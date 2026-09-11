Carrick se réjouit de l’entente grandissante entre Mainoo et Tielemans. L’entraîneur a confié au duo l’ancrage du milieu de terrain pour le troisième match consécutif lors d’une large victoire contre Sabah.

Les deux joueurs ont dominé le cœur du jeu pour permettre à leur équipe de prendre une nette avance de 3-0 à la mi-temps. Cette marge confortable a permis à Carrick d’opérer de nombreux changements, en ménageant ses éléments clés avant un calendrier chargé.

Mainoo et Tielemans s’imposent rapidement comme le partenariat préféré dans l’entrejeu. Leur alchimie grandissante et leur discipline tactique ont posé des bases solides pour les succès de l’équipe en ce début de saison.