de continuer à travailler pour revenir. Rien de plus. »
Un moment délicat dans le vestiaire
Interrogé sur la convalescence de De Ligt, Carrick a défendu la prudence du staff médical, rappelant que chaque joueur suit une rééducation spécifique. « Traitement et rééducation », a répondu Carrick au sujet de la charge de travail du Néerlandais. « Il n'est pas venu en Irlande parce qu'il n'est pas encore totalement revenu à l'entraînement sur pelouse. »
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Plongez au cœur de l’intensité du derby de Leeds
Malgré des problèmes défensifs, Carrick savoure l’affiche nocturne face à Leeds, un rival historique qu’il n’a pourtant jamais croisé à Old Trafford durant ses douze années sous le maillot des Red Devils. Désireux de prolonger sa série de cinq victoires consécutives à domicile, l’entraîneur principal espère que ce coup d’envoi en soirée « mettra le feu » à l’ambiance face à un adversaire que Manchester United n’a plus souvent affronté depuis 2004.
« Les rivalités existent pour une très bonne raison », a déclaré Carrick. « Elles apportent intensité, émotion et passion. Bien sûr, il faut rester dans les clous, mais c’est le sel du jeu : on adore se mesurer à l’adversaire. Mettre les pieds sur la pelouse et se battre, il faut accepter ça ; c’est pour cela qu’on prend part à ce genre de rencontres. Nous en sommes pleinement conscients, tout comme les joueurs, et nous savons que l’enjeu dépasse les trois points habituels. »