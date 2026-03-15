Michael Carrick adresse un message fort à Manchester United concernant l'avenir de Bruno Fernandes à l'approche du mercato estival

S'adressant aux médias, Carrick a déclaré : « En ce qui concerne le club et l'avenir, il m'est difficile de m'avancer trop sur ce sujet. Bruno n'est certainement pas quelqu'un que nous voudrions perdre, je peux vous l'assurer, mais pour l'été et au-delà, il m'est difficile de m'avancer davantage. Cela dit, il est indéniablement important pour nous et nous ne voudrions en aucun cas le voir partir. » Le capitaine abordait ce match avec un seul passe décisive à réaliser pour égaler le record de longue date de David Beckham, mais il en a délivré deux, portant son total de la saison à 16 passes décisives en 27 apparitions en Premier League, un exploit remarquable comparé aux 31 matchs disputés par la légende anglaise lors de la saison 1999-2000.