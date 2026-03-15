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Michael Carrick adresse un message fort à Manchester United concernant l'avenir de Bruno Fernandes à l'approche du mercato estival
Carrick clarifie sa position concernant Fernandes
Carrick a clairement affirmé que Manchester United ne souhaitait « en aucun cas » se séparer de Bruno Fernandes lors du prochain mercato estival. Des rumeurs persistantes entourent l'avenir à long terme du meneur de jeu de 31 ans, en particulier depuis qu'il a laissé entendre en décembre que son passage à Manchester pourrait toucher à sa fin. Fernandes a également déjà refusé une offre lucrative en Arabie saoudite. Cependant, après une victoire convaincante 3-1 contre Aston Villa, l'entraîneur n'a pas tardé à souligner l'immense valeur de son capitaine.
- AFP
Le meneur de jeu bat le record de passes décisives du club
S'adressant aux médias, Carrick a déclaré : « En ce qui concerne le club et l'avenir, il m'est difficile de m'avancer trop sur ce sujet. Bruno n'est certainement pas quelqu'un que nous voudrions perdre, je peux vous l'assurer, mais pour l'été et au-delà, il m'est difficile de m'avancer davantage. Cela dit, il est indéniablement important pour nous et nous ne voudrions en aucun cas le voir partir. » Le capitaine abordait ce match avec un seul passe décisive à réaliser pour égaler le record de longue date de David Beckham, mais il en a délivré deux, portant son total de la saison à 16 passes décisives en 27 apparitions en Premier League, un exploit remarquable comparé aux 31 matchs disputés par la légende anglaise lors de la saison 1999-2000.
Supériorité statistique et records historiques
Le milieu de terrain a été la principale source d'inspiration, avec 16 passes décisives et sept buts à son actif, malgré une blessure aux ischio-jambiers contractée en décembre. De plus, la star portugaise est devenu le troisième joueur de l'histoire de Manchester United à atteindre les 100 buts et 100 passes décisives, rejoignant ainsi Wayne Rooney et Ryan Giggs dans le livre des records. Carrick a déclaré : « Bruno est performant depuis longtemps. Dans les moments décisifs, il est généralement là. Peut-être qu'il pourra battre le record sur une seule saison... Ça arrive naturellement, mais s'il y parvient, il aura créé des occasions de but pour nous, donc je serai heureux. »
- AFP
Quelle est la prochaine étape pour Manchester United ?
Cette victoire cruciale permet à Manchester United de consolider sa troisième place avec 54 points, comptant désormais trois points d'avance sur Aston Villa. À huit journées de la fin, la lutte pour les quatre premières places s'intensifie. United doit encore affronter un calendrier difficile, avec notamment un déplacement à Chelsea et un choc majeur à domicile contre Liverpool début mai. Alors qu'Arsenal et Manchester City se disputent le titre, les Red Devils doivent rester réguliers face à des équipes comme Bournemouth, Leeds et Brentford. Avec leur meneur de jeu vedette en forme record, le club semble bien placé pour revenir dans la compétition d'élite européenne.
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