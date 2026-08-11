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Italian Referees Association Unveils New KitsGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

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Messina : « Arbitres, si quelqu’un se trompe, il paiera très lourdement. Sur la VAR et le deuxième jaune... »

Serie A

Le nouveau directeur technique de l’Association italienne des arbitres prend la parole

« Si quelqu’un commet une erreur, il la paiera très cher. Nous n’admettons pas qu’il puisse y avoir des erreurs sur le plan éthique » : c’est ce qu’a déclaré à l’ANSADomenico Messina, nouveau directeur technique de l’Association italienne des arbitres, en traçant une ligne très claire sur le comportement exigé des arbitres pour la nouvelle saison de football à l’occasion du rassemblement de Cascia.


Messina est également intervenu sur la question des appels téléphoniques et des relations extérieures, au centre des polémiques la saison passée, en excluant la nécessité d’introduire un nouveau protocole de comportement.


« Ce n’est pas nécessaire, a-t-il souligné, parce que le protocole existe déjà. C’est dans l’ADN de tous les arbitres d’avoir un comportement et une éthique conformes au rôle exercé. »


Le nouveau directeur technique de l’AIA a nettement distingué les erreurs commises sur le terrain de celles qui concernent la conduite personnelle. « Nous serons tolérants dans le sens où nous chercherons à comprendre d’où vient une erreur technique, a-t-il expliqué, parce que l’arbitre sur le terrain se trompe, mais sur le plan de l’éthique, du comportement, de la clarté et de la transparence, il n’y aura de tolérance pour aucun arbitre. »

  • La VAR pourra intervenir et faire annuler un deuxième carton jaune lorsque celui-ci sera « clairement » et « sans équivoque » erroné, évitant ainsi qu’une équipe se retrouve à dix à cause d’une erreur d’arbitrage évidente.


    Il s’agit de l’une des principales nouveautés réglementaires de la nouvelle saison de football présentées par Domenico Messina, nouveau directeur technique de l’Association italienne des arbitres à l’issue du rassemblement de présaison à Cascia.


    « Il y a cette innovation dans le protocole VAR, a expliqué Messina, qui concerne les deuxièmes cartons jaunes clairement erronés.


    Je tiens à souligner le terme “clairement” : il doit s’agir d’un deuxième carton jaune sans équivoque erroné, et celui-ci pourra être annulé avec l’intervention de la VAR. »


    Une modification qui, selon Messina, permet de dépasser l’une des situations les plus controversées observées par le passé. « Le deuxième carton jaune erroné mettait sans aucun doute l’arbitre dans une grande difficulté, a-t-il expliqué, car il était clair qu’il avait commis une erreur, mais le règlement ne permettait pas d’intervenir. Les autres modifications ont été introduites surtout pour accélérer le jeu et réduire les temps morts ainsi que les comportements antisportifs. On veut éviter toutes ces situations qui généraient de la nervosité chez le public, les joueurs et les entraîneurs. »


    Parmi les nouvelles dispositions, le joueur remplacé devra quitter le terrain dans les dix secondes, tandis que certaines reprises du jeu devront avoir lieu dans les cinq secondes. Le joueur blessé qui est soigné sur le terrain devra en revanche rester obligatoirement hors du terrain pendant au moins une minute.


    Du nouveau également concernant les remplacements : si le joueur remplacé tarde à sortir, son remplaçant devra attendre au moins une minute et ne pourra entrer qu’à l’arrêt de jeu.



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