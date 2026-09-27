Au stade Renzo Barbera de Palerme s'est déroulé samedi soir l'événement « The Last Match - Miccoli Legends Game », le match d'adieu au football de Fabrizio Miccoli : de nombreux anciens joueurs de Serie A y ont pris part. L'équipe de Fabrizio Miccoli a affronté l'équipe nationale italienne des Artistes TV.
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Miccoli, The Last Match à Palerme : qui était là, émotion pour le but du fils Diego sur une passe décisive de papa Fabrizio
Étaient présents, entre autres, Amauri, Ilicic, Balzaretti, Migliaccio, Liverani, Simplicio, Cassani, Bovo, Carrozzieri et Goian. Sur le terrain également Bojinov, Nuno Gomes, Nainggolan, Diego Miccoli (fils de Fabrizio) et Diego Armando Maradona jr. L’équipe de Miccoli est entraînée par Davide Ballardini.
Sur le terrain également, Filippo Inzaghi, actuel entraîneur de Palerme.
Parmi les moments les plus émouvants de la soirée, le but de Diego Miccoli sur une passe décisive de son père Fabrizio.
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