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« Mettez-vous à l’abri » : une alerte à la tornade inquiétante a été émise à l’encontre de l’équipe d’Angleterre participant à la Coupe du monde
Des alertes d'urgence perturbent le stage de l'équipe d'Angleterre
Samedi soir, Thomas Tuchel et son équipe d’Angleterre ont connu un début inquiétant dans le Midwest américain. Peu après leur arrivée à Kansas City, en provenance d’un stage d’entraînement en Floride, les joueurs ont dû rester à leur hôtel, les autorités locales ayant déclenché des alertes d’urgence de niveau élevé dans toute la région.
L’équipe venait de conclure une séance d’entraînement communautaire au Swope Soccer Village sous une chaleur accablante, mais les conditions se sont rapidement dégradées à l’approche d’un important front orageux. Selon The Athletic, peu après 20 h, heure locale, le Service météorologique national (NWS) a diffusé des alertes automatiques sur les téléphones du groupe, activant une « alerte d’orage violent » et conseillant de « se mettre à l’abri dans un bâtiment solide, loin des fenêtres », en raison de rafales pouvant atteindre 130 km/h.
- AFP
Le bulletin météo a interrompu la retransmission du match de football.
Vers 20 h 30, le NWS a élevé le niveau d’alerte. Une « alerte de tornade » a été déclenchée pour le comté de Johnson (Kansas), où l’hôtel de l’équipe d’Angleterre est situé, et pour le comté de Jackson (Missouri), où se trouve le terrain d’entraînement que les Three Lions venaient de tester pour la première fois samedi après-midi.
Confinée dans l’hôtel, la délégation anglaise a patienté en sécurité tandis que les effets de la tempête se faisaient ressentir dans toute la région. Les services météorologiques ont confirmé qu’une tornade a bien touché le sol dans le Missouri, sans toutefois atteindre les abords immédiats de Kansas City. De nombreux joueurs et membres du staff technique, qui suivaient la rencontre Écosse-Haïti à la télévision, ont vu la retransmission sur Fox être plusieurs fois interrompue, puis remplacée par des bulletins d’urgence en direct.
Le calendrier des Three Lions reste inchangé
Des vents violents et de fortes pluies ont frappé Kansas City samedi soir, provoquant des coupures d’électricité chez de nombreux habitants. Malgré ces intempéries, le programme de l’équipe reste inchangé : les joueurs doivent retrouver Swope Soccer Village dimanche matin pour leurs derniers préparatifs sur le sol américain. Ensuite, toute l’attention se portera sur leur arrivée à Dallas, où ils affronteront la Croatie le 17 juin, en match d’ouverture très attendu du groupe L.
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Alerte météo : deux matchs menacés
Cet incident met en lumière les inquiétudes croissantes des organisateurs de tournois face aux caprices de l’été nord-américain. Les conditions météorologiques extrêmes sont en train de devenir un thème récurrent lors des grands événements footballistiques de la région ; lors de la Coupe du monde des clubs de l’été dernier, plusieurs matchs ont été reportés ou reprogrammés en raison de la foudre et de violents orages. La Coupe du monde actuelle est confrontée à des difficultés logistiques similaires, des alertes de tempête ayant déjà été émises pour deux des rencontres de dimanche : Suède-Tunisie à Monterrey, au Mexique, et Côte d’Ivoire-Équateur à Philadelphie.