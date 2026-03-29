Mexique, tragédie au stade Azteca : un supporter fait une chute mortelle pendant le match contre le Portugal

« Le parquet de Mexico (Fiscalía CDMX) exprime sa profonde tristesse suite au décès d'une personne survenu samedi 28 mars à l'intérieur du stade Banorte, avant le coup d'envoi du match amical de l'équipe nationale mexicaine.

Par ailleurs, l'analyse des images des caméras de surveillance du stade et de ses entrées est en cours, ainsi que la collecte des témoignages des personnes présentes sur place, afin de reconstituer avec précision la chronologie des événements et de déterminer les responsabilités éventuelles.

De même, l'autopsie prévue par la loi est actuellement en cours afin de déterminer avec certitude la cause du décès, ainsi que l'état physique de la personne au moment de la chute.

Le parquet de Mexico poursuivra l’enquête de manière approfondie et tiendra le public informé des développements importants, dans le strict respect des principes d’une procédure régulière.