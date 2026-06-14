« Mettez-vous à l’abri » : une alerte à la tornade inquiétante a été émise à l’encontre de l’équipe d’Angleterre participant à la Coupe du monde

Samedi soir, Thomas Tuchel et son équipe d’Angleterre ont connu un début inquiétant dans le Midwest américain. Peu après leur arrivée à Kansas City, en provenance d’un stage d’entraînement en Floride, les joueurs ont dû rester à leur hôtel, les autorités locales ayant déclenché des alertes d’urgence de niveau élevé dans toute la région.

L’équipe venait de conclure une séance d’entraînement communautaire au Swope Soccer Village sous une chaleur accablante, mais les conditions se sont rapidement dégradées à l’approche d’un important front orageux. Selon The Athletic, peu après 20 h, heure locale, le Service météorologique national (NWS) a diffusé des alertes automatiques sur les téléphones du groupe, activant une « alerte d’orage violent » et conseillant de « se mettre à l’abri dans un bâtiment solide, loin des fenêtres », en raison de rafales pouvant atteindre 130 km/h.