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Michael Carrick appelle à la patience alors que le nouveau venu de Manchester United, Carlos Baleba, se rapproche de débuts longtemps attendus
Gérer la transition vers Old Trafford
Les supporters de Manchester United sont impatients de voir leur nouvelle puissance du milieu de terrain à l’œuvre, mais Carrick est déterminé à s’assurer que Baleba soit totalement prêt avant de le lancer sous les projecteurs de la Premier League. L’ancien joueur de Brighton est resté sur le banc sans entrer en jeu lors du récent déplacement à Fulham et a depuis accéléré sa reprise en participant à un match amical à huis clos contre Lausanne-Sport à Carrington. Alors que United se prépare à recevoir Tottenham Hotspur ce week-end, la question de l’implication de Baleba reste un sujet majeur de discussion chez les fidèles d’Old Trafford.
Le staff technique est conscient des exigences physiques requises, surtout compte tenu de l’absence du joueur lors d’une préparation estivale complète. « Il s’en rapproche clairement, Carlos. C’est super de l’avoir retrouvé sur les terrains et de le voir de près, vraiment. Et il a joué un petit peu lors d’un match d’entraînement que nous avons eu la semaine dernière, donc c’était bien pour lui d’avoir quelques minutes. Je pense qu’il y a aussi un autre aspect : il a beaucoup manqué, et il a raté un moment crucial en termes de fin de pré-saison », a révélé Carrick.
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Retrouver la forme après des blessures à répétition
Baleba est arrivé à Manchester avec les séquelles d'une blessure contractée pendant son passage sur la côte sud. Ce manque de rythme est la principale raison de son intégration retardée en équipe première. Carrick comprend que le saut vers un club de l'envergure de United est important pour n'importe quel jeune joueur, a fortiori pour quelqu'un qui tente actuellement de rattraper le niveau de condition physique de ses coéquipiers. L'objectif est désormais de s'assurer que le joueur de 20 ans ne souffre d'aucune rechute qui pourrait compromettre sa première saison.
« Il faut faire preuve d'un peu de patience avec lui pour qu'il retrouve le rythme, et c'est à nous de choisir le bon moment pour lui aussi, mais il nous apporte beaucoup, a ajouté Carrick. Je l'ai déjà dit, nous sommes vraiment contents du milieu de terrain que nous avons, des choix et des options dont nous disposons, et il apporte clairement quelque chose en plus à cela. C'est super d'avoir Carlos sur la pelouse, vous savez ? Malheureusement, il s'est blessé pendant la pré-saison, donc il a manqué beaucoup de choses. C'est un moment important de l'année, donc nous allons travailler pour le faire revenir, il faudra un peu de patience parce que c'est important. »
Les attentes autour du jeune milieu de terrain
L'entraîneur de United tient à tempérer les attentes, reconnaissant que l'international camerounais s'adapte encore à un nouvel environnement et à un système tactique différent. Malgré l'enthousiasme entourant son arrivée, le message venu du banc est clair : Baleba s'inscrit dans un projet à long terme pour Manchester United. Le club estime qu'il a les qualités pour devenir un élément incontournable de son milieu de terrain pendant des années, à condition que son développement soit bien géré durant ces premiers mois de la saison.
« Nous n'attendons pas trop, trop vite de sa part, c'est encore un jeune joueur et il a fait un grand pas en venant ici. Nous voulons l'aider à progresser et à se mettre au niveau, mais il apporte clairement quelque chose de plus à notre milieu de terrain, qui est déjà fort, et j'ai hâte de le récupérer pour avoir cette option. Il a évidemment été impliqué [sans entrer en jeu] lors du dernier match, mais avec un peu plus d'entraînement, il va continuer à s'améliorer avec le temps, au fil des semaines, des mois et, je l'espère, des années », a expliqué Carrick.
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Renforcer l’entrejeu
Baleba rejoint un entrejeu que Carrick décrit comme disposant déjà d’une grande qualité et de profondeur. Son intégration apporte un profil différent à l’effectif, avec de l’impact athlétique et des qualités de récupération qui seront essentielles à mesure que le calendrier se chargera avec les échéances européennes et les coupes nationales. Le staff estime qu’un Baleba pleinement en forme permettra une rotation plus efficace durant la période hivernale, raison pour laquelle il refuse de précipiter son retour dans le groupe pour le moment. Avec la venue de Tottenham à Manchester ce samedi, Baleba devrait à nouveau faire partie du groupe pour le match, même si une place de titulaire reste peu probable.
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