L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a titularisé le capitaine Federico Valverde au poste d’arrière droit lors de la victoire 4-1 contre Séville dimanche, laissant deux latéraux de métier sur le banc. L’international uruguayen a livré une prestation irréprochable, dégageant sur sa ligne une tentative acrobatique en seconde période pour préserver l’avantage du Real Madrid.

L’endurance et le sens du placement défensif de Valverde ont permis au jeune attaquant Endrick d’évoluer avec davantage de liberté sur le côté droit.

Mourinho a réaffirmé que la volonté du milieu de terrain de se sacrifier pour l’équipe fait de lui un leader indispensable.