Getty Images
Traduit par
Micah Richards prévient Arsenal : « Vous n'avez encore rien gagné », mais estime que les Gunners sont LES grands favoris de la Ligue des champions
Les attentes montent en flèche à l'Emirates
Les Gunners ont été en grande forme cette saison, s'imposant comme une force implacable tant au niveau national que continental, grâce à une défense réputée solide et à une efficacité redoutable sur les coups de pied arrêtés. Cette marche triomphale vers les trophées a inévitablement suscité un engouement général parmi les fidèles de l'Emirates, de nombreux supporters rêvant déjà d'un quadruplé historique. Mais alors que la fin de la saison approche et que les attentes montent en flèche, l'ancienne star de Manchester City, Micah Richards, est intervenu pour offrir une évaluation plus réaliste de leurs progrès.
- Getty Images Sport
Richards lance un avertissement au nord de Londres
S'exprimant dans le podcast The Rest is Football, Richards a tenu à tempérer ses éloges en rappelant la pression qui attendait l'équipe, déclarant : « Tout ce que je dirais – et je ne veux pas être négatif – c'est qu'ils n'ont encore rien gagné. En termes de résultats, ils ont été irréprochables, mais en termes de style de jeu, ils marquent beaucoup sur des coups de pied arrêtés et des buts contre leur camp. Je ne pense pas qu'il soit faux de le souligner, mais je ne pense pas non plus qu'il soit juste d'être négatif et de dire qu'Arsenal ne joue pas bien au football. L'objectif à la fin de la saison est de remporter le championnat, peu importe la manière dont on y parvient. »
Ligue des champions contre lutte nationale
Si certains ont critiqué l'approche pragmatique des Gunners, notamment l'ancien entraîneur de Newcastle Alan Pardew qui a déclaré qu'il n'y avait « rien de beau » dans leurs récentes performances, Richards pense que la scène européenne conviendra mieux à Arteta. Il a fait valoir que la configuration tactique des géants continentaux jouera davantage en faveur d'Arsenal que les tactiques de « bloc bas » fréquemment utilisées par les équipes désespérées de Premier League qui cherchent à arracher un point.
Richards a expliqué pourquoi il les considérait comme favoris : « Ils sont en tête de la Premier League et je pense qu'Arsenal est favori pour la Ligue des champions, car je pense que cela leur conviendra mieux que les matchs nationaux. En Ligue des champions, les matchs peuvent être un peu plus disputés, alors qu'en Premier League, tout le monde joue en bloc bas contre eux. »
- Getty Images Sport
Le parcours d'Arsenal jusqu'à la finale
Le tirage au sort a certainement été favorable à l'équipe du nord de Londres, qui a évité plusieurs poids lourds dans sa poule. Arsenal affrontera le Bayer Leverkusen en huitièmes de finale, et s'il se qualifie, il se retrouvera loin des équipes européennes de renom telles que le Real Madrid, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, champion en titre, ainsi que trois rivaux de Premier League, Chelsea, Manchester City et Liverpool.
Le monde du football saura bientôt si la prédiction de Richards se vérifie. Les Gunners ont été irréprochables dans leur application, mais comme l'a averti l'ancien capitaine de Man City, les livres d'histoire ne retiennent que les vainqueurs. L'équipe d'Arteta dispose d'une base solide, d'un tirage au sort favorable et d'un élan positif ; elle doit maintenant prouver qu'elle possède l'efficacité nécessaire pour ne pas terminer la saison les mains vides.
Publicité