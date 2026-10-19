AFP
Traduit par
« Mettez-lui des gants et il joue gardien de but ! » : Jose Mourinho fait une déclaration folle sur Federico Valverde
Mourinho salue la prestation magistrale de Valverde au poste d’arrière droit
L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a titularisé le capitaine Federico Valverde au poste d’arrière droit lors de la victoire 4-1 contre Séville dimanche, laissant deux latéraux de métier sur le banc. L’international uruguayen a livré une prestation irréprochable, dégageant sur sa ligne une tentative acrobatique en seconde période pour préserver l’avantage du Real Madrid.
L’endurance et le sens du placement défensif de Valverde ont permis au jeune attaquant Endrick d’évoluer avec davantage de liberté sur le côté droit.
Mourinho a réaffirmé que la volonté du milieu de terrain de se sacrifier pour l’équipe fait de lui un leader indispensable.
- ZUMA Press Wire
L’entraîneur affirme que Valverde pourrait jouer dans les buts
S’adressant aux journalistes après le match, Mourinho a couvert Valverde d’éloges pour sa polyvalence tactique. « L’autre jour, à moitié pour plaisanter et à moitié sérieusement, j’ai dit que si nous avions quatre Valverde, ils joueraient à quatre postes différents », a déclaré Mourinho avec le sourire.
« C’est l’un des joueurs les plus polyvalents du football actuel. Il peut jouer partout, et à un très haut niveau. Aujourd’hui, il a livré un match brillant. »
« C’est le capitaine du Real Madrid et, s’il doit jouer gardien de but, il enfilera les gants et ira dans les buts », a ajouté l’entraîneur portugais.
Mourinho compare la progression de Diomande à celle de Vinicius Junior
Mourinho a également évalué le jeune ailier Yan Diomande, qui a offert à Guler le premier but du match avant de conclure la victoire 4-1 d’un superbe but en solitaire. « Il a beaucoup de choses à améliorer et une grande marge de progression. Il est jeune, naïf et pas encore abouti », a observé Mourinho.
« Il se retrouve souvent dans des zones dangereuses, mais peine à garder son calme au moment de conclure. Il y parviendra. »
« Je me souviens très bien de l’arrivée de Vini Jr. à Madrid. Deux ou trois ans plus tard, il était un joueur de très haut niveau. »
- Le Pictorium
Les solutions tactiques renforcent la profondeur de l’effectif de Madrid
La polyvalence de Valverde et les progrès rapides de Diomande offrent à Mourinho une immense souplesse tactique face à un calendrier exigeant.
Alors que des joueurs clés répondent présent dans des rôles secondaires, le Real Madrid dispose de nombreuses ressources tactiques pour relever les défis à venir.
Le Real Madrid prépare désormais ses échéances européennes avec une confiance totale dans ses options de rotation.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles