Micah Richards prévient Arsenal : « Vous n'avez encore rien gagné », mais estime que les Gunners sont LES grands favoris de la Ligue des champions

Si certains ont critiqué l'approche pragmatique des Gunners, notamment l'ancien entraîneur de Newcastle Alan Pardew qui a déclaré qu'il n'y avait « rien de beau » dans leurs récentes performances, Richards pense que la scène européenne conviendra mieux à Arteta. Il a fait valoir que la configuration tactique des géants continentaux jouera davantage en faveur d'Arsenal que les tactiques de « bloc bas » fréquemment utilisées par les équipes désespérées de Premier League qui cherchent à arracher un point.

Richards a expliqué pourquoi il les considérait comme favoris : « Ils sont en tête de la Premier League et je pense qu'Arsenal est favori pour la Ligue des champions, car je pense que cela leur conviendra mieux que les matchs nationaux. En Ligue des champions, les matchs peuvent être un peu plus disputés, alors qu'en Premier League, tout le monde joue en bloc bas contre eux. »