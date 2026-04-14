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Michael Carrick a exprimé sa colère après « l’une des pires décisions que j’ai jamais vues », alors que Manchester United, réduit à dix, a concédé la défaite à Old Trafford face à Leeds
La forteresse d'Old Trafford est tombée
Leeds a enfin mis fin à sa disette à Old Trafford en s’imposant pour la première fois en championnat depuis 1981, infligeant par la même occasion à Carrick sa première défaite à domicile comme entraîneur de Manchester United. Les visiteurs ont rapidement pris les commandes grâce à un doublé de Noah Okafor, profitant d’une première période bien terne des Red Devils. Bien que Casemiro ait réduit l’écart après l’expulsion de Lisandro Martinez, United n’a pas réussi à égaliser en fin de match, mettant ainsi un terme à une série de 18 rencontres sans défaite à domicile face à son rival.
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Carrick critique sévèrement l'intervention de la VAR
L'entraîneur de Manchester United a pointé du doigt deux décisions arbitrales litigieuses après la rencontre. Il a d'abord évoqué un coup de coude non sanctionné sur Leny Yoro, juste avant l'ouverture du score de Leeds. Mais c'est surtout l'exclusion de Martinez, sanctionné après consultation du VAR pour avoir tiré les cheveux de Dominic Calvert-Lewin, qui a déclenché sa colère.
Interrogé par Sky Sports sur la cohérence de l’arbitrage et sur l’incident du carton rouge, Carrick a déclaré : « Nous n’avons pas particulièrement bien démarré le match. Nous avons évidemment encaissé un but lorsque Leny Yoro a reçu un coup de coude à l’arrière de la tête et qu’ils ont marqué le premier but.
La décision n’a pas été inversée, et c’était un moment crucial. Nous n’avons pas trouvé notre rythme, nous n’étions pas au point, nous avons eu quelques occasions, mais cela n’a pas vraiment fonctionné pendant une grande partie de la première mi-temps.
En seconde période, j’ai trouvé que les joueurs ont bien réagi, sont restés positifs et se sont battus pour tenter d’arracher quelque chose après une autre décision, vraiment choquante, d’expulser [Lisandro Martinez]. Cela fait deux matchs consécutifs que nous subissons des décisions de ce type, mais celle-ci figure parmi les pires que j’ai vues. »
Analyse d’un licenciement contestable
L’expulsion de Martinez a constitué le tournant de la soirée, alors que l’Argentin effectuait son retour après deux mois d’absence pour blessure. Carrick a estimé que le contact était fortuit et manquait de l’intensité requise pour un carton rouge direct, d’autant plus après consultation du VAR.
Poursuivant son raisonnement, l’entraîneur a détaillé la séquence : « On peut donner un coup de coude à Leny Yoro sur le premier but, en appuyant bien le bras, on peut balancer son bras au visage de Martinez et, comme il perd l’équilibre, il se débat un peu, effleure l’arrière de ses cheveux, ce qui fait sortir le pompon.
On ne sait même pas ce que c’est. Ce n’est ni une traction, ni une secousse, ce n’est pas agressif. Il le touche, et il est expulsé. Pire, l’arbitre confirme sa décision après consultation du VAR, pourtant il s’agit d’une erreur manifeste. C’est choquant. »
La course à la Ligue des champions s'intensifie
Les Red Devils doivent désormais se préparer à se rendre à Stamford Bridge pour affronter Chelsea samedi, privés de Martinez, suspendu. L'équipe de Carrick occupe actuellement la troisième place de la Premier League avec 55 points, soit sept d'avance sur Chelsea, sixième, qui s'est incliné 3-0 à domicile face à Manchester City dimanche. La Premier League devant se voir attribuer cinq places en Ligue des champions via le « European Performance Spot », Manchester United a besoin de solutions défensives immédiates pour consolider sa position, alors qu'il ne reste plus que six journées à disputer.