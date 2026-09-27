Miccoli, The Last Match à Palerme : qui était là, émotion pour le but du fils Diego sur une passe décisive de papa Fabrizio

Étaient présents, entre autres, Amauri, Ilicic, Balzaretti, Migliaccio, Liverani, Simplicio, Cassani, Bovo, Carrozzieri et Goian. Sur le terrain également Bojinov, Nuno Gomes, Nainggolan, Diego Miccoli (fils de Fabrizio) et Diego Armando Maradona jr. L’équipe de Miccoli est entraînée par Davide Ballardini.





Sur le terrain également, Filippo Inzaghi, actuel entraîneur de Palerme.





Parmi les moments les plus émouvants de la soirée, le but de Diego Miccoli sur une passe décisive de son père Fabrizio.











