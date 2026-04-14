L'entraîneur de Manchester United a pointé du doigt deux décisions arbitrales litigieuses après la rencontre. Il a d'abord évoqué un coup de coude non sanctionné sur Leny Yoro, juste avant l'ouverture du score de Leeds. Mais c'est surtout l'exclusion de Martinez, sanctionné après consultation du VAR pour avoir tiré les cheveux de Dominic Calvert-Lewin, qui a déclenché sa colère.

Interrogé par Sky Sports sur la cohérence de l’arbitrage et sur l’incident du carton rouge, Carrick a déclaré : « Nous n’avons pas particulièrement bien démarré le match. Nous avons évidemment encaissé un but lorsque Leny Yoro a reçu un coup de coude à l’arrière de la tête et qu’ils ont marqué le premier but.

La décision n’a pas été inversée, et c’était un moment crucial. Nous n’avons pas trouvé notre rythme, nous n’étions pas au point, nous avons eu quelques occasions, mais cela n’a pas vraiment fonctionné pendant une grande partie de la première mi-temps.

En seconde période, j’ai trouvé que les joueurs ont bien réagi, sont restés positifs et se sont battus pour tenter d’arracher quelque chose après une autre décision, vraiment choquante, d’expulser [Lisandro Martinez]. Cela fait deux matchs consécutifs que nous subissons des décisions de ce type, mais celle-ci figure parmi les pires que j’ai vues. »