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Micah Richards stupéfait par l’incroyable Myles Lewis-Skelly après sa prestation impressionnante avec l’Angleterre de Thomas Tuchel
Richards encense l’incroyable star d’Arsenal
S'exprimant sur le podcast The Rest is Football, Richards a fait part de toute son admiration pour Lewis-Skelly après la victoire 3-0 de l'Angleterre contre la République tchèque à Wembley. Le joueur de 20 ans a participé au rassemblement international, affichant son immense potentiel sur la scène internationale, et Richards a tenu à saluer tout particulièrement le pur produit du centre de formation d'Arsenal. « Myles Lewis-Skelly est l'un de mes joueurs préférés », a déclaré Richards. « Techniquement, il est très bon, il est fort et rapide, il a une intelligence de jeu et il est encore si jeune aussi. »
- AFP
Une forte concurrence dans l’effectif d’Arsenal
Arsenal dispose actuellement d’un effectif très compétitif, ce qui complique l’accès à une place de titulaire régulière pour les jeunes talents émergents. Lewis-Skelly fait face à une forte concurrence de la part de stars établies comme Declan Rice et Martin Odegaard.
Cependant, Richards reste convaincu par le potentiel extraordinaire du jeune joueur. « Je me souviens de sa performance contre le Real Madrid il y a quelques saisons [en quarts de finale de la Ligue des champions] et je n’avais rien vu de tel de la part d’un joueur aussi jeune », a noté Richards, soulignant à quel point ce talent impressionne constamment face à l’élite sur les plus grandes scènes.
Trop bon pour le banc des remplaçants
Malgré l’intense concurrence pour le temps de jeu, Richards estime fermement que Lewis-Skelly devrait jouer régulièrement. Arsenal a beaucoup investi dans son milieu de terrain et sa défense, mais l’ancien défenseur pense que le talent issu du centre de formation ne peut pas être ignoré.
« Évidemment, Riccardo Calafiori a joué au poste d’arrière gauche pour Arsenal et ils ont fait venir Bruno Guimaraes au milieu de terrain en plus de Declan Rice et Martin Odegaard. Mais Lewis-Skelly est trop bon pour être sur le banc. C’est l’un des meilleurs jeunes joueurs que j’aie vus à son âge et ce n’est pas une exagération. Il est incroyable, un vrai régal. »
- (C)Getty Images
Quelle est la suite pour Lewis-Skelly ?
Après une trêve internationale réussie avec l’Angleterre, Lewis-Skelly va retrouver le nord de Londres avec l’ambition de se faire une place dans le onze de départ de Mikel Arteta. Arsenal fait face à un calendrier très chargé dans les semaines à venir, ce qui devrait offrir au jeune talent des occasions cruciales de prouver son indéniable valeur sur le terrain.
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