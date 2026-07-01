Mexique-Équateur : Santiago Giménez, joueur du Milan, provoque l'expulsion de Hincapié. Altercation dans le temps additionnel et insulte à bouche couverte : que s'est-il passé ?

Sa disette devant le but se poursuit, et pour un joueur qui déclarait, non sans humour en interview, viser le titre de meilleur buteur de la Coupe du monde, la situation est déjà un sujet d’actualité. Le Mexique brille grâce aux exploits de Quinones et de Raúl Jiménez, tandis que l’attaquant du Milan, Santiago Giménez – entré en jeu hier à la 74e minute et jamais aligné comme titulaire par le sélectionneur Aguirre – reste cantonné à un rôle de second plan. Cette situation s’explique en partie par une panne de buts qui, avec la sélection mexicaine, dure depuis près de dix mois (son dernier coup d’éclat remonte au match amical contre la Corée du Sud le 10 septembre 2025).





Le Mexique, à l'image de l'Italie en 1990, bat l'Équateur 2-0 et se qualifie pour les huitièmes de finale quarante ans plus tard.