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« Mets sa carrière entre parenthèses ! » - La star du PSG Achraf Hakimi exhortée à se mettre en retrait après la confirmation de son procès pour viol
Hakimi face à une date d’audience en 2027
Hakimi doit être jugé en 2027, accusé de viol, selon Foot01. L’international marocain a désormais épuisé ses derniers recours juridiques, rendant inévitable sa comparution devant le tribunal. Les faits présumés se sont produits en février 2023, avec un procès formalisé en août 2025 à la suite de la procédure judiciaire.
Maintenant que tous les recours ont échoué, le latéral droit fait l’objet d’un examen judiciaire important tout en continuant à représenter le club français. La décision du tribunal a suscité de nombreux débats dans le football français sur la question de savoir si le joueur doit rester actif au sein de son club.
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Un consultant réclame une suspension immédiate de carrière
La procédure judiciaire en cours a suscité une vive réaction du consultant français Poncet dans le média RMC. S’exprimant dans Les Grandes Gueules, le commentateur au ton tranché a estimé que Hakimi ne devrait pas jouer dans l’attente de son procès.
Poncet, qui se définit lui-même comme un supporter du PSG, a insisté sur le fait que l’éthique doit primer sur les intérêts sportifs. Il a affirmé avec fermeté que le défenseur devrait se mettre en retrait du football pour se consacrer à sa défense.
« Mon amour pour le PSG ne peut pas être plus fort que mes valeurs, a expliqué Poncet. La carrière d’Achraf Hakimi doit être mise entre parenthèses. Le temps que le procès ait lieu, le temps pour lui de se défendre. »
Mauvaise forme et pression en dehors du terrain
Au-delà des arguments moraux, Poncet a suggéré que les problèmes judiciaires en dehors du terrain pourraient déjà avoir un impact sur les performances d'Hakimi sur le terrain. Le latéral droit a enchaîné un calendrier très chargé, en parallèle d'une campagne de Coupe du monde mitigée.
« Nous constatons aussi qu'il est moins bon depuis quelques mois, donc cela doit lui traverser l'esprit », a ajouté Poncet. « J'ai pris position dans l'affaire [Gerard] Depardieu, donc je dois être cohérent et appliquer la même logique à Hakimi. À l'heure actuelle, il devrait se mettre en retrait et attendre son procès. Après de nombreux recours, il se dirige toujours vers un procès. Une fois que toutes les voies de recours sont épuisées, il faut faire face au procès. »
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La saison du PSG va se poursuivre avec Hakimi
Avec le procès prévu pour 2027, le défenseur marocain devra attendre longtemps avant son passage devant le tribunal. Le PSG devrait continuer à utiliser le latéral droit lors de ses matches nationaux et européens en cours. La situation reste une distraction inconfortable pour toutes les parties concernées, tandis que Hakimi tente de concilier sa carrière professionnelle avec les prochaines procédures judiciaires.
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