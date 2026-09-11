AFP
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Michael Carrick a trouvé sa formule « parfaite » à Manchester United alors que l’association entre Kobbie Mainoo et Youri Tielemans s’épanouit
Carrick salue le nouveau duo au milieu de terrain
Carrick se réjouit de l’entente grandissante entre Mainoo et Tielemans. L’entraîneur a confié au duo l’ancrage du milieu de terrain pour le troisième match consécutif lors d’une large victoire contre Sabah.
Les deux joueurs ont dominé le cœur du jeu pour permettre à leur équipe de prendre une nette avance de 3-0 à la mi-temps. Cette marge confortable a permis à Carrick d’opérer de nombreux changements, en ménageant ses éléments clés avant un calendrier chargé.
Mainoo et Tielemans s’imposent rapidement comme le partenariat préféré dans l’entrejeu. Leur alchimie grandissante et leur discipline tactique ont posé des bases solides pour les succès de l’équipe en ce début de saison.
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Les options se multiplient dans l’entrejeu
Cette démonstration autoritaire en première période a permis à Carrick de faire tourner son effectif en toute sérénité et d’offrir à Mason Mount ses premières minutes de la saison. Tielemans a cédé sa place à la pause, tandis qu’Andrey Santos a finalement remplacé Mainoo au milieu de la seconde période. Carrick n’a pas tardé à mettre en avant la force collective de son effectif après le coup de sifflet final.
« Je pense que les quatre milieux ce soir, pour être honnête, ont tous évolué de la même manière, a expliqué Carrick. Évidemment, avec l’entrée de Mason à la mi-temps et celle d’Andrey. C’était super de revoir Mason sur le terrain après une courte période d’absence. Et Andrey s’est fantastiquement bien intégré.
« Kobbie et Youri ont joué davantage de minutes, et on peut voir cette entente. Je pense que Youri s’est adapté, et je l’ai encore trouvé vraiment bon ce soir.
« Kobbie a simplement été vraiment régulier du début à la fin, donc nous avons de très bonnes options dans ce secteur. C’est bien de voir la compréhension entre eux tous, sur laquelle nous pouvons compter quand nous en avons besoin. »
Sesko offre une menace offensive différente
Si le milieu de terrain a posé les bases, les attaquants ont continué à se montrer impitoyables dans le dernier tiers. Sesko a marqué sa première titularisation de la saison en trouvant le chemin des filets pour le deuxième match consécutif.
L’attaquant slovène a manqué la pré-saison en raison d’une blessure au tibia contractée en fin d’exercice dernier. Cependant, il retrouve déjà la forme prolifique qu’il avait affichée avec régularité sous les ordres de Carrick lors de la saison précédente.
« Il apporte clairement un type de menace différent. Je pense que c’est aussi toute la beauté de la chose, parce que nous savons ce que Ben nous apporte, a noté Carrick. Il n’y en a pas beaucoup qui vous offrent ce que Ben offre en termes de gabarit, d’impact physique, de jeu sur la dernière ligne, de vitesse pour prendre la profondeur.
« C’est une vraie menace. C’est super de l’avoir de retour à ce niveau après avoir travaillé pour retrouver la forme. Quelques buts et de bonnes performances, de bonnes minutes dans les jambes, donc je suis vraiment satisfait de la façon dont ça s’est passé. »
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Prendre de l’élan en vue de la saison à venir
Le staff technique continuera à gérer avec précaution la charge de travail de Sesko alors qu’il retrouve progressivement son rythme de match au cours des prochaines semaines. Avec le retour de Mount après sa courte absence et l’intégration fluide de Santos, l’effectif affiche une profondeur impressionnante. Carrick dispose désormais d’un large éventail d’options fiables au milieu de terrain et en attaque pour effectuer une rotation au fil d’un calendrier chargé.
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