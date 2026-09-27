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US Citta di Palermo v Parma FC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Miccoli, The Last Match à Palerme : qui était là, émotion pour le but du fils Diego sur une passe décisive de papa Fabrizio

F. Miccoli
Palerme

Grande fête et émotion au stade Barbera pour le match d’adieu au football de Miccoli : de nombreuses anciennes stars de Palerme étaient présentes, et pas seulement

Au stade Renzo Barbera de Palerme s'est déroulé samedi soir l'événement « The Last Match - Miccoli Legends Game », le match d'adieu au football de Fabrizio Miccoli : de nombreux anciens joueurs de Serie A y ont pris part. L'équipe de Fabrizio Miccoli a affronté l'équipe nationale italienne des Artistes TV.





  • Étaient présents, entre autres, Amauri, Ilicic, Balzaretti, Migliaccio, Liverani, Simplicio, Cassani, Bovo, Carrozzieri et Goian. Sur le terrain également Bojinov, Nuno Gomes, Nainggolan, Diego Miccoli (fils de Fabrizio) et Diego Armando Maradona jr. L’équipe de Miccoli est entraînée par Davide Ballardini.


    Sur le terrain également, Filippo Inzaghi, actuel entraîneur de Palerme.


    Parmi les moments les plus émouvants de la soirée, le but de Diego Miccoli sur une passe décisive de son père Fabrizio.




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