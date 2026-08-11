« Si quelqu’un commet une erreur, il la paiera très cher. Nous n’admettons pas qu’il puisse y avoir des erreurs sur le plan éthique » : c’est ce qu’a déclaré à l’ANSADomenico Messina, nouveau directeur technique de l’Association italienne des arbitres, en traçant une ligne très claire sur le comportement exigé des arbitres pour la nouvelle saison de football à l’occasion du rassemblement de Cascia.





Messina est également intervenu sur la question des appels téléphoniques et des relations extérieures, au centre des polémiques la saison passée, en excluant la nécessité d’introduire un nouveau protocole de comportement.





« Ce n’est pas nécessaire, a-t-il souligné, parce que le protocole existe déjà. C’est dans l’ADN de tous les arbitres d’avoir un comportement et une éthique conformes au rôle exercé. »





Le nouveau directeur technique de l’AIA a nettement distingué les erreurs commises sur le terrain de celles qui concernent la conduite personnelle. « Nous serons tolérants dans le sens où nous chercherons à comprendre d’où vient une erreur technique, a-t-il expliqué, parce que l’arbitre sur le terrain se trompe, mais sur le plan de l’éthique, du comportement, de la clarté et de la transparence, il n’y aura de tolérance pour aucun arbitre. »