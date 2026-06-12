Mesure de protection des joueurs ou simple pause publicitaire ? La « pause rafraîchissement », introduite lors des premiers jours de la Coupe du monde, a suscité un vif mécontentement

À peine un jour après le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, les nouvelles « pauses rafraîchissantes » sont déjà au cœur d’une vive polémique. mais offrirait aussi aux chaînes de télévision un temps d’antenne supplémentaire pour diffuser des publicités.

Dès la rencontre d’ouverture Mexique-Afrique du Sud, le public a constaté les premiers couacs : alors que les joueurs regagnaient le terrain, les caméras sont restées braquées sur la publicité, privant les téléspectateurs de précieuses secondes de jeu.

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