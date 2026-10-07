Arsenal dispose actuellement d’un effectif très compétitif, ce qui complique l’accès à une place de titulaire régulière pour les jeunes talents émergents. Lewis-Skelly fait face à une forte concurrence de la part de stars établies comme Declan Rice et Martin Odegaard.

Cependant, Richards reste convaincu par le potentiel extraordinaire du jeune joueur. « Je me souviens de sa performance contre le Real Madrid il y a quelques saisons [en quarts de finale de la Ligue des champions] et je n’avais rien vu de tel de la part d’un joueur aussi jeune », a noté Richards, soulignant à quel point ce talent impressionne constamment face à l’élite sur les plus grandes scènes.