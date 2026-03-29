Le match amical qui s'est soldé par un score nul (0-0) et qui a opposé le Mexique au Portugal dans la nuit à Mexico s'accompagne d'une tragique nouvelle. Le jour de la réouverture et de la nouvelle inauguration du stade Banorte, anciennement connu sous le nom de stade Azteca, un supporter a fait une chute mortelle depuis les tribunes. Les autorités ont ouvert une enquête, mais ont malheureusement confirmé le décès.
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Mexique, tragédie au stade Azteca : un supporter fait une chute mortelle pendant le match contre le Portugal
QUE S'EST-IL PASSÉ ?
Peu avant le début de la course, qui a finalement démarré et s'est déroulée dans un climat de polémique générale, un supporter est tombé de la tribune VIP du circuit et a fait une chute dans le parking.
ENQUÊTES EN COURS
« Le parquet de Mexico (Fiscalía CDMX) exprime sa profonde tristesse suite au décès d'une personne survenu samedi 28 mars à l'intérieur du stade Banorte, avant le coup d'envoi du match amical de l'équipe nationale mexicaine.
Par ailleurs, l'analyse des images des caméras de surveillance du stade et de ses entrées est en cours, ainsi que la collecte des témoignages des personnes présentes sur place, afin de reconstituer avec précision la chronologie des événements et de déterminer les responsabilités éventuelles.
De même, l'autopsie prévue par la loi est actuellement en cours afin de déterminer avec certitude la cause du décès, ainsi que l'état physique de la personne au moment de la chute.
Le parquet de Mexico poursuivra l’enquête de manière approfondie et tiendra le public informé des développements importants, dans le strict respect des principes d’une procédure régulière.
LE JOUR DE LA RÉOUVERTURE
La tragédie s'est produite le jour même où le stade historique de Mexico a rouvert ses portes après plusieurs années de rénovation, en vue de la Coupe du monde 2026 qui se tiendra dans le pays cet été.
L'Atzeca accueillera le match d'ouverture de la Coupe du monde entre le Mexique et l'Afrique du Sud, devenant ainsi le premier stade de l'histoire à avoir accueilli trois matchs d'ouverture du tournoi, après ceux de 1970 et 1986.