La procédure judiciaire en cours a suscité une vive réaction du consultant français Poncet dans le média RMC. S’exprimant dans Les Grandes Gueules, le commentateur au ton tranché a estimé que Hakimi ne devrait pas jouer dans l’attente de son procès.

Poncet, qui se définit lui-même comme un supporter du PSG, a insisté sur le fait que l’éthique doit primer sur les intérêts sportifs. Il a affirmé avec fermeté que le défenseur devrait se mettre en retrait du football pour se consacrer à sa défense.

« Mon amour pour le PSG ne peut pas être plus fort que mes valeurs, a expliqué Poncet. La carrière d’Achraf Hakimi doit être mise entre parenthèses. Le temps que le procès ait lieu, le temps pour lui de se défendre. »