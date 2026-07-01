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Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Mexique-Équateur : Santiago Giménez, attaquant du Milan, a provoqué l’expulsion de Hincapié après un accrochage en fin de match et une insulte prononcée bouche couverte. Que s’est-il vraiment passé ?

Mexico vs Équateur
Coupe du monde
S. Gimenez
P. Hincapie
Mexico
Équateur

L'arbitre Vincic a brandi le carton rouge après consultation de la VAR.

Sa disette devant le but se poursuit, et pour un joueur qui déclarait en plaisantant lors d’une interview qu’il se voyait terminer meilleur buteur de la Coupe du monde, la situation est déjà un sujet d’actualité. Le Mexique brille grâce aux exploits de Quinones et de Raúl Jiménez, tandis que l’attaquant du Milan, Santiago Giménez – entré en jeu hier à la 74e minute et jamais aligné comme titulaire par le sélectionneur Aguirre – reste cantonné à un rôle de second plan. Une disette qui, avec la sélection, atteint désormais près de dix mois (son dernier but remonte au match amical contre la Corée du Sud, le 10 septembre 2025).


Le Mexique, à l'image de l'Italie de 1990, bat l'Équateur 2-0 et se hisse en huitièmes de finale quarante ans plus tard.

  • TOUJOURS UN ACTEUR MAJEUR

    L’ancien avant-centre du Feyenoord s’est de nouveau illustré lors du seizième de finale remporté 2-0 par le Mexique face à l’Équateur – un succès qui propulse la « Tricolor » parmi les 16 meilleures équipes de la Coupe du monde, exactement 40 ans après l’édition organisée à domicile en 1986. Plus précisément, c’est à ce moment-là que le défenseur équatorien Piero Hincapié, à l’issue d’une altercation avec le joueur du Milan AC, a été expulsé par l’arbitre de la rencontre disputée à Mexico, le Slovène Slavko Vincic.



    Piero Hincapie Santiago Gimenez Messico Ecuador 2026 BeInsports 16.9Image BeInsports


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  • L'ÉPISODE

    Le match entrait dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps lorsque, loin du ballon, les deux joueurs ont échangé des propos et failli en venir aux mains, un face-à-face récurrent qui a alerté l’arbitre. Les échauffourées se poursuivent, puis Hincapié se rapproche de nouveau de Gimenez en se couvrant la bouche, sans doute pour atténuer la portée de ses propos. L’attaquant milanais signale aussitôt la scène à l’arbitre Vincic, qui, sur indication du VAR, visionne les images et applique la nouvelle réglementation de la FIFA – déjà utilisée pour exclure le Paraguayen Almiron face à la Turquie – en expulsant le défenseur équatorien.




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