Sa disette devant le but se poursuit, et pour un joueur qui déclarait en plaisantant lors d’une interview qu’il se voyait terminer meilleur buteur de la Coupe du monde, la situation est déjà un sujet d’actualité. Le Mexique brille grâce aux exploits de Quinones et de Raúl Jiménez, tandis que l’attaquant du Milan, Santiago Giménez – entré en jeu hier à la 74e minute et jamais aligné comme titulaire par le sélectionneur Aguirre – reste cantonné à un rôle de second plan. Une disette qui, avec la sélection, atteint désormais près de dix mois (son dernier but remonte au match amical contre la Corée du Sud, le 10 septembre 2025).





Le Mexique, à l'image de l'Italie de 1990, bat l'Équateur 2-0 et se hisse en huitièmes de finale quarante ans plus tard.