Les supporters de Manchester United sont impatients de voir leur nouvelle puissance du milieu de terrain à l’œuvre, mais Carrick est déterminé à s’assurer que Baleba soit totalement prêt avant de le lancer sous les projecteurs de la Premier League. L’ancien joueur de Brighton est resté sur le banc sans entrer en jeu lors du récent déplacement à Fulham et a depuis accéléré sa reprise en participant à un match amical à huis clos contre Lausanne-Sport à Carrington. Alors que United se prépare à recevoir Tottenham Hotspur ce week-end, la question de l’implication de Baleba reste un sujet majeur de discussion chez les fidèles d’Old Trafford.

Le staff technique est conscient des exigences physiques requises, surtout compte tenu de l’absence du joueur lors d’une préparation estivale complète. « Il s’en rapproche clairement, Carlos. C’est super de l’avoir retrouvé sur les terrains et de le voir de près, vraiment. Et il a joué un petit peu lors d’un match d’entraînement que nous avons eu la semaine dernière, donc c’était bien pour lui d’avoir quelques minutes. Je pense qu’il y a aussi un autre aspect : il a beaucoup manqué, et il a raté un moment crucial en termes de fin de pré-saison », a révélé Carrick.