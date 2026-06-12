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Loai Mohamed

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Mesure de protection des joueurs ou simple pause publicitaire ? La « pause rafraîchissement », introduite lors des premiers jours de la Coupe du monde, a suscité un vif mécontentement

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Mexico vs Afrique du Sud
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La crise qui entoure la cérémonie d’ouverture soulève des questions : la Coupe du monde va-t-elle s’orienter vers un modèle calqué sur les sports américains ?

À peine un jour après le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, les nouvelles « pauses rafraîchissantes » sont déjà au cœur d’une vive polémique. mais offrirait aussi aux chaînes de télévision un temps d’antenne supplémentaire pour diffuser des publicités.

Dès la rencontre d’ouverture Mexique-Afrique du Sud, le public a constaté les premiers couacs : alors que les joueurs regagnaient le terrain, les caméras sont restées braquées sur la publicité, privant les téléspectateurs de précieuses secondes de jeu.

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  • La reprise du jeu est retardée en raison des publicités.

    La seconde période de la rencontre d’ouverture a été marquée par un incident qui a provoqué un vif émoi : alors que les vingt-deux acteurs, notamment les Sud-Africains désireux de revenir au score après le deuxième but de l’attaquant mexicain Raúl Jiménez, étaient prêts à reprendre le jeu, l’arbitre brésilien Wilton Sampaio a différé le coup d’envoi de la mi-temps d’environ quarante secondes.

    Selon la chaîne française RMC, l’arbitre brésilien Wilton Sampaio a alors demandé aux joueurs d’attendre environ 40 secondes supplémentaires avant de reprendre le jeu, après s’être entretenu avec l’un des officiels sur la touche, afin de laisser au diffuseur télévisé le temps de conclure sa pause publicitaire.

    Bien que le jeu ait finalement repris, certains téléspectateurs n’ont pas pu suivre les premières minutes après le retour des joueurs en raison de la poursuite de la diffusion publicitaire, ce qui a suscité une vague de critiques sur les réseaux sociaux.

    • Publicité

  • Protection des joueurs ou intérêts commerciaux ?

    La Fédération internationale de football (FIFA) a justifié l’instauration de pauses rafraîchissantes durant le tournoi par la nécessité de protéger les joueurs contre les effets de la chaleur estivale aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

    Elle a toutefois autorisé les chaînes de télévision à diffuser des publicités durant ces interruptions, à condition que la retransmission reprenne trente secondes avant la reprise du jeu.

    Toutefois, le match d’ouverture a ravivé les interrogations sur le respect de ces consignes par les diffuseurs, certains observateurs craignant que les impératifs commerciaux ne priment sur l’intégrité sportive.

  • Selon les experts, le football s’achemine vers un modèle à l’américaine.

    Selon des experts en économie du sport et en médias, cette décision illustre l’influence grandissante du modèle sportif américain sur la Coupe du monde.

    Christophe Lopetti, directeur du Centre du droit et de l’économie du sport, estime que cette évolution est logique, la majorité de la compétition se déroulant aux États-Unis. Il rappelle que les sports américains s’appuient depuis toujours sur des temps morts fréquents qui permettent de diffuser un volume important de publicités.

    Il rappelle que des compétitions comme la NBA (ligue professionnelle américaine de basket-ball) ou la NFL (ligue américaine de football américain) reposent depuis toujours sur des temps morts longs et fréquents, constitutifs de leur modèle économique.

    Philippe Bayi, directeur d’une société de conseil en médias, rappelle que les spots diffusés pendant le jeu sont parmi les plus onéreux et les plus efficaces, car l’attention du téléspectateur est alors maximale, contrairement à la mi-temps de quinze minutes, durant laquelle beaucoup se détournent de leur écran.

  • Des tarifs publicitaires records

    Les tarifs demandés pour ces spots publicitaires témoignent de leur poids économique : selon les offres commerciales de certaines chaînes de télévision, 20 secondes de publicité pendant la finale du tournoi pourraient coûter jusqu’à 425 000 euros si l’équipe de France atteint l’ultime rencontre.

    Seules les pubs diffusées pendant les prolongations ou la séance de tirs au but font mieux, avec des tarifs atteignant respectivement 450 000 et 500 000 euros.

    Certaines chaînes prévoient même de consacrer une minute entière à la publicité lors de chaque temps mort, réservant le reste du temps à l’analyse et à la rediffusion des actions marquantes.

  • Deschamps : les interruptions changent la donne

    Sur le plan technique, plusieurs entraîneurs avaient déjà mis en garde contre l'impact direct de ces pauses sur le déroulement des matchs.

    Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, estime ainsi que le football se rapproche désormais d’une rencontre en « quatre mi-temps » plutôt qu’en deux périodes traditionnelles.

    Selon lui, ces interruptions peuvent inverser la tendance d’une rencontre : elles offrent un répit bienvenu à l’équipe en difficulté, mais coupent l’élan de celle qui domine ou se prépare à scorer.

    Selon lui, une interruption de trois minutes suffit à briser le rythme technique et à inverser la dynamique d’une rencontre.

  • Des interrogations sur la décision de la FIFA

    Selon plusieurs observateurs, les pauses de rafraîchissement ne perturbent pas uniquement les joueurs et les entraîneurs ; elles se répercutent aussi sur les supporters en tribune et les téléspectateurs devant leur écran. Cela pose la question de savoir si la FIFA a réellement évalué toutes les conséquences de cette décision avant de l’appliquer à la plus grande édition de l’histoire de la compétition.

    Alors que le tournoi ne fait que commencer, ces « pauses rafraîchissement » pourraient bien alimenter les débats durant les prochaines semaines, surtout si les retards à la reprise, causés par les coupures publicitaires, se multiplient ou influent directement sur la rencontre.

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